英雄团灭,灭霸得志!《复仇者联盟3》的结局到底意味着什么？

经过10年18部电影的布局, 一切终集结于此。《复仇者联盟3：无限战争》无疑是今年最大的大片, 也是十年来最大的大片之一, 而现在到了验证所有推理和猜测的时间。

《无限战争》已经降临，灭霸随之而来, 可爱的格鲁特宝宝依旧讨人喜欢。罗素兄弟与编剧克里斯托弗·马库斯和斯蒂芬·麦克菲利取得了完美的平衡, 纵横宇宙玩转30个角色本身就是一项壮举。在这样一部充满情感、幽默、刺激、惊喜、魅力和不可思议动作场面的电影中, 幕后主创的创意决策超乎意料的出色。最重要的是, 作为一部漫威电影宇宙电影, 显而易见的恐惧感贯穿始终; 其中的生死利害都很真实, 你会为你最喜欢的英雄担心。

[復仇者聯盟3: 無限之戰] 香港预告片

这部被誉为 MCU 巅峰高潮的电影, 本身就以适当戏剧性的方式达到了高潮。最后一个小时完全是一场激烈的令人喘不过气的感官盛宴, 结局比戴上无限手套神出鬼没的灭霸更让人猝不及防。但这一切意味着什么呢？下面, 本文将结合影片故事情节, 带领大家一起来分析这部漫威最宏大的电影的结局究竟意味着什么？

首先, 简单回顾一下在《无限战争》的高潮都发生了什么。

灭霸在泰坦星击败复仇者/奇异博士/银河护卫队, 并拿到时间原石后, 来到了刚刚发生过一场疯狂巨战的瓦坎达。已经拥有五块原石的疯狂泰坦, 将地球上最强的英雄们打得毫无招架之力, 然后用时间原石逆转时空拿到了被红女巫摧毁的心灵原石。

危急关头，雷神从天而降用新武器风暴战锤劈中灭霸, 似乎打败了他。但就在你认为可能会有一个美满结局时，灭霸告诉雷神, 应该直接砍他的头, 然后用收集完所有原石的无限手套, 打了个响指，于是过去六年里我们一直担心的事情发生了。

英雄们一个一个地开始化为灰烬, 只剩下一小部分人还活着, 包括雷神、美国队长、钢铁侠、黑寡妇和布鲁斯·班纳。结尾最后的画面，灭霸坐在另一个星球上看日落, 而在片尾彩蛋中，玛丽亚·希尔和尼克·弗瑞也解体了, 不过还好发出了求救信号。

这在 MCU尚属首次, 在迪斯尼电影中也很罕见, 竟然是坏人赢了。虽然这样说并不完全正确, 因为相比那些复仇者成员，灭霸才是这部电影的真正主角, 毫无疑问, 他就是自己故事里的英雄。

不管好或坏的标签, 灭霸已经做到了每个人都担心而且不希望他做的事情。他收集到了所有的无限原石, 打了个响指, 消灭了半个宇宙的生命。考虑到这一点--百度一下宇宙有多大--总直径约460亿光年, 疯狂泰坦刚刚摧毁了无法想象多少生命。

他最后坐在一个星球上, 看着太阳下山, 似乎在从圆满完成的工作中寻找一种平和的感觉。要是真这么简单就好了。

最后一幕, 在打了响指之后, 灭霸看起来像是到了灵魂世界——这似乎是从视觉上表现他不得不做出的牺牲。小卡魔拉再次出现，问他为了达到目的付出了多少代价, 他回答 "一切"。

从角色的动机和深度方面来说这个场景确实很有意义, 但远不如他情感流露狠心舍弃成年卡魔拉那场戏令人感触深刻。鉴于电影已经如此拥挤, 这个额外的场景应该还有更深层的用意。

他必须先再看一眼他的女儿, 然后才得到他想要的东西，这似乎表明, 至少她会一直痛苦地提醒他要实现愿望就必须放弃某些东西。反过来, 这将使他对自己的行为感到后悔。如果有什么能刺激灭霸改变心意, 那必然是他在宇宙中最爱的一个人。

这并不意味着他会纠正这一切, 或者去灵魂世界救她, 但这一幕意味着这些可能性现在已经提上了议程, 特别是考虑到漫威为了使他成为一个被人理解的反派已经花了这么长时间。

说到卡魔拉的死, 虽然灭霸有可能会把她复活, 但他确实不应该这样做。卡魔拉之死是这部电影中最凄美、最震撼的场景之一, 不应该被复活所削弱, 尽管会对已经确认的《银河护卫队3》造成影响。

