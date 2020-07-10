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任达华主演《爷们》怎么样，多少票房可以回本？

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2020-7-10 17:55:55

 

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影片概述：影片讲述了一位曾经风华正茂的香港老炮蒋先生，在一次代号为“磁石”的行动中被陷害入狱，出狱归来后通过努力与女儿团聚。而女儿却被人陷害，误入财大气粗，为了救女儿，偶遇女特工甄靖瑶。这两个人被卷入到当地黑恶势力的斗争中去。

 

爷们阵容拥有金制片人曾皓文、金导演林韬、金马奖影帝吴镇宇、金像奖影帝任达华、金戏骨曾江、喜剧王二龙湖张浩更是龙女郎张蓝心晶、女郎邱意浓参与阵容强大、品质可期

 

电影版权投资认购流程：
1、了解该电影的商业计划书、广电总局的备案材料、制作团队以及演员阵容，制作周期等
2、签订认购合同，确定认购份额
3、向出品方对公转账认购金
4、院线上线、统计票房，按投资比例确定分红
5、分红资金由出品方打款至个人投资者账户

 

　

本人是专业影视投资人，如果你对电影投资感兴趣，或者想了解电影投资，找好电影的，有看好的电影的都可以加V咨询王女士13051169868  想要投资一部电影，不能只看成功电影的分红，要看你想投资电影的出品方，演员等，不要盲目的去投资。

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