2017年漫画电影十大精彩时刻

2017可以说是有史以来漫画电影最好的年份之一。虽然《正义联盟》并没有太多值得一提的地方，但这一年的大多数超级英雄电影都没有令人失望, 给粉丝留下了无数难忘——至少不会很快忘记的精彩时刻。

从出人意料、让人震惊的死亡场景到令人惊叹的动作桥段，有趣的致敬，离谱的客串和引起广泛讨论的片尾彩蛋, 今年的漫画电影里应有尽有。

不过，这些充满乐趣的场景不光是漫威电影宇宙所独有: 本文有超过一半的精彩片段来自于 DC、X战警以及过去12月里上映的其他漫画电影。

虽然2018看起来依旧是超级英雄电影当道的一年,电影有《黑豹》, 《复仇者联盟: 无限战争》,《死侍2》和《海王》等不一一列举, 但想要超越2017年这些别具匠心的漫画电影精彩瞬间，他们得有真本事才行。

10. “太空奇遇”蒙太奇-《星际特工：千星之城》

卢克·贝松雄心勃勃, 耗资2亿美元的科幻冒险大片虽然票房惨败, 还收到了褒贬不一的评价, 但不可否认，它的开场非常迷人，以一组很棒的蒙太奇展现了国际空间站数百年间的蓬勃发展。

开场片段伴随着大卫·鲍伊的经典曲目 "Space Oddity（太空奇遇）", 从2020年美国人欢迎中国宇航员登上空间站开始, 此后很多年来, 空间站一直邀请来自世界各国的宇航员加入冒险。

到了 2150年, 开始有外星物种登上空间站, 各种各样的外来生物轮番出场和飞船上不断变换的人类领袖握手。

凭借震撼的视觉效果、恰到好处的经典配乐和对人类及太空旅行未来前景令人耳目一新的乐观态度, 创作出了这个水准超凡的惊艳开场, 尽管这也意味着整部电影的其余部分都不如前五分钟。

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9. 勇度牺牲-《银河护卫队2》

《银河护卫队2》结尾，星爵引爆炸弹炸毁伊戈星球, 消灭了自己的父亲伊戈, 最后勇度协助彼得安全逃离 ("他也许是你生父, 孩子，但他不是你爸爸")。

但是, 勇度只有一套航空服, 为了挽救彼得的生命，他把航空服让给了彼得,以充分彰显"父爱"的救赎行为牺牲了自己,而彼得只能眼看他迅速在太空真空中丧命。

这一感人时刻令人不禁落泪, 不仅仅是因为勇度死亡的缘故: 实际上这也进一步丰满了星爵的角色。

此外, 最后还有一场非常精彩的劫掠者葬礼 (伴随着凯特·史蒂文斯经典的"Father and Son"), 极好地展示了MCU中真挚感人的亲情戏。

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8. 秃鹰威胁彼得-《蜘蛛侠：英雄归来》

《蜘蛛侠: 英雄归来》带来了一个让人意想不到的惊喜, 当彼得到利兹家接她去舞会的时候, 发现她的父亲正是秃鹰阿德里安·托梅斯本人。

接下来的场景无疑是近来电影史上最尴尬最令人紧张的车内戏之一, 秃鹰兴高采烈地试探紧张的彼得, 而丽兹却浑然不知，毫无察觉。

然后秃鹰让丽兹下车先进去, 说是要给彼得来一场 "父亲的谈话" ,结果却拔出枪, 立即开始盘问陷入困境的彼得关于蜘蛛侠的事情。秃鹰警告彼得, 如果再干涉他的生意, "我就杀了你, 还有你爱的每一个人。"

这确实是整个 MCU 中最具悬念、最见导演功底的场景之一, 完全不需要视觉效果或动作场面辅助。迈克尔. 基顿演绎出了让人满意的险恶感, 特写镜头的巧妙运用也充分展现他令人印象深刻的威慑力。

