洗白白、举高高——《死侍2》

**《死侍2》片名Deadpool 2 (2018)。

美国动作娱乐片。小贱贱死侍继续火力全开，给大家带来一场黄暴盛宴。

《死侍2》预告片彩蛋满满、惊喜满满，让人无比期待。正片诚意满满、亮点满满，让人无比庆幸。

当年《死侍1》仅用5800万美元的制作成本，赚得7.83亿美元票房，让大家见识到了小贱贱的魅力，正如《死侍2》中贱贱吐槽的一样，《金刚狼3》正是看到《死侍1》R级制作的潜力，才决定改为R级制作，也赚得盆满钵满。死侍和金刚狼的爱恨情仇世人皆知，在影片中，死侍也是丝毫没有放过金刚狼的可能，从片头Diss到片尾，就连最后的彩蛋还要围绕金刚狼来一下子，相爱相杀就是他俩了。

《死侍2》依旧是R级制作，整体黄暴水平不在第一部之下。光是看几部预告片就能让人感到贱贱的污力滔天。在放出预告片的时候，官博还放出烟雾弹，说有望引进内地，其实大家都是知道怎么回事。《死侍2》和《死侍1》一样，没有被内地引进，虽说是全球票房的一小部分损失，但却是影迷的幸事。原因很简单，那就是神奇剪刀手作祟，看看现在在国内视频网站能看到的死侍1的电影，硬生生从老少不宜删减改成了全民懵逼电影，删减画面、拉伸画面、篡改台词，硬生生把贱贱变成了路人超级英雄电影，《死侍2》的内地预告片也是如此，好好的R级制作变成了贱贱身穿紧身衣的温和吐槽。与其看一个剪刀手想让我们看到贱贱，不如不去影院看。

《死侍2》中彩蛋非常多，国外早已有相关整理文章，随着近期资源放出，国内也有很多图文并茂的彩蛋解析，这里不需要再赘述。漫威电影喜欢在影片中穿插大量彩蛋，影迷漫迷在观看时，结合流行文化进行解读，别有一番乐趣。死侍作为一名可以打破第四面墙的漫画角色，加入彩蛋时更是可以毫无忌惮。观众们看到死侍以上帝视角开启吐槽模式，句句戳中笑点，更是会感到乐不可支。

死侍亦正亦邪，他本没有什么坚定的信条，能有的大概就是对瓦内莎的爱了吧。就是那种对正义和邪恶都满不在乎的状态，才是死侍，才是大家喜欢死侍的原因。能力越大越不负责，超强的恢复能力，永远死不了的身体，让死侍行事起来更是毫无顾忌，善恶在他看来并没区别，做事永远都是随着自己的性子来。不过从《死侍1、2》两部电影来看，死侍有被洗白的倾向，整个人的行事准则更加切合主流价值观，不仅反对种族主义，还反对性别歧视，对LGBT群体还很有爱，在保护弱势群体时，不遗余力，光芒万丈，颇有类型片伟光正主角的既视感。而且，死侍杀掉婴儿时期希特勒的戏份被删，可见这里的死侍也要顾忌大众感受才行。

对，就像死侍和观众们说的一样，这就是一部合家欢电影，和《小鹿斑比》《狮子王》《电锯惊魂7》一样，所以一定要和自己的好基友一起观看才行。

死侍本身就是个精分严重，性取向混乱的角色，拍到第二部了，索性也不藏着掖着了。死侍躺在钢力士怀里是，好暖好甜。尽管钛合金的脸上看不出红晕，本来就有基倾向的钢力士被死侍揩油时，似乎还有一点娇羞。而死侍和电索本身就是一堆好基友，当他俩盆骨对盆骨拥抱在一起时，本来没什么事情，偏偏贱贱要强调两个人盆骨对上了，基情瞬间满满。

更多精彩需要观众自行探索，唯一能够保证的就是影片娱乐效果一级棒，不论是影迷还是漫迷，都会从贱贱身上体会到不一样的快乐。

洗白白，死侍伟光正，形象两米八，

举高高，贱贱觅新欢，发糖甜又贱。