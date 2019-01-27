徒劳无功！剖开《死侍2》大团圆结局背后的残酷真相

鉴于x战警系列电影在时空穿越和篡改时间线方面存在着大量问题,所以当看到《死侍2》片尾彩蛋拿穿越时空大做文章时无疑非常好笑。毕竟,在时间线本就紊乱不堪的x战警电影宇宙里讲述一个涉及时空穿越元素的故事确实是非常需要魄力的。事实上,导演大卫·雷奇似乎根本没有把时间线当回事儿(否则影片中也不会莫名其妙地出现其他x战警的客串).

坦率地说,不考虑时间线的话,确实一切都好办了,因为整个电影的结尾完全就是以无视一条最基本的时空穿越准则为前提的,而一旦考虑到时空穿越的规则,你就会发现最后的结局可能并不像我们看到的那么快乐和简单。这听起来可能很无所谓,但《死侍2》的结局确实存在一个很大的问题,而且这个问题编剧团队不可能没察觉到,也许他们只是故意忽视了。

换句话说,只要对这部电影核心混乱的时空穿越情节(电锁回到过去拯救家人)进行精确的梳理,你就会发现实际上结局比表面看起来更残酷。因为,很不幸,电索没有办法阻止他的家人被杀。

这是为什么呢?下面给你解答…





4. 你看到的结局是什么样的……

在电影的结尾,死侍为了拯救自称火拳的拉塞尔而英勇牺牲,以此阻止了火拳的首次杀戮,从而避免了他未来不可避免地走上邪恶之路。

为了阻止拉塞尔沦为他未来注定要成为的坏蛋,电索改变了自己家人被杀的时间线,而且最后明确指出他们现在“安全”了——虽然他没办法再回到妻女身边,但这部电影已经给未来的电索一家人安排了乐观的结局。他随身所带的泰迪熊上的血迹和烧痕奇迹般地消失了,无疑更证实了这一点。

在这个时间线里,火拳不会再成为坏人,电索的家人也不会被杀害,他们不得不面对的唯一问题是某一天他们的丈夫/父亲会莫名其妙地人间蒸发。与死亡相比,这只是一个轻微的创伤。

但是参照所有穿越电影关于时间旅行约定俗成的既定规则,其中显然涉及到了一个重要问题…





3.时空穿越和因果律

从根本上讲,时空穿越必须遵守一定的规则,否则一切都成了意淫。尽管x战警电影在过去几年里毫不在乎地在各种时间线上肆意穿梭,但也得遵守这些规则。

有些规则很复杂,会让人大伤脑筋,但最简单最重要的是:在与未来不存在因果关系的情况下,你不能改变现在或过去的任何事情。而且你不能从未来引发过去的事件(《星际穿越》显然无视了这一点)。

除此之外还会有一些特殊的规则,例如不能与过去或未来的自己碰面,或者必须裸体穿越(像《终结者》),不过这些都很容易让人理解接受。但是当涉及到因果律和个人行为所导致的影响时就不能用非常简单的理由来解释了。

为了接受《死侍2》皆大欢喜的结局,大家忽略了一个非常简单的事实:那就是电索绝对不可能改变未来。他的家人必须死,尽管听起来让人难以接受,但火拳必须杀死他们。因为,否则,电索就不可能继续存在于现在…





2. 具体分析电索的问题

根据这些时空穿越的规则,《死侍2》的结局本应该是这样的：

1. 死侍牺牲自己阻止拉塞尔变成坏人.

2. 电索回到过去阻止死侍死亡,但是拉塞尔仍然悔悟.

3. 拉塞尔没有成为邪恶的火拳,消除了电索未来所在的时间线.

4. 电索从现在的时间线中也完全消失了.

但在影片最后电索没有消失！问题在于,通过改变未来的时间线,阻止火拳杀害自己的家人,他已经没有理由从未来回到过去了。

从拉塞尔放下屠刀不再弑杀那一刻开始所有一切都应该完全不同了。甚至说,在未来,电索也许不会再遇上他的妻子。不会成为一个变种人执法官员。甚至最终也不会换上机械增强手臂。

鉴于蝴蝶效应表明最微小的一个动作最终也可能在某地引发巨大的反应,那么改变了一个非常危险的变种人杀手的信念必然会引起巨大的波动。而电索继续存在于现在的时空内无疑很令人费解,对他来说,这可能意味着一个残酷的事实,即他根本改变不了未来的任何东西……





1. 那么,结局究竟意味着什么呢?

既然电索已经改变了未来,那么他为什么依然存在于现在呢,只有一个解释:他仍然会在未来的同一时间穿越回来。

即使死侍的牺牲确实足以阻止拉塞尔追杀孤儿院院长,平息他的杀戮欲念,但电索依然留在现在说明未来并没有因此而发生改变。在将来拉塞尔仍然会变成了邪恶的火拳,他还会杀害电索的家人,迫使电索回到过去。

只有这样解释,电影的结局才说得通。参照《回到未来2》中:老贝夫偷用时光机穿越到1955年把《体育年鉴》交给年轻的自己从而完全改变自己的未来。但当他乘时光机再回到未来时,他并没有继续存在于某个分裂时间线中,而是痛苦地消失了。

如果电索真的改变了未来的话,他的情形也应该如此。不管泰迪熊是否发生了改变,至少这一事实证明他并没有真正改变什么。