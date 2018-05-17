《复仇者联盟3》留下的终极猜想：三个笃定与三个悬念

千呼万唤始出来的《复仇者联盟3》让你失望了吗？

不同的人有不同的答案，但都无法影响它的热度，它理所当然挤进了电影史上票房榜前五位。不出意外，前三甲是铁定的。

对于这部漫威十年磨一剑的里程碑作品，路人看热闹，粉丝看情怀，各取所需，互不侵犯。这便是漫威成功的王道，了解不同层次的观众需求。

特效自不必说，全片用IMAX格式制作！不用IMAX看的都不算看了《复联3》，等着看资源的更是错过了一次节日般的盛大狂欢。

但仍有很多漫威死忠对自己心爱的英雄被挫骨扬灰表示严重“密切关注，强烈谴责并严重警告”，甚至对片尾预告“灭霸仍将返场”大飚“FXXK”……这在十年来的漫威电影中非常罕见。究其原因，无外乎本片的结局是反常规的，“邪不压正”变成了“邪碾压正”，大家不习惯，不舒服了。可这正是本片难能可贵之处，也是它的魅力所在。

眼光放长一点，将《复联3》与《复联4》看做是上下集，一切便释然了，众多谜团也就清晰了。

不妨让我来梳理一翻，预见一下未来。





三个笃定与三个悬念：

笃定一：英雄的死去

哪些英雄死透了？其实已经明摆着了。

1、洛基

昨天看到一篇文，一位三刷的铁粉煞有其事的分析了影片的镜头细节，得出“洛基在空间宝石上动了手脚”“导演有意为之”等结论，试图说服自己洛基不会这么简单的死去。我同情这位作者的感伤，也佩服他的执着，然而不得不接受的事实是——洛基这回真的死透了。

撇开片中灭霸和雷神都不约而同用台词来强调洛基这位屡屡诈尸的狡诈之神“这次没法再复活了”不说，我们来分析一下洛基的剩余价值：

洛基之所以蹿红成为最受欢迎男配角，与他亦正亦邪、摇摆不定的墙头草作风有很大关系。观众无比怜爱这位身世迷离、内心复杂的奥丁养子，也是因为他的“坏”。正所谓“英雄不坏，粉丝不爱”，洛基一旦彻底从良，也就失去了他的“最佳男配”光环与魔力。

从《雷神3》后半段到本片开头，洛基便已彻底由黑变白，洗白了（在我所常用的地方方言里，洗白就是挂掉的意思），他的银幕寿命也就宣告了终结。难道观众想看到洛基成为类似战争机器（钢铁侠跟班）或是猎鹰（美国队长跟班）这样的雷神小跟班么？

显然不可能！观众也不同意！

所以，洛基在悲剧色彩下死去是一个再完美不过的结局了，没必要让他在从良的“屈辱”下苟且偷生。那样是对他的不尊重。放过他吧，就让他这样好好的去……

但洛基在未来的漫威影片中还会出现么？当然会！以闪回或是穿越过去的方式，他铁定会存在于过去的时间线上，但在未来的时间线上，他只会以类似奥丁的“英灵”模式出现，不妨让我们期待一下他偶尔“灵光乍现”时的惊喜吧。

以洛基如此之高的人气，漫威推出他的单飞外传也完全有可能，但多半会是狡诈之神崛起之类的前传性质。





2、海姆达尔

被当胸戳穿这样的死法大家就不要再报以什么幻想了，更何况《雷神3》里死掉的那几个阿斯加德兄弟还指望着他下去凑桌麻将呢。





悬念一：英雄的重现

1、幻视

幻视的情况复杂点儿，毕竟豹妹在重症监护室里折腾了那么半天总得留下点儿什么纪念品，诸如残留意识、源代码什么的。换个“攻壳机动队”的义体，他也许就能和恋人再续前缘。

但这并不代表我看好他，因为原本法力高强的他在本片中彻底沦为了战五渣也是有原因的，因为除了猩红女巫，估计全世界的女性都不爱他。这样的群众基础留下他又有何用？

死了算球……





2、卡魔拉

这位的后台可就硬多了。她好歹也是本片主角灭霸大大为之流泪的“亲”女儿，没人疼没人爱的星云以及死不足惜的黑曜五将和她没得比。她的死是一种献祭，换来了“灵魂宝石”，还换来了片中所示的一方“灵魂空间”，类似于另一个平行世界。

卡魔拉的灵魂活在了那里，众多灰飞烟灭的英雄可能也活在了那里。卡魔拉也许是关键，是钥匙。她的复活不是没有机会，毕竟还有《银河护卫队3》在等着她，但复活的过程必然是惊心动魄的。也许只能用另一个重量级人物的灵魂来换，是星爵，还是灭霸？

