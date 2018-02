蜘蛛大联欢 ——《终极蜘蛛侠第4季》 **《终极蜘蛛侠第4季:大战邪恶六人组》片名 Ultimate Spider-Man Season 4(2016)。 美国动画剧集。本阶段蜘蛛侠动画系列的完结季, 2017年播出的就叫做《蜘蛛侠第1季》了。 本季的副标题叫做 “大战邪恶六人组”,其实我觉得叫做“蜘蛛大联欢”更合适。本季中出现了毛毛多形形色色的蜘蛛侠,各种蜘蛛侠轮番登场,有前一季出现的毒液特工、钢铁蜘蛛侠,还有猩红蜘蛛侠、女蜘蛛侠、来自另外次元的蜘蛛宝宝、机器蜘蛛侠、哈姆蜘蛛、蜘蛛骑士、血液蜘蛛、邪恶版蜘蛛侠狼蜘蛛、海盗蜘蛛、牛仔蜘蛛、黑帮蜘蛛、女蜘蛛侠格温。 这么多各式各样的蜘蛛侠主要有三个来源。 第一种是常规的,帕克的男同学被毒液共生体变为了毒液特工,女同学玛丽 ·简·沃森被毒液共生体变为了女蜘蛛侠。这些都是类似蜘蛛侠的变异过程,正常人类,要么被感染,要么被共生体寄生共生。 第二种是仿生蜘蛛人。蜘蛛侠的宿敌章鱼博士,为了摧毁蜘蛛侠,造出了一堆仿生蜘蛛人,腥红蜘蛛侠是其中的佼佼者,其他还包括骨刺蜘蛛、巨人蜘蛛、幽灵蜘蛛。体型最大能力最强的叫凯恩蜘蛛,不过开发进度到了一半,除了常规能力,最主要的异能以吸食蜘蛛侠们的能量为生。有一集凯恩吸收了骨刺蜘蛛、巨人蜘蛛、幽灵蜘蛛,合体成为了终极蜘蛛杀戮者,体型巨大,外表丑陋,当然像这么丑的活不过半集。 第三种是来自各个不同次元的蜘蛛侠。其他次元也就是平行宇宙的意思,另外的宇宙中也有蜘蛛侠,也有章鱼博士,有的甚至蜘蛛侠的叔叔本还活着。来自另外次元的蜘蛛宝宝、机器蜘蛛侠、哈姆蜘蛛、蜘蛛骑士、血液蜘蛛、邪恶版蜘蛛侠狼蜘蛛、海盗蜘蛛、牛仔蜘蛛、黑帮蜘蛛、女蜘蛛侠格温,每种蜘蛛侠对应各自的次元环境,十分有趣。 本季中,蜘蛛侠前往各个次元寻找冒险之环宝石碎片的几集十分好看,各种画风呈现、各种脑洞大开。 脱离了绿魔控制的奥本父子,改邪归正,父子俩变成了钢铁爱国者和爱国青年。两人作为正面角色亮相机会多了很多,关键时刻担任 MVP,力挽狂澜,相比之下,复联的成员们就酱油多了。 说是对抗邪恶六人组,我总感觉其实是在对抗章鱼博士。章鱼博士先集齐了新的邪恶六人组,以下毒胁迫的犀牛人,猎人克莱文,电光人,另一个次元的绿魔,水人。随后邪恶六人组经常变化,最后两集的六人组变成了猎人克莱文、犀牛人、变异的钢叉骨、蝎子和秃鹫。人员不固定,总感觉这六人组就是凑人数而成立的。 玩生化科学研究的人,总是喜欢捣鼓各种血清。章鱼博士就喜欢盯着蜘蛛侠搞,又是要蜘蛛侠 DNA,又是要毒液样本。研究的结果就是,造出了一个专门吸食毒液共生体的反毒液。章鱼博士被注入毒液后,变成了毒液章鱼博士,章鱼博士前助手莫比乌斯被章鱼博士打入章鱼的病毒,两个人都变得十分诡异。章鱼博士还研制了还原血清,用于消除蜘蛛侠的超能力,小蜘蛛利用章鱼博士的还原血清,复原了犀牛人、钢叉骨和秃鹫,瓦解了邪恶六人组。 另外一个重要的蜘蛛人成员是大反派屠杀。从毒液章鱼博士身上剥离下来的毒液,从共生体进化成了独立个体,自己起名叫做屠杀 Carnage。解决屠杀的方法也挺简单的,利用反毒液消灭屠杀。 即便是动画剧,老爷子也要强势客串一把。这次斯坦 ·李客串的人物和电影版保持一致,依旧是学校清洁工,而且是一名武艺高强的清洁工。 本季以蜘蛛侠的神盾局毕业典礼收尾,终极蜘蛛侠完结。下面期待 2017版的《蜘蛛侠》动画版吧。 这不是结束,这只是开始。本季是一场欢乐的蜘蛛侠大联欢。我只想说:全宇宙的蜘蛛侠们,联合起来!

标签: 喜剧(4106) 美国(7925) 动画(3317) 美剧(2142)

