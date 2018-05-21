十年布局一战完成——《复仇者联盟3》

**《复仇者联盟3：无限战争》片名Avengers: Infinity War / Avengers: Infinity War - Part I / The Avengers 3: Part 1 (2018)，别名复联3 / 复仇者联盟：无限之战(台) / 复仇者联盟3：无尽之战。

美国娱乐片。《复仇者联盟3：无限战争》是漫威电影宇宙10周年集结，整个漫威电影宇宙第一阶段谢幕之作。数十位观众们熟悉的超级英雄齐聚一堂，围绕宇宙苍生展开了一场惨烈的大讨论活动。

自从《钢铁侠1》上映以来，不知不觉十年过去了。通过多部超级英雄单人电影，和两部《复仇者联盟》，漫威构建了一个完整的电影宇宙。漫改电影最重要的是人物角色，剧情只是服务塑造人物角色的一个方面，漫威电影之所以能够取得世界范围性的成功，正是得益于成功塑造了一个又一个人物角色。十年前，孤注一掷的《钢铁侠1》中，小罗伯特·唐尼从个人经历到演技风格，完美贴合了玩世不恭又坚守道义的屎大颗。钢铁侠的成功，也给了漫威继续拍下去的信心，不再担心热门人物版权不在手里，深度挖掘现有资源，于是观众们才能够见到随后的美国队长、雷神、蚁人、银河护卫队等众多漫画英雄。可以很负责任地说，如果不是《钢铁侠1》的大火，除了美漫粉，其他人甚至都不知道漫威是啥。

漫威电影宇宙中每一个角色都个性鲜明，观众们都可以在他们身上看到不同的特质，每个角色都有自己的闪光点。不仅正面角色塑造的很成功，反派角色依旧塑造的十分完美。这次在《复仇者联盟3》中扛起大旗的灭霸团队，更是圈粉无数。看前半段时，我满脑子都是“黑曜五将真牛，黑曜五将真厉害”，不愧是跟着灭霸的人，一个人可以轻松对付多个一线复仇者成员。灭霸这个角色更不用多说，作为漫威最强反派，在漫画中多次登场，参与重大大事件，能力强、人气旺。

和以往那些只知道搞破坏的反派不同，灭霸是超越以往所有反派的反派，灭霸理想更高、格局更大，美中不足的是理论知识学习不精，用错了方法。灭霸作为马尔萨斯人口理论的学生，笃定地认为，食欲总是会超过资源，最终社会因人口过度而陷入贫穷饥饿，只有无差别随机消灭人口可以实现可持续发展。灭霸的方法十分简单粗暴，那就是消灭一半人口。这种方法的确凑效，卡魔拉也承认，自己的星球因为这个方法实现繁荣。不过拥有无限能力的灭霸，担任这个方法的执行者和推动者，实在是过于愚蠢。

马尔萨斯人口理论在于提醒大家注意人口与资源协调，谨防人口过度增长。而控制人口并不需要暴力，只需要动动脑子就行，灭霸在漫威官方数值中，智力是最高级别7，可在政治管理方面还不如人类普通政客。他只要推高房价、推高物价，贩卖焦虑感就行了，你看现在发达国家生育率那么低，即便是国家鼓励生育，人们也不愿意继续生孩子。当然漫画不能这么玩，这么拍的话，就没法看了。

灭霸的名头十分响亮，不过他的来历可能大家并不清楚。这个角色初次登场在1973年《钢铁侠》第55期，名叫萨罗斯（Thanos），源自希腊死神塔纳托斯（Thanatos）变体。2008年，中国民间汉化组将其翻译为“灭世霸王”，彰显角色厉害，简称灭霸。随着灭霸名字的传开，灭霸被官方收录，成了官方翻译用名。

片中围绕六颗无限宝石，空间宝石、灵魂宝石、现实宝石、时间宝石、力量宝石、心灵宝石，为了让最强角色拥有最强宝石，灭霸的名字也和六颗宝石联系了起来。灭霸名字是Thanos，六个字母分别对应了六颗宝石。

T对应Tesseract／空间宝石；

H 对应 Hydra，九头蛇红骷髅看护灵魂宝石；

A 对应 Aether／现实宝石；

N 对应 Necklace，奇异博士项链里时间石的昵称；

O 对应 Orb／力量宝石；

S 对应 Scepter 心灵宝石，最早镶嵌在洛基的权杖中。

一般的娱乐片，都是反派促成主角们的成长，反派从头到尾都很强力，顺便调教主角们成长，最终被成长后或开挂的主角击败。而这里不同，正反两方人马相互成长，灭霸辛辛苦苦寻找了多年只找到两颗宝石，在复仇者、银河护卫队的抵抗下，两个小时就找全了，而复仇者、银河护卫队等人也在不断成长，苦苦寻找可能阻击灭霸的方法。

《复仇者联盟3》角色众多，如何平衡是一个大问题。灭霸毫无疑问作为当之无愧的主角，《无限战争》都可以改为叫做《灭霸1》。除开可以穿梭空间的灭霸，那就看剩下的角色如何安排。影片采用多线叙事的方法，拍摄难度和质量得到大幅提高。各路人马分别行动，在灭霸的推动下，各自发挥作用，一场接一场的群戏，令人大呼过瘾。

绝对实力才是征服别人最好的资本，灭霸就依靠绝对实力，一步一步实现自己的理念。你可以不认同他的理念，但不能否认他的能力。这在主角一方也是如此，当别人喊错火箭浣熊时，小浣熊都会呲牙反驳，痛骂回去，唯独托尔喊他小兔子，他从不反驳。托尔也不负众望，成为终极雷神，拿着终极武器，豪取MVP。据导演解释，浩克因为被地球人排挤而不肯出来帮忙，如果换一个星球，浩克说不定就出来了，再说了，如果全靠浩克一通乱砸，电影肯定没啥好看。

影片长长的字幕过后，是唯一一个彩蛋，也是指向《复仇者联盟4》的关键——惊奇队长。说道惊奇队长，这又是一段漫威和DC的爱恨情仇了，经过一番版权交易后，最终是漫威拥有惊奇队长的名字，DC拥有惊奇队长的漫画形象。现在的情况就是惊奇队长是漫威的强力角色，DC的惊奇队长改名为沙赞，不久也会出单人电影。翻翻漫画就会发现，漫威旗下的惊奇队长基本就是个神经病，能力超强却十分混乱，一会一个想法，考虑问题毫无规律，一手造成了第二次内战大事件。现在让惊奇队长来对抗灭霸，很可能也是漫威电影宇宙第二阶段的需要。漫威在选角上从来没有失败过，钢铁侠、雷神、星爵、蚁人、死侍、换人依旧火爆的战争机器等，都是成功范例，这次影后担任惊奇队长，着实令人期待。

影片从一开始就很虐心，洛基眼神复杂地看着托尔说“我是奥丁之子”，紧接着复仇者们、银河护卫队，一个接一个被暴打，到结尾第一个消失的冬兵望着美国队长说“史蒂夫”，格鲁特满怀深情地说“我是格鲁特（爸爸）”，小蜘蛛说“对不起，史塔克先生，我不想死，我真的不想死”。要多虐心就有多虐心，越是喜欢这些角色观众，越会难受。看完影片后，完全不同于普通娱乐片的爽快感，反而是一种沉重的压抑感，恨不得早点看到《复仇者联盟4》，好出一口恶气。当然，看完《复仇者联盟3》后，我还是多吃了几个紫薯。

轮流送头女婿助攻，

功成身就卸甲归田。

热闹群戏终归尘土，

十年布局一战完成。