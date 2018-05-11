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豹子王——《黑豹》

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2018-5-11 17:02:22

豹子王——《黑豹》

**《黑豹》片名Black Panther (2018)。

 

美国娱乐片，漫威电影十年收场前的一部作品，详细介绍了美漫届最有钱的角色黑豹。

 

本片主要讲述特查拉T'Challa成为国王的过程。黑豹是保卫瓦坎达的战士统称，可以有很多个，而瓦坎达国王只有一个，在这个君主制国家，国王意味着拥有一切。特查拉如何成为黑豹倒是其次，不论是钢铁侠的氪金还是蜘蛛侠的变异，他都不缺，只是还缺少一个登基的过程。

 

影片内容更像是《狮子王》，来自其他部落的首领同样对王位虎视眈眈，有的人认清形势，坚决拥护特查拉的领导，有的人一直不服气，想要挑战王位，更有特查拉的弟弟艾瑞克想要直接干掉特查拉，取而代之。阳谋阴谋轮番上场，最终目标只有王位一个，只有当到豹子王，一切才有意义。

 

看黑豹之前，有必要了解一下相关背景知识。

振金：瓦坎达发家致富立命之本就是罕见金属vibranium振金。按照漫画设定，振金不在元素周期表内，振金的电子不运动，振金的内部处于绝对零度 0K，不传导能量。而且振金极其昂贵，每克售价1万美元，瓦坎达总储量约1万吨，总计价值100万亿美元。

心形草：可以让服用者获得超乎常人的速度、力量、体能、耐力、敏捷，一般只有黑豹才能吃得到。黑豹的高科技战服仅仅提供强大战斗力，相当于外功，心智奶敏速等内功，就需要心形草提供了。

 

振金是黑豹氪金之路的基础。有了10的14次方美元的财富，黑豹可以说想干嘛就干嘛了。坐拥最强原材料，进可研制武器防具，退可卖钱享福。钢铁侠再有钱，也不过是黑豹的零头的零头。

心形草是黑豹变异的保障。蜘蛛侠绿巨人神奇四侠啥的还要忍受变异过程，黑豹只要吃颗草就一键搞定，你说别人怎么和他比。智力超群武力无双，披上斗篷，比隔壁蝙蝠侠还厉害还有钱。

毕竟黑豹是首位黑人超级英雄，方方面面的待遇都是最好的，其他超级英雄就默默的眼馋吧。

 

了解这两个背景知识后，就可以无障碍的观看《黑豹》。剧情太简单，就是黑豹一步一步重回豹子王之路，稍微总结一下就是，两只大猫在大荧幕上互挠，胜者为王，就这么简单。黑豹黑咕隆咚的，造型干练，肌肉线条流畅，看着比较舒服，但那个金钱豹的造型就有点说不过去了，喜欢给自己鼓包的习惯，实在令我感到身上直起鸡皮疙瘩。

 

本片在国外市场票房很好，在国内则表现平平，最大的原因就是影片立意很清晰，就是瞄准黑人市场，赚一波民族情感和政治正确的钱。历来打着民族主义旗号的电影，基本上都是墙内开花墙内香，比如我们最近票房破50亿、破40亿人民币的电影作品，都是充分利用并打好民族感情牌。《黑豹》也一样，为美国黑人兄弟描绘了一个遥远遥远的家乡，充满科技感，深藏不露，随便一个小物件都价值连城。不管非洲是什么样的，反正黑人兄弟们没亲眼见过，只要把非洲部落的一些元素拿来表现，让黑人兄弟们觉得这很“非洲”就行了。让黑人兄弟们感到爽快、感到得劲，就是成功了。我们是什么感受根本不重要，就像那些我们拍给自己看的电影一样，在北美不上映也没关系。

 

本片远算不上漫威电影宇宙最佳，故事情节简单，不如《美队3》，人物形象单薄，不如《金刚狼3》，动作戏份普通，不如《死侍》，喜剧元素一般，不如《雷神3》，唯一能够值得一提的票房，也是在精确投放黑人市场的效果。

 

氪金变异，两者全占，

豹子互殴，胜者为王。

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标签： 漫画(773) 美国(8043) 科幻(3136) 酷(1300) 动作片(1308) 娱乐片(716)

7.0 

黑豹 (2018)

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黑豹/Black Panther(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8038217/
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