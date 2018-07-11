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当我们为《我不是药神》欢呼时，国外观众在看什么？

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2018-7-11 1:56:07

在上周首映的四天时间里, 国产喜剧《我不是药神》的票房达到了惊人的12.79亿, 使同期在美国上映的漫威超级英雄电影《蚁人2：黄蜂女现身》7600万美元的首周票房成绩相形见绌。

《我不是药神》由新导演文牧野执导，著名导演宁浩监制，被观众普遍赞誉在题材和商业上取得了双重突破。影片根据真实事件改编, 讲述了一个非法药品供应商的感人故事--主角由大受欢迎的喜剧演员徐峥扮演，他从印度走私仿制药卖给在中国负担不起昂贵正版药的白血病患者。起初, 他是受走私暴利的驱使, 但在他发现那些迫切需要帮助的病患的绝望境况后，他的动机发生了改变.

《我不是药神》赢得了观众的一致好评。豆瓣评分9 分 (相比之下,《复仇者联盟: 无限战争》8.2分 ,《侏罗纪世界2》6.9分)。在售票平台猫眼上,评分更高达9.7。猫眼估计,《我不是药神》总票房超过39亿。甚至一些票房分析师认为这部电影有实力超越军事动作片《战狼2》登顶中国内地票房总冠军。

而在美国本土没有敌手的《蚁人2：黄蜂女现身》北美首周票房7600万美元，相比第一部上涨33% 。国际票房8500万美元，相比第一部上涨45% ，首周全球票房1亿6100万美元。

《蚁人2：黄蜂女现身》是漫威电影宇宙的第二十部电影，和今年上半年已经上映的《黑豹》和《复仇者联盟: 无限战争》一样大受好评、烂番茄新鲜度87%。

尽管《蚁人2：黄蜂女现身》在《复仇者联盟: 无限战争》之后上映，但剧情却发生在无限战争之前——直到彩蛋才跟上无限战争的节奏。在内战事件之后，蚁人斯科特·朗（保罗·路德）被软禁家中，在霍普·凡·戴恩（伊万杰琳·莉莉）和汉克博士（迈克尔·道格拉斯）的协助下偷偷溜出来，帮助他们将初代黄蜂女詹妮特·凡·戴恩从亚原子状态中救出来。同时, 一个名叫 "幽灵" 的女人 (汉娜·乔恩·卡门)正在觊觎他们的技术, 而且她得到了汉克博士的老朋友比尔·福斯特（劳伦斯·菲什伯恩）, 和想要利用量子技术赚钱的邪恶企业家桑尼·伯奇（沃特·戈金斯）的帮助。

《蚁人2：黄蜂女现身》的幽默搞怪不走寻常路，其中最佳的例子就是, 当比尔和幽灵绑住斯科特、霍普·和汉克，解释他们的邪恶计划时的戏剧性。在许多电影中, 反派的计划会直接撂出来, 但在这部电影中, 斯科特的电话铃突然响了。是他女儿打来的，但这时候比尔却在蚁人的脸前拿着电话假装他没有被囚禁，并没有危险情况。

虽然漫威电影的叙事形式往往非常标准化, 但在《蚁人》系列中迈克尔·佩纳饰演的路易斯为影片提供了一个喜感十足的特殊叙事工具。在《蚁人2：黄蜂女现身》中, 路易斯再次展现了语速超快、兴奋搞笑的个性特色，特别是当路易斯认为自己被注射了吐真剂时。他喋喋不休地讲述了他母亲对莫里西的酷爱, 并袒露了他如何和斯科特·朗在监狱里相遇的起源故事。

这部电影充分发挥了变大变小的想象力, 有一种好玩的游戏感, 特别在打斗场面中。比较两部《蚁人》的第三幕决战, 第一部把儿童玩具火车当做战场很有乐趣, 而《蚁人2：黄蜂女现身》的高潮则发生在旧金山丘陵地形的街道上，充分展现了变大的视觉幽默。例如巨型的糖果盒成了一个巨大的路障, 或玩具面包车躲在反派的车下面。而当面包车恢复正常的大小时, 反派的汽车瞬间被顶翻了天。又或者, 当蚁人处于巨化人状态时, 把卡车当做滑板车。

总之，《蚁人2：黄蜂女现身》依然是一部不会让影迷失望的漫威喜剧动作电影。

[蟻俠2: 黃蜂女現身] 香港预告片

标签： 蚁人(29) 我不是药神(9) 蚁人2(2)

7.8 

蚁人2：黄蜂女现身 (2018)

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蚁人2：黄蜂女现身/Ant-Man and the Wasp(2018)
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