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7. X-24杀死查尔斯-《金刚狼3：殊死一战》

在《金刚狼3：殊死一战》第二幕结尾, 查尔斯. 泽维尔的突然死亡显然让所有人都猝不及防。

当查尔斯和洛根在芒斯家的农场休息时, 西德·莱斯博士释放出了他的秘密武器——金刚狼的克隆体X-24, 他无情地用亚德曼利爪刺穿了查尔斯的胸膛, 伤及性命。

虽然紧随其后又上演了金刚狼大战金刚狼的残酷暴力狂欢, 但查尔斯的死无疑最让人揪心, 特别是因为他还没来得及告诉洛根, 这是他很长时间以来过得最好的一晚 (他毫不知情地对X-24说了这番话)。不过还好，至少查尔斯在去世之前能够意识到并不是洛根杀了他。

对于超级英雄电影来说，导演詹姆斯·曼戈尔德对这个突如其来的死亡戏的处理, 低调节制得恰到好处: 没有过分的配乐渲染或者过长的死亡独白。X教授受伤后奄奄一息了一会, 然后很快就死了, 帕特里克·斯图尔特和休·杰克曼完美演绎了这感伤而精彩的一幕。

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6. 格鲁特切掉了谁的脚趾-《银河护卫队2》

在杀冒脸发动叛变后，勇度、火箭浣熊和格鲁特沦为囚犯被关在勇度自己的船上,然后勇度和火箭浣熊让心情沮丧、被啤酒湿透的格鲁特帮助，找到勇度的原型鳍, 从而使他们逃出生天。

于是接下来上演了一系列让人笑不拢嘴的搞笑画面, 格鲁特一直误解勇度的意思，找来的东西全都不对, 他拿来的东西包括一个奇怪的外星生物、勇度让人恶心的硬皮内衣、某位船员的假眼球(火箭浣熊自然不会放过凑热闹的机会)、一张桌子、最终还有一个被切断的脚趾。

火箭浣熊问勇度，他的船上是否有一个专门存放别人断脚趾的冰箱, 可惜显然并没有, 所以火箭浣熊表示他们以后再也不会谈论这个怪事了。

尽管《银河护卫队》系列电影以其古怪、离奇的搞笑幽默而闻名, 但切掉某人的脚趾仍然相当让人不舒服 (不过依然是影片中的最大笑料)。

5. 寇格的手淫笑话-《雷神3：诸神黄昏》

说到有伤风化的幽默搞笑, 《雷神3：诸神黄昏》绝对不输《银河护卫队2》。在托尔抵达萨卡星球之后, 即将面对绿巨人之前, 他遇到了恰好由电影导演塔伊加·维迪提亲自配音的嘴炮外星人寇格。

托尔向寇格解释他刚刚被摧毁的雷神之锤有多么强大, 说, "只要我抡的够快, 锤子就能让我飞出去...", 说到这儿，寇格打断他，欢快地问, "哦, 我的天啊!锤子把你射出去了？"

然后, 托尔赶紧解释，撇清他的误会, "是飞出地面！锤子会拉我飞离地面!"虽然这个笑话很微妙, 孩子们不会理解, 而且可能翻译得也不是特别好, 但对于那些确切理解寇格指的是什么自慰行为的影迷来说, 这显然是目前为止所有MCU 电影中最没羞没臊的插科打诨之一。

另外, 如果寇格在《无限战争》中缺席，那就太令人失望了。

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4. 史蒂夫·特雷弗牺牲-《神奇女侠》

甚至在这部电影还没开始之前，大家都已经知道史蒂夫必死无疑了, 但这丝毫没有消减史蒂夫最终英勇牺牲带给我们的感动。

在戴安娜大战阿瑞斯的同时, 史蒂夫劫持了鲁登道夫将军运载致命气体、打算空袭伦敦的轰炸机,而且在飞机飞入高空后引爆了它, 牺牲自己一人性命挽救了数以万计的生命。

不过, 真正提升这个死亡场景震撼程度的不是吸引眼球的飞机爆炸, 而是出色的人物塑造, 他英勇赴死前对戴安娜所说的、因为戴安娜被震得耳鸣而没有听到的爱情宣言变成了一场强有力的情感高潮，尽管我们才刚认识这些人物两个小时，却深为感动。

