任达华主演《爷们》怎么样，多少票房可以回本？

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影片概述：影片讲述了一位曾经风华正茂的香港老炮蒋先生，在一次代号为“磁石”的行动中被陷害入狱，出狱归来后通过努力与女儿团聚。而女儿却被人陷害，误入财大气粗，为了救女儿，偶遇女特工甄靖瑶。这两个人被卷入到当地黑恶势力的斗争中去。



爷们阵容拥有金制片人曾皓文、金导演林韬、金马奖影帝吴镇宇、金像奖影帝任达华、金戏骨曾江、喜剧王二龙湖张浩更是龙女郎张蓝心晶、女郎邱意浓参与阵容强大、品质可期

电影版权投资认购流程：

1、了解该电影的商业计划书、广电总局的备案材料、制作团队以及演员阵容，制作周期等

2、签订认购合同，确定认购份额

3、向出品方对公转账认购金

4、院线上线、统计票房，按投资比例确定分红

5、分红资金由出品方打款至个人投资者账户