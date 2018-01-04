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论凯洛仑的八块腹肌

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2018-1-4 1:09:15

Adam Driver不是美男子。他自己也曾经自嘲，自己这张脸，永远没有被选去当男主角的危险。对比起来，他和男神廖凡，孙红雷，陈小春，黄渤类似——流氓的脸，行走的荷尔蒙。

 

2012年开始演美国千禧后奇葩电视剧《衰姐们》的男一，当年三十岁的他靠着冲天的霸气，硬是把只有一集的戏份撑成了整整五季。既可以变态，也可以暖男，他粗暴又不失温情的文艺气息，让全剧组都成了他的脑残粉。

 

这个倒挂眉，缩下巴，高鼻梁，一米八九身高，奇形怪状的男人，因为失业参加了海军陆战队，磨练性情之后辗转学艺，摇身变成了演员圣地茱莉亚学院的科班毕业生。

 

他身上气度复杂，在一众泡健身房，嗑药酗酒的好莱坞男星中很少见。头发黝黑，双眼忧郁，马龙白兰度一般、末日式的蓝领诗人气质，又颓废又狂躁。成名晚，到处碰过壁的他懂得克制，对人生和演艺有自己的一套哲学，能文艺能武打。坚持艺术的纯粹性，以至于他在演电视剧之前坚信电视是“邪恶的”。

 

白马王子已经过时了。迪士尼给了他一个黑暗骑士的背景故事。让他去诠释凯洛仑，确实给了这个极度中二病的角色原本不多的深度。《原力觉醒》公映之后他就开始疯狂涨粉。直到《最后的绝地武士》热映，迪士尼“不小心”让他露了一下搓衣板一样的腹肌。一米八九的大长腿，巧克力块的胸肌和腹肌，野兽般的脸上被蕾伊划伤的伤痕，难怪放映之后，脸书上到处都是沦陷的中年少女。 

 

朋友的朋友是个蕾丝边。大家一起去看电影，在这一幕的时候，连她都情不自禁的倒抽一口冷气。这是多么逆天的男色。Buzzfeed上满篇被他点燃的尖叫和花痴的软文——“蕾伊， 放过那个黑暗武士，让老娘来！快一起来统治宇宙啊。”

 

在这个娱乐时代，花样男子很多，真材实料太少。韩国欧巴很多，好的剧本太少。演床戏的很多，衣服穿起来还叫人目不转睛的太少。Adam Driver 走着实力男神的戏路，不把自己当大牌，从浪漫喜剧《如果的事》，到悲情文艺《帕特森》，用《星战》大片铺路，一边拓宽戏路一边用小片雕琢演技。这样看来，天下果然是属于武打派肉体的文艺男演员的。

 

#星球大战：最后的绝地武士/Star Wars: The Last Jedi(2017)

星球大战：最后的绝地武士
Star Wars: The Last Jedi
(2017)

6.8 

亚当·德赖弗

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亚当·德赖弗/Adam Driver
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