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蜘蛛大联欢——《终极蜘蛛侠第4季》

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2018-2-17 13:37:42

蜘蛛大联欢——《终极蜘蛛侠第4季》

**《终极蜘蛛侠第4季：大战邪恶六人组》片名 Ultimate Spider-Man Season 4(2016)。

 

美国动画剧集。本阶段蜘蛛侠动画系列的完结季，2017年播出的就叫做《蜘蛛侠第1季》了。

 

本季的副标题叫做“大战邪恶六人组”，其实我觉得叫做“蜘蛛大联欢”更合适。本季中出现了毛毛多形形色色的蜘蛛侠，各种蜘蛛侠轮番登场，有前一季出现的毒液特工、钢铁蜘蛛侠，还有猩红蜘蛛侠、女蜘蛛侠、来自另外次元的蜘蛛宝宝、机器蜘蛛侠、哈姆蜘蛛、蜘蛛骑士、血液蜘蛛、邪恶版蜘蛛侠狼蜘蛛、海盗蜘蛛、牛仔蜘蛛、黑帮蜘蛛、女蜘蛛侠格温。

 

这么多各式各样的蜘蛛侠主要有三个来源。

 

第一种是常规的，帕克的男同学被毒液共生体变为了毒液特工，女同学玛丽·简·沃森被毒液共生体变为了女蜘蛛侠。这些都是类似蜘蛛侠的变异过程，正常人类，要么被感染，要么被共生体寄生共生。

 

第二种是仿生蜘蛛人。蜘蛛侠的宿敌章鱼博士，为了摧毁蜘蛛侠，造出了一堆仿生蜘蛛人，腥红蜘蛛侠是其中的佼佼者，其他还包括骨刺蜘蛛、巨人蜘蛛、幽灵蜘蛛。体型最大能力最强的叫凯恩蜘蛛，不过开发进度到了一半，除了常规能力，最主要的异能以吸食蜘蛛侠们的能量为生。有一集凯恩吸收了骨刺蜘蛛、巨人蜘蛛、幽灵蜘蛛，合体成为了终极蜘蛛杀戮者，体型巨大，外表丑陋，当然像这么丑的活不过半集。

 

第三种是来自各个不同次元的蜘蛛侠。其他次元也就是平行宇宙的意思，另外的宇宙中也有蜘蛛侠，也有章鱼博士，有的甚至蜘蛛侠的叔叔本还活着。来自另外次元的蜘蛛宝宝、机器蜘蛛侠、哈姆蜘蛛、蜘蛛骑士、血液蜘蛛、邪恶版蜘蛛侠狼蜘蛛、海盗蜘蛛、牛仔蜘蛛、黑帮蜘蛛、女蜘蛛侠格温，每种蜘蛛侠对应各自的次元环境，十分有趣。

 

本季中，蜘蛛侠前往各个次元寻找冒险之环宝石碎片的几集十分好看，各种画风呈现、各种脑洞大开。

 

脱离了绿魔控制的奥本父子，改邪归正，父子俩变成了钢铁爱国者和爱国青年。两人作为正面角色亮相机会多了很多，关键时刻担任MVP，力挽狂澜，相比之下，复联的成员们就酱油多了。

 

说是对抗邪恶六人组，我总感觉其实是在对抗章鱼博士。章鱼博士先集齐了新的邪恶六人组，以下毒胁迫的犀牛人，猎人克莱文，电光人，另一个次元的绿魔，水人。随后邪恶六人组经常变化，最后两集的六人组变成了猎人克莱文、犀牛人、变异的钢叉骨、蝎子和秃鹫。人员不固定，总感觉这六人组就是凑人数而成立的。

 

玩生化科学研究的人，总是喜欢捣鼓各种血清。章鱼博士就喜欢盯着蜘蛛侠搞，又是要蜘蛛侠DNA，又是要毒液样本。研究的结果就是，造出了一个专门吸食毒液共生体的反毒液。章鱼博士被注入毒液后，变成了毒液章鱼博士，章鱼博士前助手莫比乌斯被章鱼博士打入章鱼的病毒，两个人都变得十分诡异。章鱼博士还研制了还原血清，用于消除蜘蛛侠的超能力，小蜘蛛利用章鱼博士的还原血清，复原了犀牛人、钢叉骨和秃鹫，瓦解了邪恶六人组。

 

另外一个重要的蜘蛛人成员是大反派屠杀。从毒液章鱼博士身上剥离下来的毒液，从共生体进化成了独立个体，自己起名叫做屠杀Carnage。解决屠杀的方法也挺简单的，利用反毒液消灭屠杀。

 

即便是动画剧，老爷子也要强势客串一把。这次斯坦·李客串的人物和电影版保持一致，依旧是学校清洁工，而且是一名武艺高强的清洁工。

 

本季以蜘蛛侠的神盾局毕业典礼收尾，终极蜘蛛侠完结。下面期待2017版的《蜘蛛侠》动画版吧。

 

这不是结束，这只是开始。本季是一场欢乐的蜘蛛侠大联欢。我只想说：全宇宙的蜘蛛侠们，联合起来！

 

 

 

标签： 喜剧(4106) 美国(7925) 动画(3317) 美剧(2142)

8.2 

终极蜘蛛侠 (2011)

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终极蜘蛛侠/Ultimate Spider-Man(2011)
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