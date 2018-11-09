剧透！《毒液：致命守护者》的结局到底意味着什么？





在光棍节之前,《毒液：致命守护者》终于在国内影院上映了。具有讽刺意味的是, 索尼的这部超级英雄电影与其主角遭遇了同样的问题, 在两部相互矛盾的电影中找不到自己的真实身份: 这究竟是一部《死侍》式的幽默喜剧, 还是一部俗套的超级英雄流水账电影？

不过, 这部影片确实为这个新系列打下了坚实基础, 而且专注于主角, 避免了许多超级英雄电影(尤其是索尼此前的超级英雄电影) 常犯的重要问题, 并没有过分利用暗示和彩蛋来推销未来的其他电影或更广阔的虚构宇宙。

但是, 《毒液》的高潮部分还是留下了很多信息, 在接下来的续集里, 索尼肯定会利用这些线索将故事推向更有趣的方向, 甚至将其融入到MCU中。





8. 暴乱和其他共生体都死了

《毒液》的每一个预告片都在强调, 影片中将有两个以上的共生体肆虐破坏, 于是网友们纷纷热议, 猜想像毒素这样深受粉丝喜欢的共生体是否也会找到一个宿主, 还有更让人关心的是, 屠杀是否也是生命基金会的研究对象之一？

然而, 虽然这些共生体确实出现了, 但却有点浪费了。只有毒液和暴乱, 可以归类为真正的角色, 其余共生体的存在似乎只是为了证明这种生命形态如果没有完美的宿主在地球大气层中就不可能生存。而正因为它们没有合适的宿主, 所以早在电影结束之前, 它们都已经以黏糊糊的状态死去了。

由于暴乱也在最后的动作场面中被炸死了, 因此, 毒液成了生命基金会带回地球的最后一个幸存的共生体。当然, 在太空中还有一颗彗星上有数百万的共生体, 甚至可能在地球上还有其他下落不明的共生体.....。





7. 克莱图斯·卡萨伊认识埃迪·布洛克 (甚至可能已经与屠杀合体了)

《毒液》的第一个片尾彩蛋讲述埃迪·布洛克被要求亲自采访著名的监狱连环杀手克莱图斯·卡萨伊。交流时间不长, 但暗示了这个杀人凶手 (由戴着劣质假发的伍迪·哈里森扮演) 知道埃迪共生的另一个身份, 并且警告说, 当他逃离束缚时, 将会出现 "屠杀"。

那显然并非巧合, 这一幕似乎表明了, 卡萨迪的杀戮在一定程度上得到了他自己的共生体的帮助 (FBI极大限度地禁止接触罪犯也证明了这一点), 也暗示了续集里这两个外星生命之间会发生冲突。

不过, 不可否认, 除了暗示续集的故事走向之外, 这一幕其实提出了更多问题。例如, 卡萨迪是如何遇到自己的共生体的？政府是否已经知道了这些生命形态？伍迪·哈里森在续集中会换上更好的假发吗？影片把这些问题的答案留给我们去想象, 不过对于板上钉钉的《毒液2》来说, 这确实营造了一个诱人的悬念。





6. 屠杀的起源可能被改写

虽然一开始, 《毒液》似乎更多是采取了漫威漫画终极宇宙中共生体起源的线索, 但实际上也相当接近于原版故事。它们仍然是外星生命形态, 甚至它们的星球就存在于宇宙中, 但关于它们如何繁殖影片没有提供任何线索。

虽然很明显存在着一个共生体 "社会", 因为毒液提到在它们的星球上它是一个失败者, 暴乱则是一个 "团队领袖", 但没有迹象表明这种生命形式拥有家庭的概念, 而漫画中的共生体具有这一属性。在漫画里, 屠杀实际上是毒液的后代, 并非与之毫无瓜葛, 这为它们之间的斗争增添了一种奇怪的家族恩怨。

不过这部电影似乎抛弃了漫画的设定。片尾彩蛋显然意味着屠杀可能早就到了那里, 然而, 生命基金会的所有共生体都已经死了, 未来让其他外星生命成为毒液的后代完全可行。这也可以让剧情继续保持新鲜;在影片结尾时毒液和布洛克似乎彼此已经相当默契, 但间接孕育出新的外星杀人机器肯定会使他们之间再度紧张起来。





5. 生命基金会完全曝光

这一点似乎没有受到太多关注, 但是《毒液》中的生命基金会几乎就是一个拥有无上权力的机构, 随意草菅人人命, 甚至在旧金山的街头开战, 执法机关也不管不问。

据称, 他们研究共生体的主要目的是为了寻找治疗癌症的方法, 但后来发现, 卡尔顿·德雷克实际上是在寻找获取其他星球上的房地产的方法, 因为地球很快就不适宜居住了。

