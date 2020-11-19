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《全民超人汉考克》：超人改过自新

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2020-11-19 20:51:38

威尔·史密斯主演，比较好玩的片子，颠覆了传统的超级英雄形象。前半段讲超人搞笑的地方，后半段讲超人的爱情，故事转折很大，说明编剧脑洞大。彩蛋里黑人坏蛋捉住一个人质，汉考克突然从天而降，坏蛋吃惊说到“Damn, Handjob ”😂😂“Hancock”故意叫成了“Handjob”。

 

 

剧情：Hancock（Will Smith饰），是刀枪不入的全民超人，犯罪分子对他闻风丧胆。然而这位全民超人每次与犯罪分子对峙都闹得惊天动地，造成严重的破坏，起飞、降落时破坏公路，飞行时撞坏大楼，对市民的生命和公共财产造成了巨大的威胁。所以他有独一无二的能力却仍然得不到大众认同，被大众骂成“asshole”。他易怒又不辩解的个性更是激化了矛盾。

 

 

 

这天公关经理Ray Embrey（Jason Bateman饰）十分倒霉，不仅他的全球爱心理念推销不出去，更在回家的途中由于塞车堵在了火车轨道上，险些就被火车一碾而过。Hancock及时出现救了他一命，不可阻挡地破坏了火车和别人的车，惹起众怒。Ray却灵光一闪，决定包装Hancock，把他塑造成为一位全民爱戴的英雄。在Ray的建议下，Hancock遵守法规，入了监狱，两周后果然城市犯罪率增加，人们想起了Hancock，警察局长又请他帮忙处理银行劫案。Hancock穿上了Ray为他准备的制服，还听从Ray的话对现场警察说“Good job.” 将劫案罪犯绳之以法后，群众高呼“Hancock”名字，对他报以热烈掌声，Hancock终于被大家认同。

 

 

 

然而，Hancock来到Ray的家，却与Ray的妻子Mary（Charlize Theron饰）互相吸引，Mary把Hancock扔出墙外，原来她也是超人。Hancock追问自己的身世，得知：Hancock 是最强大的众神守护者，他们在公元前4世纪就是情侣了，只要他们在一起，就会失去超能力，Hancock 因此为Mary留下了很多伤痕。两个超人只要在一起就会失去超能力，变老，死亡，他们两个是世间仅存的超人。Mary让Hancock离开自己，Hancock不愿意。这时候，银行案犯赶来复仇，Mary重伤将死，Hancock也负了伤，为了Mary能活下去，Hancock打败案犯，飞走了。Mary苏醒，继续和Ray在一起快乐生活。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 

全民超人汉考克 (2008)

影评(1561)

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全民超人汉考克/Hancock(2008)
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