在大规模湮灭事件发生前的角色死亡也应当如此。幻视第一次死亡堪称悲剧, 第二次则是直截了当的酷刑, 考虑到在这部电影里他已经死过两次了，让他再次复活实在没什么意义了。还有洛基, 从第一次出现至今他已经从反派转变为一个相对而言更加英勇的正面角色，由此结束他的旅程也不失为完美结局。至于海姆达尔, 反正也不是什么重要角色。

当然，运用时间原石, 死亡都可以被逆转, 但是由于他们死在可逆转的大事件之前, 这应该意味着这些人不可能复活了。

在看《无限战争》之前, 影迷最关注的问题是鹰眼在哪里..。第二关注的问题是, 谁会死, 显然美国队长, 雷神, 钢铁侠最有可能。

结果与猜想完全相反, 这些角色幸存, 其他人死掉了。随着灭霸打响手指, 我们看到巴基, 特查拉, 格鲁特, 猎鹰, 红女巫, 星爵, 奇异博士, 螳螂女, 德拉克斯, 和彼得·帕克 (他的死尤其令人动容) 都变成了灰烬, 在片尾彩蛋中只露一面的玛丽亚·希尔和尼克·弗瑞也未能幸免。

这些死亡瞬间相当令人震撼, 目睹他们一个接一个地消失实在让人很不舒服。不过, 这些不快感很快就会慢慢减弱, 因为我们知道他们还会复活。假设卡魔拉死了, 已经确认的《银河护卫队3》里不可能没有其他成员, 而《蜘蛛侠：英雄归来2》里也不可能没有蜘蛛侠。既然他们必然会回来, 那么如果有其他人由于某些原因没有继续出现, 那就太奇怪了。

这部电影非常顺手地让所有第一代复仇者成员幸存了下来--除了鹰眼--他们大部分人都在一起。托尼·斯塔克仍然在泰坦星, 而其他人都被聚集在了瓦坎达, 现在世界比以往任何时候都更需要他们。

从2008年《钢铁侠》开始铺设的线索--更确切地说是为了引出2012年的《复仇者联盟》--至此迎来终章, 故事再次回到这些英雄身上确实很适合。

假设一切都像表面看起来那样 "直截了当", 那么他们就需要重新与托尼·斯塔克取得联系, 找出恢复宇宙的方法。这也给了鹰眼一个完美的归队机会 (既然他是成员之一，就必然活着), 也许可悲的现实是, 他的家人已经被消灭了, 迫使他重新投入行动。钢铁侠的BARF技术可能会再次发挥作用, 作为一种忘记创伤经历的手段，或者从过去中发现一种办法, 消除这部电影的结局并打败灭霸。

一切从这些英雄开始, 不管事态扩大到了什么程度, 也将以他们“结束”, 最终无疑会发生一些确实令人触动的情节, 为了未来很可能需要他们牺牲自己。

现在是时候大胆猜想了。最后幸存下来的角色, 大部分是漫威最重要的英雄: 包括初代复仇者 (鹰眼状态待定) , 以及几个次要配角。

但是, 考虑到那些被认为死掉了的角色的未来前景已经一目了然——《蜘蛛侠2》, 《黑豹 2》, 《银河护卫队 3》, 以及塞巴斯蒂安·斯坦的长期合同等。

而另一方面, 这些关键成员的合同已经基本到期, 而且他们的故事弧线也到了该圆满告一段落的时候, 特别是复联三巨头。所以，也许, 他们看到人们消失, 实际上是因为他们自己正在死亡？这些角色即使死了到《复仇者联盟4》中仍然会发挥作用, 但对漫威来说, 这无疑是一个很大胆的举动, 不过这会使明年他们的故事更容易结束。当然, 用这些英雄替代那些死去的人, 以命换命，以魂换魂，只是一个微乎其微的另类选项。

在过去几年里, 关于红骷髅在漫威电影宇宙中的处境有很多推测, 因为我们没有看到他死掉, 所有最普遍的猜测是灭霸会在《无限战争》中将他复活。

当然这并没有发生, 但是红骷髅确实以更令人惊讶的方式出现了, 现在由《行尸走肉》的罗斯·马昆德饰演，不再是雨果·维文。当灭霸和卡魔拉头到沃弥尔星球寻找灵魂原石时, 红骷髅作为原石的守卫者像死神一样现身, 并警告称要获得原石就得付出代价。

