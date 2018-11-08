剧透警告！《毒液：致命守护者》片尾彩蛋解读









降临地球的外星共生体这周终于登陆中国内地。

按照漫画书电影的惯例, 想必你一定会在看完《毒液：致命守护者》正片之后继续坐等片尾彩蛋, 而且大概大家也都知道了, 这部电影有两个彩蛋 (嗯, 更准确地说, 内地上映的版本只有一个)。

你现在也许想知道, 片尾彩蛋是否会暗示续集的故事发展, 是否与MCU中汤姆·赫兰德饰演的蜘蛛侠有关联。考虑到汤姆·哈迪签约了三部毒液电影 (尽管他对这一部的删减有点失望), 所以你可以确定, 这部电影绝不会错过为续集做铺垫的机会。而且尽管第二个彩蛋不会在内地银幕上出现, 但也不必懊恼, 因为即使保留了这个彩蛋, 也只会让绝大多数观众大跌眼镜。

怎么说呢, 第二个彩蛋确实与蜘蛛侠相关, 但可能不是你期待的那个。那么, 片尾彩蛋究竟是什么, 到底代表什么意思呢？下面开始剧透..。





2. 第一个彩蛋: 屠杀

第一个彩蛋验证了一个流传已久的传言, 即伍迪·哈里森将在《毒液》或其续集中扮演克莱图斯·卡萨伊，即红色共生体屠杀。

在这个彩蛋中, 埃迪·布洛克继续他的新闻记者生涯, 采访了阿什利·卡夫卡医生和她在拉文斯克罗夫特研究所的一个病人。那个病人正由伍迪·哈里森饰演, 他戴着一顶吓人的红色假发, 看起来隐约有点滑稽, 尽管没有被共生体转化, 但他显然也比埃迪·布洛克更不对劲。

令人毛骨悚然的是, 他对布洛克说: "当我离开这里时, 就会出现屠杀", 指向了他在漫画中的反派称号“屠杀”, 并似乎暗示续集里, 两人将再次相遇。鉴于这部电影已经赚了足够高的票房, 所以下一次毒液大战屠杀的可能性很大。









1.缺席的第二个彩蛋：《蜘蛛侠：平行宇宙》

虽然在制作过程中一直暗示《毒液》将与MCU产生某种关联，但汤姆·赫兰德版蜘蛛侠并没有出现在电影中。也没有以彼得·帕克的形式出现，甚至根本没有提及他。

虽然索尼故意放出了一些立即引起粉丝注意的好消息，暗示与MCU互联的可能性，但他们并没有利用第二个彩蛋来预告蜘蛛侠宇宙的其他新电影，而是播出了即将上映的动画片《蜘蛛侠：平行宇宙》的片段。

这并非索尼第一次使用不相干的电影片段做压轴彩蛋，早在《超凡蜘蛛侠2》的片尾就曾出现过福斯的《X战警：逆转未来》片段（《超凡蜘蛛侠2》内地公映版也删减了这个《X战警：逆转未来》的彩蛋)，但索尼没有借此机会宣传诸如《吸血鬼莫比亚斯》等其他衍生电影来进一步巩固真人版蜘蛛侠宇宙，真的太可惜了。