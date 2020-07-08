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电影《火山地狱》投资靠谱吗？何时上映？

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2020-7-8 20:33:08

正规电影版权认购认准萝卜17087186653
火山地狱投资优势分析

一、成本可控：170犯罪悬疑类影片的成功，8718很大程度上也依赖于它的中小成本、6653风险可控及票房稳定的特点。
二、奖项角逐：本片故事主题是一个罪犯的自我救赎，影片从罪犯的自我抉择抉择和社会帮助两个角度叙事，影片以正面的故事内核将角逐国内外电影奖项。
三、出品方背景强大：电影《火山地狱》的制作及出品公司中国电影股份有限公司，是主板上市公司，公司业务遍布整个电影产业链，在电影质量把控上面比较严格，可以保证本片的质量。
四、发行资源强大：中影的发行实力强大，旗下有中影星美、中影南方、中影数字等多条院线，降低了本片的发行风险。

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