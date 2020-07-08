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因爱而伟大个人可以参与投资吗？份额是真实的吗？

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2020-7-8 21:56:43

 

《因爱而伟大》

突遇台风，中国籍远洋渔船及国际货轮紧急求助。我国军舰前去救援，为了开辟新航道，由“坏小子特战队”遇到台风形成的原因，由恐怖组织实验失败引起，激战后击败恐怖分子娜扎等人。但恐怖分子又因装有试验资料的硬盘卷土重来，由此，中国海军与恐怖组织展开了一场较量......

 

影片看点

1. 故事发生在“疫情”当下，平凡的小人物，不平凡的人生

2. 紧扣热点

3. 平凡人用最不平凡的姿态爱着我们的祖国

4. 真挚感人的情感

5. 拥有“小人物、大情怀”的“新主流电影们”，在唱响主旋律的过程中，能够主动贴近观众审美、并积极追求一定程度的艺术审美、讲好一个个故事， 这无疑是时代的进步

电影《因爱而伟大》首部讲述疫情下平凡的小人物用不平凡的姿态爱着我们的祖国，渺小而伟大，励志热血小人物大情怀感人事迹。以小见大该，电影有许多闪光之处，是一部非常具有潜力的现实主义题材题材电影，冲击每个人的内心深处。

观电影，品鉴幕前精彩，投电影，成为幕后赢家。你，不只是观众！我是影视顾问余婉，想要了解更多影视资讯可以免费咨询（18572353703），为您提供专业的指导性意见，让你的投资多一份安全和保障。（温馨提示：影市有风险，投资需谨慎!）

标签： 电影投资，影视投资(13)

7.6 

有趣的电影 (2002)

影评(7)

收藏(47)

有趣的电影/Jaemitneun yeonghwa(2002)
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