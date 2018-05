十年布局一战完成——《复仇者联盟3》 **《复仇者联盟3:无限战争》片名Avengers: Infinity War / Avengers: Infinity War - Part I / The Avengers 3: Part 1 (2018),别名复联3 / 复仇者联盟:无限之战(台) / 复仇者联盟3:无尽之战。 美国娱乐片。《复仇者联盟3:无限战争》是漫威电影宇宙10周年集结,整个漫威电影宇宙第一阶段谢幕之作。数十位观众们熟悉的超级英雄齐聚一堂,围绕宇宙苍生展开了一场惨烈的大讨论活动。 自从《钢铁侠1》上映以来,不知不觉十年过去了。通过多部超级英雄单人电影,和两部《复仇者联盟》,漫威构建了一个完整的电影宇宙。漫改电影最重要的是人物角色,剧情只是服务塑造人物角色的一个方面,漫威电影之所以能够取得世界范围性的成功,正是得益于成功塑造了一个又一个人物角色。十年前,孤注一掷的《钢铁侠1》中,小罗伯特·唐尼从个人经历到演技风格,完美贴合了玩世不恭又坚守道义的屎大颗。钢铁侠的成功,也给了漫威继续拍下去的信心,不再担心热门人物版权不在手里,深度挖掘现有资源,于是观众们才能够见到随后的美国队长、雷神、蚁人、银河护卫队等众多漫画英雄。可以很负责任地说,如果不是《钢铁侠1》的大火,除了美漫粉,其他人甚至都不知道漫威是啥。 漫威电影宇宙中每一个角色都个性鲜明,观众们都可以在他们身上看到不同的特质,每个角色都有自己的闪光点。不仅正面角色塑造的很成功,反派角色依旧塑造的十分完美。这次在《复仇者联盟3》中扛起大旗的灭霸团队,更是圈粉无数。看前半段时,我满脑子都是“黑曜五将真牛,黑曜五将真厉害”,不愧是跟着灭霸的人,一个人可以轻松对付多个一线复仇者成员。灭霸这个角色更不用多说,作为漫威最强反派,在漫画中多次登场,参与重大大事件,能力强、人气旺。 和以往那些只知道搞破坏的反派不同,灭霸是超越以往所有反派的反派,灭霸理想更高、格局更大,美中不足的是理论知识学习不精,用错了方法。灭霸作为马尔萨斯人口理论的学生,笃定地认为,食欲总是会超过资源,最终社会因人口过度而陷入贫穷饥饿,只有无差别随机消灭人口可以实现可持续发展。灭霸的方法十分简单粗暴,那就是消灭一半人口。这种方法的确凑效,卡魔拉也承认,自己的星球因为这个方法实现繁荣。不过拥有无限能力的灭霸,担任这个方法的执行者和推动者,实在是过于愚蠢。 马尔萨斯人口理论在于提醒大家注意人口与资源协调,谨防人口过度增长。而控制人口并不需要暴力,只需要动动脑子就行,灭霸在漫威官方数值中,智力是最高级别7,可在政治管理方面还不如人类普通政客。他只要推高房价、推高物价,贩卖焦虑感就行了,你看现在发达国家生育率那么低,即便是国家鼓励生育,人们也不愿意继续生孩子。当然漫画不能这么玩,这么拍的话,就没法看了。 灭霸的名头十分响亮,不过他的来历可能大家并不清楚。这个角色初次登场在1973年《钢铁侠》第55期,名叫萨罗斯(Thanos),源自希腊死神塔纳托斯(Thanatos)变体。2008年,中国民间汉化组将其翻译为“灭世霸王”,彰显角色厉害,简称灭霸。随着灭霸名字的传开,灭霸被官方收录,成了官方翻译用名。 片中围绕六颗无限宝石,空间宝石、灵魂宝石、现实宝石、时间宝石、力量宝石、心灵宝石,为了让最强角色拥有最强宝石,灭霸的名字也和六颗宝石联系了起来。灭霸名字是Thanos,六个字母分别对应了六颗宝石。 T对应Tesseract/空间宝石; H 对应 Hydra,九头蛇红骷髅看护灵魂宝石; A 对应 Aether/现实宝石; N 对应 Necklace,奇异博士项链里时间石的昵称; O 对应 Orb/力量宝石; S 对应 Scepter 心灵宝石,最早镶嵌在洛基的权杖中。 一般的娱乐片,都是反派促成主角们的成长,反派从头到尾都很强力,顺便调教主角们成长,最终被成长后或开挂的主角击败。而这里不同,正反两方人马相互成长,灭霸辛辛苦苦寻找了多年只找到两颗宝石,在复仇者、银河护卫队的抵抗下,两个小时就找全了,而复仇者、银河护卫队等人也在不断成长,苦苦寻找可能阻击灭霸的方法。 《复仇者联盟3》角色众多,如何平衡是一个大问题。灭霸毫无疑问作为当之无愧的主角,《无限战争》都可以改为叫做《灭霸1》。除开可以穿梭空间的灭霸,那就看剩下的角色如何安排。影片采用多线叙事的方法,拍摄难度和质量得到大幅提高。各路人马分别行动,在灭霸的推动下,各自发挥作用,一场接一场的群戏,令人大呼过瘾。 绝对实力才是征服别人最好的资本,灭霸就依靠绝对实力,一步一步实现自己的理念。你可以不认同他的理念,但不能否认他的能力。这在主角一方也是如此,当别人喊错火箭浣熊时,小浣熊都会呲牙反驳,痛骂回去,唯独托尔喊他小兔子,他从不反驳。托尔也不负众望,成为终极雷神,拿着终极武器,豪取MVP。据导演解释,浩克因为被地球人排挤而不肯出来帮忙,如果换一个星球,浩克说不定就出来了,再说了,如果全靠浩克一通乱砸,电影肯定没啥好看。 影片长长的字幕过后,是唯一一个彩蛋,也是指向《复仇者联盟4》的关键——惊奇队长。说道惊奇队长,这又是一段漫威和DC的爱恨情仇了,经过一番版权交易后,最终是漫威拥有惊奇队长的名字,DC拥有惊奇队长的漫画形象。现在的情况就是惊奇队长是漫威的强力角色,DC的惊奇队长改名为沙赞,不久也会出单人电影。翻翻漫画就会发现,漫威旗下的惊奇队长基本就是个神经病,能力超强却十分混乱,一会一个想法,考虑问题毫无规律,一手造成了第二次内战大事件。现在让惊奇队长来对抗灭霸,很可能也是漫威电影宇宙第二阶段的需要。漫威在选角上从来没有失败过,钢铁侠、雷神、星爵、蚁人、死侍、换人依旧火爆的战争机器等,都是成功范例,这次影后担任惊奇队长,着实令人期待。 影片从一开始就很虐心,洛基眼神复杂地看着托尔说“我是奥丁之子”,紧接着复仇者们、银河护卫队,一个接一个被暴打,到结尾第一个消失的冬兵望着美国队长说“史蒂夫”,格鲁特满怀深情地说“我是格鲁特(爸爸)”,小蜘蛛说“对不起,史塔克先生,我不想死,我真的不想死”。要多虐心就有多虐心,越是喜欢这些角色观众,越会难受。看完影片后,完全不同于普通娱乐片的爽快感,反而是一种沉重的压抑感,恨不得早点看到《复仇者联盟4》,好出一口恶气。当然,看完《复仇者联盟3》后,我还是多吃了几个紫薯。 轮流送头女婿助攻, 功成身就卸甲归田。 热闹群戏终归尘土, 十年布局一战完成。

