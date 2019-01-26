味如鸡肋！《死侍2：我爱我家》令人失望的5大缺陷

颇受争议的PG-13版《死侍2：我爱我家》圣诞节前刚刚在北美限期上映，如今在春节前夕惊喜空降内地。

尽管这部重新剪辑的家庭版仍然保留了原版《死侍2》的很多乐趣，但就其北美特意选定的圣诞档期而言，这个新版本并没有特别努力地营造节日氛围来证明其在圣诞前夕重新上映的必要性。

虽然这部电影里确实有相当多的补拍镜头和替代内容，但与此同时，原版《死侍2》中的一些最佳、最令人难忘的场景也毫不意外地被删掉了。

即使在瑞安·雷诺兹的授意下，每售出一张票就有一美元被捐赠给癌症慈善机构，也很难不将这部阉割过的电影视为一场利润更大化的市场行为。

总的来说，新版本的观影体验大打折扣，除非你是这部电影的忠实粉丝，否则建议你还是等网络高清吧...





5 .007开场片头被删掉了

在这部电影对原版《死侍2》的所有删减中，最令人失望的莫过于完全删掉了大量CGI豪华打造，并以席琳·迪翁的歌曲为背景，滑稽可笑地恶搞詹姆斯·邦德的开场片段。

非常可惜，这段华丽炫技又疯狂滑稽的场景在新版本里完全看不到了，大概是为了保证节奏，确保这部电影维持在合理的118分钟内。

可是，即便考虑到时长和节奏的问题，这样的续集电影再加上壮观的开场，时长两个小时左右，难道有影迷会抗议吗。





4 .并不是很喜庆

尽管《死侍2：我爱我家》的北美营销显而易见地以圣诞节为主题，而且，在圣诞节前两个星期上映，但实际上这部电影本身几乎完全没有圣诞节的欢乐气氛或元素可言。

除了挂在弗雷德·萨维奇墙上的圣诞老人画之外，基本上没有任何迹象表明这部电影为了迎合圣诞节的档期而进行了重新剪辑。

至少让死侍戴上圣诞帽，或者用节日装饰用的光片把弗莱德·萨维奇绑在床上，这应该不难吧？

虽然预告片里呈现了CGI雪花和死侍本人故作欢乐的旁白，但奇怪的是，电影里并没有努力试图营造圣诞节的氛围，这实在令人困惑。

只需少许的工作量，重新剪辑的新版本可能就会成为一部意想不到的圣诞节电影，但影片中却极其缺乏这种与众不同的节日魅力。





3 .替换镜头的质量参差不齐

平心而论，这部新版本中融入了很多新的片段，主要包括未使用的替代镜头和瑞恩·雷诺兹重新配音的素材。

但是结果毫无疑问好坏参半，新替换的大部分片段显然正是因为在整个场景和交流中不够有趣才被原版剪辑弃用的。

尽管这些片段大多数确实能够博人一笑，但有时感觉新镜头的加入仅仅是为了试图推销这个新版本的“价值”，其实它们并没有真正增添什么东西。

新拍摄的镜头和勉强凑合的替换镜头的质量好坏参半，不过确实清楚地揭示了原版剪辑拍摄了多少素材又丢弃了多少素材。





2 .PG-13评级基本上毫无意义

《死侍2：我爱我家》的PG-13分级显然是出于商业计算，目的是从太年幼而不能在电影院看R级《死侍2》的年轻人那里榨取更多的票房收入。

但最终，这个评级相对而言似乎并没有意义，因为这些年轻人大多数在前几个月里就已经借由网络看过R级公映版乃至未删减版了。

尽管针对这部电影里的暴力内容、大量的脏话、特别是涉及毒品的情节都进行了实质性的修改和剪辑，但其大部分的目标群体基本上依然是此前的成年观众。

在这种情况下，倒不如推出一部以圣诞节为主题，采用替换镜头和相同的新叙事模式的R级导演剪辑版。

PG-13版完全是出人意料的画蛇添足之举，而且显然与引领新潮、针对成人的《死侍》系列电影的整体精神背道而驰。

如果真如坊间所说的这个版本特意为进入内地而定制，那真是罪莫大焉了。





1 .重新剪辑导致结局一片混乱

尽管这部电影的大部分内容被巧妙地重新剪辑，去除了暴力镜头和粗俗的字眼，但第三幕更加难搞，因为基本上所有情节都直接集中在暴力场面上，几乎没有加以遮掩的余地。

因此，结尾孤儿院的动作场面彻底被混乱的剪辑毁了，不仅视觉上不连贯，而且角色在空间上的运动也莫名其妙的凌乱。

此外，由于电影开始时，对死侍的自杀场景匆匆掠过，对于他的悲伤也轻描淡写，导致他在第三幕中终于陷入死亡并与凡妮莎(莫瑞娜·巴卡琳饰)死后重聚的场景非常缺乏情感分量，甚至让人感觉乏味冗长。

老实说，令人意外的是这部电影竟然没有利用这个仓促混乱的结尾逗趣一番，比如说弗雷德·萨维奇听故事听困了，于是死侍快进了这一片。

所以，《死侍2：我爱我家》无论如何都不是一部非看不可的电影，但是如果你喜欢这部电影，你可能确实会从中获得一些乐趣...

你觉得《死侍2：我爱我家》怎么样？值得去看吗？请在留言评论中说出你的看法！