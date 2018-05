首相的演讲——《至暗时刻》 **《至暗时刻》片名Darkest Hour (2017),别名最黑暗的时刻(台)/黑暗对峙(港)/至暗之时/黑暗时刻。 英/美国传记电影,讲述丘吉尔临危受命担任英国首相抵抗德国入侵的一段历史。 丘吉尔上台后首先组件了内阁,一方面要利用张伯伦拉拢绥靖势力,另一方面要将反纳粹指定到底。远在海峡另一面的德军还不是直接威胁到他的最大敌人,威胁最大的是身边不同政见的政客们。国家生死存亡之际,还要解决自己人不同心的问题,心累。 求和派苟且偷生卖国求荣,底层人民则誓死保家卫国。绥靖分子基本都是手里有钱有权的阶级,他们考虑的只有一个,那就是保住自己的特权,当敌人站到家门口时,投降变成了执行最简单、损失最小的方案,无论签订怎样丧权辱国的调侃都没问题,“宁予友邦,不予家奴”可不是清朝才有的玩意儿。当然绥靖分子还要打着保护人民的幌子,口口声声保护人民群众财产生命安全,其实想以不流血的方式继续奴役人民。 丘吉尔不吃这一套,要倾听群众心声,那就必须做到“从群众中来,到群众中去”,平时坐小车没机会接触老百姓,何不坐坐地铁。片中加上地铁一段戏,目的是塑造一个更加符合现代人口味的丘吉尔,拍出一部更加符合奥斯卡口味的作业。历史上的丘吉尔可不像影片中塑造的那么正面伟岸,他是一名坚定的右派、顽固的精英主义者、反共反纳粹、叛变保守党加叛变工党、乱搞金本位,你能想象下令一个镇压罢工的人走进工人中间的场景么。 丘吉尔最闪亮的一点就是文采,在这一点上,影片做了很好的还原。他著有《第二次世界大战回忆录》16卷、《英语民族史》24卷,《不需要的战争》获1953年诺贝尔文学奖。据说他掌握十二万多英语单词,是历史上掌握英语单词数量最多的人之一,被美国杂志《人物》列为近百年来世界最有说服力的一大演说家之一。可以十分出色的掌握文字和语言力量,片中几段他的演讲,充分展示了他的文学功力和演讲功力。他将文字披上装甲,鼓舞着人们冲锋陷阵保家卫国,口齿不清却依旧催人奋进。接过《国王的演讲》,首相的演讲也是教科书级的。 男主角加里·奥德曼的表演霸气到位,张力十足。化妆定型后,观众丝毫看不出奥德曼的影子,不论外形、肢体、动作,还是表情、眼神、情绪,这就是一个活脱脱的丘吉尔。奥德曼精湛的表演是他收获小金人的根本,反倒是他不得小金人才不过去。另外还有一单,传记片题材适合申奥,传记片本身都是男主角的特写,都是他的镜头,观众们有机会细细品味细细欣赏。演谁就像谁,这是一个演员最好的评价,你永远只会记住他的角色,比如黑警察、特工、吸血鬼、哥谭探长、小天狼星。 从《国王的演讲》《敦刻尔克》到《至暗时刻》,西方宣传部门各种炫技,真的是任意一个点都能拿来拍出顶级水平的电影作品。不过也反过来说明,英国在二战期间真的没有什么大作为。英国人何尝不想拍一部史诗级大片,杀得昏天暗地尸横遍野,无奈他们真的就没啥作为,整个二战如果不是苏联扭转战局,美国武器装备碾压,很可能就是德国胜利。二战前期英国玩绥靖,后期跟着美国后面打酱油,能说的估计也就是德军疯狂轰炸伦敦和敦刻尔克大撤退了。西方宣传部门可以将没啥作为的事情出吹花儿来,又是抗争到底,又是关注个体生命的,我们却只能拍一些流量影片,那么多可歌可泣的题材被拍得没有一点感情,让人看着作呕。 向死而生,演员表演精湛, 聚焦一点,传记偏离史实。 上一页12下一页

