不吐不快！《复仇者联盟3：无限战争》的三个缺陷

大多数粉丝都希望《复仇者联盟3：无限战争》是一部满分电影。坦白说，并非如此。尽管这次的绝佳体验超越以往任何MCU 电影，呈现了一场该系列其他电影或其他任何电影所没有过的视觉奇观，但作为一部组合式叙事影片，它在细节微妙、全面发展方面远不如《美国队长3》, 《银河护卫队》系列和《美国队长2》。

故事发展高低起伏, 而观众的兴趣曲线不可能持续保持在最顶端, 尤其对于整体偏长的片长而言, 不过整体来说, 这确实是一次令人惊叹、具有震撼力的观影体验, 值得重复观看。罗素兄弟在平衡角色、调动情绪和奇观场面方面达到了无与伦比的成就。

经过十年的角色塑造, 围绕着一条引人入胜的叙事线索, 将全部18部电影拼凑成一个连贯的故事, 现在漫威电影宇宙到达了前所未有的高潮。或者说, 这还只是绝顶高潮的前半部分。可以预见，在未来一年中, 我们会看这部电影很多遍, 因为在高潮迎来落幕之前我们还必须等待这么久，在这期间只好反复重看聊以慰藉。不过，考虑到电影结尾让观众陷入沉痛, 也许有一段短暂的喘息时间也是必需的。

[復仇者聯盟3: 無限之戰] 香港预告片

尽管粉丝评价相当高, 但不可避免的，这部电影并非完美无缺，而有缺陷也只因为它涉及范围过大、延伸领域过广，力求杂糅兼顾所致。下面只说说缺陷..。

3. 观众需要做足功课

虽然这部电影在第一幕巧妙地介绍了一些故事背景， 但由于这是一部布局十年的巅峰制作, 观众需要对 MCU 的基本知识相当了解才行。对于粉丝-尤其是那些为了迎接《无限战争》上映刚刚重温了系列前作的粉丝来说 这不会构成问题, 但这是一个面向主流观众的电影, 普通观众要想在第一幕跟上剧情可能会觉得有点吃力。

归根结底, 这还是关于叙事技巧的问题, 影片有义务在大戏真正拉开帷幕之前让观众理清头绪。虽然这不是什么大问题, 但对于普通观众显然有点招呼不周了。

2. 幽默搞笑有点过于泛滥了

对于电影的前半部分来说，插科打诨的节奏绝对过于频繁了, 虽然其中很多确实喜剧效果颇佳，观众会喜欢, 但有些就过犹不及了, 而且也不太适合这次的沉重基调。

在某种程度上, 感觉罗素兄弟似乎是在效仿《雷神3：诸神黄昏》的搞笑频率，看过一阵之后, 你就会逐渐对这些过犹不及的滑稽场面感到麻木。而且说真的, 一些更克制的桥段反而更容易让我们开怀大笑, 这也正是后半部分的成功经验, 因为要把重点放在更险恶的终极大战上, 不再耍嘴皮子，这时候间歇性的幽默瞬间反而效果更好。

尽管如此, 在这部电影尘封在记忆中之后, 还是会有很多笑料依然让人记忆犹新。

1. 有点太长了

在《复仇者联盟3：无限战争》中段节奏明显发生了变化, 由此导致其中一些场景显得有点长了。

当然, 困难在于这么多故事元素融入到一部影片里, 罗素兄弟要做出相当大的取舍(至少有一个我们知道已经拍摄的镜头没有剪进最后的电影里)。但是, 即使影片缩短15分钟, 也不会让人感觉有任何损失。

后半部分基本没什么需要削减的, 也就是说, 罗素兄弟要想把时长降下来，必须对其他部位痛下杀手才行。当然，严格地说, 以上这些缺陷与影片耀眼的亮点相比，完全微不足道。

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