既然这块原石现在已经被取走, 红骷髅没理由继续留在沃弥尔星球。这可能意味着他会再次被传送，也许真的死掉, 但也可能恢复自由重返地球。根据这部电影中所发生的情节来看, 史蒂夫·罗杰斯与红骷髅之间很可能会有一场终极对决, 这无疑是让他们故事落幕的好办法, 不过同样可以说, 也许红骷髅现在已经死了。

由于涉及剧透会影响到《无限战争》，《复仇者联盟4》的正式片名一直没有公布, 他们本可以利用这部电影的结尾来揭晓下一部的片名, 因为按照惯例, 这些电影字幕最后都会注明“复仇者联盟还将回归”之类的预告。例如《黑豹》片尾标注黑豹还将在《无限战争》中归来。

但是这次他们没有延续这种惯例, 这完全可以理解, 因为这样会立即曝光下一部的片名。片尾用更简单的一句话预告了下集剧情:

"Thanos will return"——灭霸会回来的。

这也并不让人意外, 因为乔什·布洛林早就已经确认出演《复仇者联盟4》, 但这样告知依然很有趣, 原因有二。一是，表明了这是灭霸的故事, 至少他的目标最后达成了。二是, 这句话更加明确了这部电影其实是《灭霸1》而不是单纯的《复仇者联盟3》, 并且暗示了明年的《复仇者联盟4》就是《灭霸 2》。

下一集里，虽然复仇者联盟会努力挽回他对宇宙的毁灭, 但同时让他对自己的行为感到有些遗憾也是合情的。

尽管导演罗素兄弟坚称布里·拉尔森扮演的惊奇队长不会出现在电影中, 不过他们还是在没有说谎的前提下偷偷将这个角色放了进来。

影片最后的片尾彩蛋, 尼克·弗瑞不仅爆了半句粗口, 而且还用寻呼机向某人发出了求救信号.....。

在他解体后, 镜头向下拉到了寻呼机上, 屏幕上闪烁着惊奇队长的徽章。这意味着布里·拉尔森饰演的卡罗尔·丹佛斯即将出现在《复仇者联盟4》中帮忙重整宇宙, 但这也带来了一些《惊奇队长》需要解决的重要问题。最有针对性的就是, 我们需要了解为什么尼克·弗瑞之前为什么不联系她, 当这一切降临的时候, 她究竟在哪里。

在惊奇队长登场后, 丹佛斯将会是我们在 MCU 中看到的最强大的英雄, 她的能力-包括超人的力量, 飞行, 控制各种类型的能量-应该能够轻而易举让一切重回正轨。

在第二阶段末尾，《蚁人》惊艳登场，漂亮地摆脱《复仇者联盟2：奥创纪元》的欠佳口碑。这部电影很轻松, 很滑稽, 甚至有点儿小打小闹 (毕竟主演是保罗·路德)。虽然不是顶级热门大片, 但反响很好, 所以漫威今年再次重复这个把戏, 让《蚁人2：黄蜂女现身》在《无限战争》公映几个月后登场。

根据这部电影的情节来看, 接下来《蚁人2：黄蜂女现身》会非常重要。虽然它的背景设置在《无限战争》之前, 但我们知道它将深入到量子领域, 这将为漫威电影宇宙打开多元宇宙的未来大门。

而且这部影片的角色还将出现在《复仇者联盟4》中, 他们显然会提供一种将英雄带回来并且/或者战胜灭霸的方法, 实现这一目的的手段并不是之前一直传言的时间穿越 (因为时间原石现在在灭霸手上), 而是量子领域。

在放弃时间原石之前, 奇异博士使用它窥探未来，看到来与灭霸作斗所有可能的结果。尽管他看到了数以百万计的潜在结果, 但只有一次是他们赢了。

当他把时间原石交给灭霸时, 由于这一瞬间的出人意料和托尼·斯塔克的怀疑, 我们很容易会忘记了这一点, 况且奇异博士一直主张保护原石, 所以他绝不是头脑一时发热轻易放弃了。

这就意味着, 奇异博士知道如何取胜, 而且出于某种原因, 要胜利就必须让灭霸获得所有无限原石并且摧毁半个宇宙。这是一个有趣的策略, 但是会如愿以偿吗？这种想法大概预示着灭霸最终自我毁灭或意识到自己错误, 必须先让他 "获胜" 达到目的, 而不是联系那些活着的英雄。毕竟，奇异博士并不是傻瓜。

就《复仇者联盟4》而言, 罗伯特·唐尼饰演的钢铁侠至关重要, 因为他是唯一一个知道奇异博士看到他们最终获胜的人, 他一定会弄清楚为什么博士心甘情愿放弃时间原石。

不过，还得再等一年..。

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