我倾向于后者。毕竟父爱如山，灭霸的结局要么会撼动天地，要么就得刺痛人心，没理由他会输过勇度。

所以卡魔拉前途未卜，但肯定会在《复联4》以闪回或是在“灵魂深处”出现。她活在了大反派的心里，此生足矣，其他的都是浮云……





笃定二：英雄的复活

我听说很多铁粉在片尾都哭了，因为心心念念的好多英雄都尘归尘土归土了。我严重质疑他（她）们自诩的铁粉身份，稍微有点儿漫威常识的人都不会相信这一大半英雄会真的死翘翘了，尽管导演们一再强调“这一次死了的英雄都是真死了”。糊弄弱智粉可以，却骗不了对漫威套路了然于胸的老司机们。

从被称为“万恶之源”的资本角度思考，漫威没理由会变得像计生委主任灭霸那样环保与生态，一个响指就削掉半数英雄。就算真要平仓，也轮不到正处于走势“上升期”的潜力股啊。









看看那一堆堆灰！你说说已排上日程的《奇异博士2》《黑豹2》《银河护卫队3》要怎么弄？难道翻来覆去特效沙尘暴么？哪种颜色的灰是谁谁啊？

难不成把隔壁老王扶正了上位奇异博士？连斗篷都不会答应。

让瓦坎达另立新主？心形草全被烧了的锅谁来背？

只剩孤家寡兔子的火箭浣熊一人分饰五角，独自扛起银河护卫队的大旗？他会玩音乐播放器么？听说《银护3》的金曲都选好了，就他那眼珠收集癖的品味，观众能买账么？









这些都摆一边儿！小蜘蛛的单谁来买？！

索尼把小蜘蛛借给迪士尼玩，“有借有还，再借不难”的天理何在？都玩成灰了，你让人家索尼怎么拍《蜘蛛侠2》？难不成再重启一次，继续命名《蜘蛛侠：英雄归来》？这位最年轻的小蜘蛛可还是返校季的中学生呢，你们怎么下得去手啊？

所以，蜘蛛侠绝对不能死，要不就得上法庭打官司了。连带的，未来会在新一代复仇者联盟里担当主力的奇异博士、黑豹等英雄也都不能死。唯一的悬念就是怎么复活了。





悬念二：英雄的离去

真正值得担心的反而是目前活下来的那些英雄。看看他们的名单吧：钢铁侠、美国队长、雷神、绿巨人、黑寡妇，以及本片未曾露面的鹰眼，这妥妥的正是初代复仇者联盟六元老啊。相信在《复联4》里他们会有更多的戏份，为了这场10年一段落的谢幕演出，编剧特意安排了其他新英雄灰化肥会挥发暂避风头。

资本的力量再一次占了上风！

漫威踌躇满志，正处于“撸起袖子加油干”的黄金时代。

唯一不确定因素反而是第一代“诸神”们的干劲了。

让我们来看看首发四大天王的打卡情况：

钢铁侠：单飞3次，《钢铁侠1-3》（2008-2013年），加上结队或客串，小罗伯特·唐尼10年间出演了8次钢铁侠。

美国队长：单飞3次，《美国队长1-3》（2011-2016年），加上结队或客串，克里斯·埃文斯7年间出演了9次美国队长。

雷神：单飞3次，《雷神1-3》（2011-2017年），加上结队或客串，克里斯·海姆斯沃斯 7年间出演了7次雷神。

绿巨人：单飞2次，但前两次《绿巨人》都没马克·鲁弗洛的事儿，算上结队或客串，马克·鲁弗洛6年间出演了4次绿巨人。

几位英雄劳模如此之高的出勤率，恐怕只有“流水的X战警，铁打的金刚狼”扮演者休·杰克曼（17年间出演了9次金刚狼）可以笑傲了。





随着几位主演从默默无闻到世人皆知又或焕发出演艺事业第二春，炙手可热的他们身价已达到了天文数字。对于电影公司来说，续约是一件既爱又恨的事情。

而元老们在名利双收（名气与片酬）之后多多少少开起了小差。毕竟演员的演艺生命就那么长，长年累月战斗在同一岗位上不免会产生一丝厌倦心理。

钱挣够了，颁奖季的门票还没拿到过一次呢。举起小金人的梦谁没做过啊？一直当“英雄”可就别指望站上领奖台了。

所以看看“诸神”最近在忙些什么吧：

小罗伯特·唐尼2014年自己担当制片人并主演了《法官老爹》。

克里斯·埃文斯2014年自己担当导演并蓄须主演了《午夜邂逅》。

克里斯·海姆斯沃斯2015年邋里邋遢造型出演了朗·霍华德导演根据名著《白鲸》改编的《海洋深处》。

再看马克·鲁弗洛，这家伙天生就长着不适宜偶像片与商业片的脸，从影以来大部分电影都是出演文艺片与独立电影。他才是离影帝最近的一个“神”，这也许正是他心不在焉没有单飞的缘故吧。