和大多数的超级英雄电影不同, 这里的爱情故事完全不会让你觉得矫揉造作或者生搬硬凑, 牺牲所带来的情感分量, 很大程度上要归功于克里斯·派恩和盖尔·加朵的动人表演。

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3. 楼梯间大战--《极寒之城》

由查理兹·塞隆主演、根据2012年同名漫画小说改编的《极寒之城》凭借其独特的视觉风格、激烈的动作场面和塞隆的英勇表现, 受到了热烈的赞扬, 其中最具代表性的就是电影中段的楼梯间大战。

塞隆饰演的 MI6 特工洛林·布劳顿护送一位斯塔西叛逃者撤离, 途中不得不击退数不清的袭击者, 起初是在楼梯间里打斗, 然后一直打通了整个公寓楼的几层楼。

在一系列巧妙衔接的连贯动作镜头中, 洛林干净利索地干掉了所有近身的敌人, 直到最后血战一个冷血无情的金发德国杀手。

刺伤了他的喉咙后, 洛林逃出了公寓楼, 但这个德国杀手奇迹般地还活着, 在街上继续追她, 不过她很快就结束了他的性命。但是, 他们仍然不安全, 因为还有更多的刺客在大街上开车追杀他们,最后把洛林的车撞进河里, 杀死了叛逃者, 洛林也差点没能活下来。

虽然许多电影里苗条的女人打倒魁梧的男人的情景看起来都滑稽可笑，难以令人信服, 但塞隆在这些动作场面里的表现绝不含糊, 毫无疑问这得益于大卫·利奇风格极其残酷的执导和动作编排。

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2. 无人之地-《神奇女侠》

《神奇女侠》带来了目前为止超级英雄电影中最具代表性、最令人难忘的场景之一——戴安娜冒险进入西部前线的无人之地, 第一次亮出她的神奇女侠战甲。

戴安娜决定做一件普通人无法做到的事情，一路穿过德国的攻势冲到被围困的城市维尔德, 用手镯转移敌人的火力，用盾牌安全地引爆德军的炸弹, 给史蒂夫·特雷弗和他的战友们开辟一条最快穿过战壕的通道。

而且，这还没完: 在维尔德, 戴安娜使用套索惊人高效地清除了几个房间里的德国士兵, 最后用她的盾牌大快人心又不无夸张地干掉了一个狙击手。

虽然实话实说, 在这场戏里有太多的慢动作, 但充分展现了她优雅的战斗力，基本上满足了大部分粉丝对神奇女侠华丽动作场面的期待。

1. 洛根血战落幕-《金刚狼3：殊死一战》

最后, 2017年的最佳漫画电影时刻当属洛根令人心碎的死亡。在超级血清的功效结束后, 洛根不得不以重伤之躯迎战 X-24, X-24最后给了他致命一击，将他刺穿在了一棵树上, 尽管劳拉很快用亚德曼子弹打爆了克隆人X-24的脑袋，但为时晚矣。

伤心欲绝的劳拉抚慰着垂死的洛根，叫他 "爸爸",洛根闭眼前欣慰地说， "原来是这种感觉" (大概既指死亡的感觉也指拥有亲人的感觉), 而其他年轻的变种人也在一旁见证他的离世, 其中一个小男孩甚至还拿了一个金刚狼玩具。

接下来的一幕，更证明了这一幕无愧为最佳超级英雄电影时刻, 劳拉把洛根埋在一堆石头下, 然后把石头上的树杈重新放置, 拼出一个 "x" 向所有倒下的X战警致敬。

这不仅让休·杰克曼版金刚狼华丽谢幕的绝妙方式, 也是对银幕上最受欢迎的一位超级英雄的一次完美告别, 随后片尾字幕恰如其分地播放约翰尼·卡什的"When the Man Comes Around"，令人沉浸其中，回味悠长。

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