尽管卡尔顿在高潮中与暴乱一起被杀, 但埃迪交给他前老板的证据会让这家公司永远无法继续营业, 其过去的罪行和真实意图也向世界透露。因此, 他们可能无法成为这个宇宙的奥斯朋企业, 而且似乎已经为他们的激进科学实验付出了代价。





4. 多个共生体可以结合在一起

《毒液》最后的高潮动作戏非常短, 但里面夹杂着一些有趣的小细节, 可能会在未来的电影中发挥作用。其中一个重要的发现就是, 共生体实际上可以结合在一起, 暴乱一度吸收了毒液, 两者合二为一形成一个更强大的融合体。

虽然合体只持续了几秒钟, 但确实提出了几个值得进一步挖掘的有趣问题。我们并不太了解这些共生体除了与人类宿主的关系之外如何共处, 但这一幕表明它们可以相互融合, 变得更加强大 (这似乎也融合了它们内部的人类)。

这种特性在未来究竟会被用来创造更致命的反派, 还是进一步模糊宿主和共生体之间的界限, 尚不得而知, 但是生命基金会捕获的其他外星样本的尸体可能会因此继续发挥作用。未来的共生体可能由毒液制服的一部分与这些尸体结合而成, 甚至可能利用尸体反向工程创造出来。





3. 女毒液还会现身

虽然女毒液出场这一幕很仓促, 但在电影后半段, 米歇尔·威廉姆斯饰演的安妮确实变身女毒液, 拯救了埃迪·布洛克。考虑到电影中能够与共生体匹配的宿主并不多, 安妮成为女毒液似乎太过巧合, 但看起来无疑很酷。

不管怎样, 埃迪和安妮的最后一幕确实暗示了女毒液回归的可能性, 后者承认, 她其实很喜欢与共生体合体所带来的力量。事实上, 毒液甚至向埃迪建议, 他们的下一个目标应该是把安妮从她现在的医生男友身边夺回来, 所以这对分手情侣的感情在续集里必然会持续升温。

由于安妮是为数不多的有能力成为宿主的人类之一, 这种力量必须以某种方式继续发挥作用, 如果再次被召唤, 想必她也会做好再吃几个人头的心理准备了。

从纯粹的商业角度来看, 米歇尔·威廉姆斯已经签约了续集, 所以进一步加以扩展, 让她在继续担当浪漫女主角的同时发挥更大的作用, 也是很合理的。





2. 埃迪和毒液同意和谐共存, 成了一名致命守护者

毒液和埃迪第一次合体时, 双方处于一种一边倒的关系。当然, 当埃迪被暴徒追杀时, 共生体力保宿主的性命, 但很明显, 这时候是毒液占主控权, 它肆无忌惮地咬掉别人的脑袋, 继续推进着外星种族入侵地球的宏大目标。

但随着剧情推进, 毒液和埃迪产生了一种更深层次的关系, 不再是简单地保住彼此的小命, 毒液决定与暴乱及其他同胞决裂, 选择与地球上的新朋友共存。它做出这种改变的主要原因, 是因为它和埃迪一样, 也被视为失败者, 而且它似乎也爱上了米歇尔·威廉姆斯。毒液弃暗投明的这两个理由也是非常符合逻辑的。

最后一幕显示, 他们已经达成了一致: 毒液只会吃坏人的脑袋, 布洛克可以用他新获得的力量再次帮助人们, 就像他以前当记者时一样。不过他拒绝重回以前的工作岗位, 而专注于 "文字", 很可能与此同时也是一位致命的守护者。





1. 埃迪再也不会死了

《毒液》整部影片已经清楚地表明了共生体是寄生的。只要宿主出现问题, 它们几乎会当场死亡, 而且如果共生体吃不饱, 即使双方匹配, 也会慢慢开始衰亡。在影片中埃迪·布洛克甚至曾进行核磁共振扫描,被告知他的器官已经开始衰竭, 这是由于毒液消耗的他的身体, 导致彼此之间出现了相当大的麻烦。

不过, 这场戏结束后, 这个剧情点再也没有在电影中出现过, 到最后, 毒液似乎不再对埃迪的健康产生任何负面影响。虽然没有直接解释, 但最可能的原因是共生体现在可以时不时地吃几个人脑。

埃迪抱怨说, 它 "总是很饿", 这似乎就是他的健康不佳的原因, 这意味着, 只要毒液有的吃, 并得到足够营养, 宿主就不会有事。