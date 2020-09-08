不要尝试理解《信条》，要去体验它的震撼。

诺兰又再拍了一部没人敢拍的电影。剪辑和节奏都很诺兰，但每次的主题都很有创意和创新的想法这次也不列外。





前面虽很多对白英文不好的我看到有点幸苦，忙了一整天很累的我一度想睡，但当剧情进入到主角和尼尔为了救女主角进入机器逆时回到机场时，那段戏真的把我完全的弄醒，真的让我脑洞大开，画面也很震撼看到我嘴巴不能闭起来， 是我近年来在戏院体验到最震撼和最创意的画面，打从心里的配服诺兰的创新想发。

看诺兰电影就是很有趣，《信条》这部也不例外，在戏院看时肯定会被场面给震撼到，但对剧情是浮现出满脸的问号。回家后再来仔细研究剧情，搞明白后会觉得很有满足感。然后再去戏院二三四刷寻找错过的关件，然后越刷越乐在其中。已经4刷的我还是很享受其中我想还会再去刷的。诺兰的电影就是有这样的魔力。







给第一刷的观众一点提醒，不要太急着去理解剧情，而错过精彩的场面。如电影有句台词，不明白不要尝试去理解它，去体验它和感受它，感受这前无古人敢拍的场面，在imax 巨幕下体验诺兰带给我们的震撼场面。

一刷时会绝的角色情感方面很单调。女主和孩子的安排，还有男主和尼尔最后的告别有点做作和刻意。心想才认识不久，就只是一起完成任务罢了告别需要那么感性吗。但看懂后觉得自己很笨，原来看漏了那么多关键的剧情，尤其是最后战场那段，原来尼尔在现场拯救了主角两次，而且最后还牺牲了。明白后再看这段尼尔和主角告别戏时真的很感动。主角知道了结局却无法改变的无奈，尼尔对恩师的不舍，发生的事已经不能改变了。唯一的安慰是他们以后还会用另一种定位再一次见面，但那时是尼尔的开始主角的最后，感受也有不同的见面方式。







一刷感觉尼尔就是一个工具人，再刷后觉得尼尔才是主角。一开始和主角见面时那种很兴奋又假装不要让主角知道自己的身份，那表情很给分。这戏后对帕丁森印象完全改观，不再是那个柔弱只会迷倒女生的偶像演员，而是一个有实力的演技拍的演员。

天能除了是一部场面宏大有着很大胆想法的间谍片外，最后也让我们领悟到人生的道理。过去发生的事是过去的事，未来的事在过去发生了，已不能改变了，如果不想流遗憾我们只能把过程做的更好些，老话一句过程比结果重要。既然改变不了结局，我们就活在当下，不需要太过认真的理解过程的好和不好，体验它和感受它的美好。





