《复仇者联盟4》不负责任猜想：灭霸被洗白？英雄再次内战？

《复仇者联盟3：无限战争》最引人注目的亮点之一就是导演罗素兄弟把灭霸变成一个令人同情的角色, 尽管他的邪恶计划最终消灭了宇宙一半的生命。灭霸的塑造令人印象深刻, 因为鉴于漫威以往的反派角色, 他原本很容易沦为套路化的刻板恶棍形象。

达到这一效果的关键就是赋予灭霸人性化, 并明确表示, 他的信念是出于一个积极的目的。灭霸不是为了杀戮而杀戮, 他真的相信他是在为整个宇宙做有意义的事情。他相信他是唯一能够完成这项艰巨任务、阻止宇宙自我毁灭的人。

更关键的是, 灭霸没有错。

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有人提出建议, 他可以轻而易举地变幻出更多的资源来阻止宇宙的崩溃,但是这已经被 MCU 的规则认定是不可能的了。而他预测, 生命在宇宙中猖獗膨胀将导致一场灾难性的事件, 就像发生在泰坦星的悲剧一样。最终, 宇宙会吞噬自己, 而有些人必须为了整个宇宙的利益而做出改变, 即使这意味着要做出艰难的决定。

考虑到这些, 你不得不猜疑《复仇者联盟4》的发展趋向。如果在响指重新平衡地球的人口之后，经过足够长的时间, 人类就会看到灭霸的行为所带来的好处 (例如消灭贫穷和世界饥饿), 所以，我们能看到人们开始对他的所作所为心怀感激吗？

所有关于《复仇者联盟4》的讨论大多都建立在灭霸是反派的基础上, 但是如果剩下的英雄们被迫与更难抵抗的东西作战呢？灭霸已经证明了他有能力鼓动狂热的追随者 (这正是乌木喉效忠他的原因), 而人类也确实有过盲目追随强大人物的历史。例如, 复仇者联盟尽管意外害死了很多人，但依然被人们敬若天人。

如果《复仇者联盟4》中，部分地球人成了灭霸的信徒, 那么会不会因此爆发第二次内战呢？想象一下,某些英雄认识到灭霸的所作所为是正确的，这也是完全说得通的。放下失去朋友和亲人的痛苦, 并意识到从长远看灭霸其实拯救了宇宙。那么，这次决裂无疑会比以巴基和超级英雄注册为前提的《内战》更加精彩。

有趣的是, 如果托尼. 斯塔克变成了灭霸主张的拥护者 (至少一开始拥护), 会非常合适。虽然他的人生目标一直是拯救地球免受外部威胁, 但他的长期梦想却是在地球周围放置一层保护性的气泡抵挡威胁, 确保人类的生存。如果他意识到生存常常需要像灭霸那样时不时的无差别淘汰, 那么他最终就会成为灭霸最大的支持者。

再者说, 他仍然是一个自私自利, 情绪不稳定的变数, 失去彼得·帕克可能很难释怀。但这并不意味着灭霸错了。