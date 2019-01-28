你不知道的《死侍2》：解锁电索女儿的潜在重要性

春节前夕,Pg-13版《死侍2》意外惊喜降临内地,尽管相比原版,不如人意之处颇多,但总聊胜于无。不管评价如何,不可否认的一点是,这部电影对x战警予以了原汁原味的呈现——其中有很多对漫画典故的引用、还原和致敬,就此而言,这部续集可说是迄今为止最正宗的x战警电影。





虽然这部电影的主角是死侍韦德·威尔逊,但故事中穿越时空而来、一定程度上担任反派的电索无疑大抢风头。乔什·布洛林非常精彩地演绎了这个角色,他穿越时空回到过去的动机不存在问题,但是他在未来被火拳杀害的女儿的身份却非常值得进一步挖掘。





首先值得一提的是,虽然《死侍2》相当奇怪地没有明确提及电索的身世,但这次的Pg-13版借由弗莱德·萨维奇之口道出了电索的身份背景。众所周知,这位来自未来的雇佣兵在漫画中原名内森·萨默斯,是镭射眼斯科特·萨默斯儿子。这么一介绍在时间线上似乎有点让人费解,但电索确实是镭射眼和另一位90年代经典x战警角色所生的儿子。





影片的高潮中,电索提到了他女儿的名字叫霍普。这是一个非常重要的揭示,因为在漫画中,霍普·萨默斯被视为变种人的弥赛亚。不过与电影中不同的是,漫画里的霍普并不是内森的亲生女儿,但是两人形成了一种代理关系,电索保护她免受来自于掠夺者(以惊恶先生为首——电影里已经提到了他的存在)和清洗者(该组织认为霍普不是变种人的救世主,而是终结者)等敌对势力的威胁。

虽然霍普·萨默斯在漫画中是一个至关重要的角色,但尚不清楚他是否会在未来的《x战警》系列中发挥更大的作用,更何况福斯已被迪士尼并购。





早在电影上映之前就有粉丝怀疑出现在电索服装上的这只熊会与霍普有关系,现在既已证实,那么这是否意味着一个更重要的X特攻队成员即将登场呢?

如果她会继续出场,那么接下来就取决于迪士尼如何准确地表现她的超能力了。在漫画中,霍普实际上是一个欧米茄级别的变种人。这意味着什么呢?嗯,也就是说以她的实力等级来算，她就是最顶级的变种人。她不仅掌握了凤凰之力(即在今年即将上映的《X战警：黑凤凰》中让琴·格雷狂乱爆发的神秘力量),而且她还可以选择性地模仿任何变种人的超能力,也就是说任何金刚狼具备的技能,她都能做得更好。





霍普·萨默斯确实不可多得,虽然《X战警：逆转未来》已经竭尽全力改编了x战警最著名的穿越故事,但是如果迪士尼将继续推进福斯早已公布的《X特攻队》的话,那么涉及到了电索、多米诺、死侍和霍普的弥赛亚战争无疑可以为这部电影提供一个非常有价值的穿越故事情节?

这完全可行,而且既然现在《死侍2》不遗余力地向这个鲜为人知的x战警致意,那么,即使将来霍普变成了一个更重大的角色也不足为奇。

对于霍普的出现你有什么看法?如果《X特攻队》还有戏,你认为她会再次出现吗?欢迎在下面留言评论让我们知道你的想法!