所以，懒得去查四大天王还有多少部漫威电影合约的我不假思索也知道，离他们从超级英雄的岗位上“退役”的日子很近了，“诸神黄昏”快来了。

不（板）出（上）意（钉）外（钉）的，《复联4》将是他们的最后绝唱，悬念只在于哪些入土、哪些归隐而已。

钻石王老五美国队长要当心了，没牵挂的活雷锋多半要壮烈牺牲了，就看他钦点谁当接盾人了。猎鹰？冬兵？都有可能。但复联精神领袖的担子铁定是要交给同为“队长”身份的惊奇队长了。

钢铁侠经过《蜘蛛侠：英雄归来》与本片的铺垫，携美人归隐江湖享受天伦之乐是大势所趋，毕竟给一个像《速度与激情7》里布莱恩·奥康纳那样的结局也算是完美。而且漫威已经找来黑豹这样一位新晋富二代给复联刷装备了，科技与钱的事情大家尽可放心。

雷神与绿巨人前景不明，前者武力超强，后者人格分裂，都还有故事可挖。然而时不我待，长江后浪推前浪，老人死在沙滩上，片酬要价太高估计是很难再续约了。

黑寡妇作为人气颇高的女性英雄，单飞外传正在立项，前传性质居多。

鹰眼回归家庭，下一集复出也多半是摆个姿态，为初代复联落幕站台。

从目前流出的《复联4》片场照来看，几位元老都恢复了早期的造型，只有钢铁侠一头白发，片中奇异博士所言战胜灭霸的唯一方法估计与钢铁侠穿越时空有关。让老同志们再年轻一回，以最初的模样与粉丝们告别，这个煽情泪点可以有！





笃定三：灭霸的覆灭

《复联3》的火爆离不开类型片的反常规，即大反派灭霸的崛起并对正义痛下杀手。暂不讨论灭霸的终极环保理想是否正确，他的执着信念与悲剧色彩已然让他区别于以往漫威电影里浮夸而片面化的一众大BOSS，他们除了无理由毁灭地球没啥想法可言。相对来说，灭霸的性格更为丰满，情感更为丰富。

而那些豆腐渣式的反派也完全无法和强的大灭霸相提并论。大家看腻了超级英雄秒杀大反派的常规套路，这一次倒过来演感觉非常新鲜刺激。观众嘴上不说，心里早就盼着队长、铁罐们被狠狠扁一顿了。看着他们被虐，相信大部分男性观众是偷着乐的。

然而，好时光是短暂的。只想一个人静静看夕阳的空巢老人终归还是要被血气方刚的复仇者们清算老账，虽然那些化成灰的可人们会一个不落的活过来，但为了影院里“忠粉”们的抽泣，字幕出现时的脆骂，编剧们还是不得不把这位史上最令人同情的反派往死里整。

毫无悬念的，灭霸会在下一集里遭遇身体与心理的双重暴击，这位孤寡老人我见犹怜啊。





悬念三：灭霸的归宿

就算死，灭霸也会死的轰轰烈烈，这才对得起他那霸气的译名。悬念就只剩下他的最终结局了。是被群殴致死？还是为了亲情献祭？又或是终身监禁？不管怎样，紫薯精都无法再呼吸到自由的空气了。吹吹凉风将会成为一种奢望，他那扇贝下巴与深深的法令纹只能化作一段宇宙里的过往传说，留待后继的反派们顶礼膜拜。

这将是《复联4》的最大看点，它甚至超过了灰飞英雄们复活的期待值。《复联3、4》其实就是《灭霸上、下集》，一个时代的终结指的不仅仅是初代复联缔造者，也包括他们的终极对手——灭霸。





不管如何推演与猜测，《复联4》都将吊足大家的胃口，不到最后一刻不会揭晓最后的答案，各方面的保密工作甚至会超过《复联3》。各种假声明、假通告、假预告会层出不穷的出现以混淆大家的视听。这是一种高超的宣发手段，在影片上映一年前便开始营造氛围与铺垫。

相信在迪士尼金主的支撑下，漫威绝不会停下商业化的步伐。一批英雄落幕必将会有新一批英雄崛起，大家好聚好散。观众对他们充满了期待，也充满了留恋。一切静待《复联4》明年揭晓。