又被玩坏了！《死侍2》是如何搞乱X战警电影时间线的

目前两部死侍电影的最大优点之一就是熟谙现有的 x 战警时间线并有意识地表现出对整个系列其他电影的嘲弄 (或嫉妒) 。死侍对于自己是这个系列的一员 (但是被边缘化, 成了一个让人伤脑筋的二线角色)的自我认知构成了两部电影中的大部分笑料--尤其是当涉及到他与休·杰克曼和金刚狼的关系时。

但是, 一旦你试图找出死侍和其他电影中的角色之间的确切关系时, 就会发现非常混乱。一方面, 大家普遍接受了死侍的存在就像《金刚狼3：殊死一战》一样, 是对主时间线的延展, 但同时又有很多迹象暗示它们处于同一宇宙。而且福斯不遗余力地混淆时间顺序, 抛出其他交替维度的问题, 导致现在一切浑如泥沼也就见怪不怪了。

不仅仅是《死侍2》所涉及的多元宇宙令人疑惑, 影片中最精彩的一些片段所引发的时间问题更让人头疼。下面就让我们仔细捋一捋.....。

4. 《死侍2》的时间背景？

有人可能会说, 死侍的时间背景相当模糊, 但其中有一些相当确定的指标表明它就发生在当下。

虽然不像时间线基本保持连贯的《X战警：第一战》三部电影那样有具体的年代背景可以参照, 但《死侍2》必然在《绿灯侠》和《金刚狼》上映之后。

除此之外, 死侍提到了回响贝斯, 并且在他提到的时候响起了史奇雷克斯的音乐, 再加上死侍恶搞了金刚狼之死, 所以这部电影理所当然也应该在《金刚狼3：殊死一战》之后。但如果认为其时间背景就在现在的话, 还是有点说不通, 因为其中有一个非常明确的客串镜头.....。

3. 一场客串引发的时间错乱

时间设定之所以变得混乱全是因为死侍被送进 x 大宅后的一个精彩彩蛋兼群体客串。他抱怨制片公司压低死侍系列的成本, 不安排x 战警电影里的其他著名变种人来串场-包括那个有一双 "鸽子翅膀"的家伙 (天使)。

作为对这一幕的惊喜回馈, 镜头一转我们看到了詹姆斯·麦卡沃伊饰演的 x 教授、伊万·彼得斯饰演的快银、泰尔·谢里丹饰演的镭射眼和尼古拉斯·霍尔特饰演的野兽等一群人正在其中一间教室里开会。野兽关上了门, 死侍没有看到他们, 继续犹自咆哮。

这一幕非常搞笑, 但没有任何意义。撇开从60年代以来这些角色没有一个变老 (除了X教授变成了秃头) 的事实不谈, 但是他们似乎都穿着上世纪90年代的服装。除此之外, 如果真是到了现代, X教授应该看起来像帕特里克·斯图尔特, 而不是麦卡沃伊。所以, 这到底是怎么回事？

这肯定是发生了什么事情, 甚至可能是因为这根本不是在正确的宇宙中？而且话说回来, 结尾的时间穿越可能进一步搞乱了一切。

2. 《死侍2》时间线的重要性

几乎所有时空穿越的电影都有明确表示, 如果你回到过去, 哪怕是插手很微小的一件事, 也会对未来产生无法想象的巨大影响。即所谓的蝴蝶效应。

这就是为什么电索认为他可以回到过去改变历史, 阻止火拳成为反派, 从而避免未来自己家人被其杀害的思路完全无法让人信服。消灭拉塞尔肯定会引发无数种不可知的后果。电索甚至会因此抹去自己的存在, 由此来说他最终留在现在无疑是很聪明的选择。

但是这种漏洞在片尾彩蛋中被肆意扩大到了无以复加的地步, 死侍私自利用电索的时间旅行设备, 回到过去拯救瓦妮莎和彼得, 杀死了瑞安·雷诺兹和《金刚狼》版本的韦德·威尔逊。改变过去阻止瓦妮莎的死亡, 那么不就是说随后死侍不会自杀, 也不会成为 x 战警的实习生, 更不会与拉塞尔扯上关系了吗？

如果瓦妮莎不死, 拉塞尔可能就会死, 这完全改变了时间线。为了确保电索能够回到过去, 那么未来就必须再次重演他穿越而来时遭受的家庭悲剧。他试图除掉拉塞尔虽然没能成功, 但这并不意味着拉塞尔后来就不会成为杀人凶手, 因为如果拉塞尔没有杀害他的家人就等于完全抹去了回到过去的电索的存在。

让人吃惊的是, 不管电索和死侍怎么乱搞时间线, 任何事情都没有改变。

也许想得太多完全没有意义？毕竟, 导演大卫·雷奇已经表示, 这不是首要考虑的问题.....。

"我认为死侍是个独立的存在, 本来我们对时间线的运用就很灵活." 不过我们从来没有就此进行过太多的讨论. "

从本质上说, 他们并不在意这个问题, 一段时间以来福斯的态度也是如此。也许只管把这个时间线看作是发生在一个完全不同的宇宙中就好了？

1. 终极问题：死侍在哪个宇宙中？

这个问题有点复杂, 一定程度上是因为这两部电影中广泛运用了打破第四堵墙的噱头。由于第一部电影, 我们基本上知道了, 死侍版本的漫威宇宙跟金刚狼的宇宙不是同一个, 同时我们也被告知, 《金刚狼3：殊死一战》是主时间线的一个平行宇宙。

有趣的是, 第一部《死侍》电影还暗示死侍实际上在MCU 中, 因为片中出现了神盾局的直升机。但事实并非如此, 因为在续集中死侍将电索称为灭霸, 这意味着他知道乔什·布洛林饰演灭霸, 所以在他的宇宙中《复仇者联盟: 无限战争》必须是一部可以观看的电影, 就像《金刚狼3：殊死一战》一样。

要么就是死侍的超能力允许他在不扰乱一个全新宇宙的情况下, 可以通过角色的虚假身份看到演员本尊, 这能解释他为什么在电影中签下了自己的名字瑞安·雷诺兹。不过, 这解释不了为什么他杀死了瑞安·雷诺兹之后, 他自己并没有从时间线中消失, 所以这种假设不成立。

也有一些迹象表明, 他是在 x 战警主线电影的宇宙中, 他只是巧合没遇上其他变种人, 这次的客串就证实了这一点。而且, 死侍穿越时间回到过去 (而不是通过维度回到《金刚狼》中), 也是进一步的证据。但是, 后来, 死侍戴脑波机的时候提到了帕特里克·斯图尔特, 而不是X教授, 所以, 在他的宇宙中x 战警电影也只是作为电影而存在。

基本上, 你想得越多, 就会越混乱。不过尽管死侍穿越回到了《金刚狼》片场和瑞安·雷诺兹阅读《绿灯侠》剧本时, 但他也不可能在我们的宇宙中, 因为我们这儿没有变种人, 更何况他不时会直接跟观众说话。

最有可能的推理是, 他处于多元宇宙中一个完全独立的区域内, 而且对平行维度之间的关系有着非常敏锐的感知。说实话, 这可能就解决了时间线被搞乱的问题。

不过, 随着迪士尼的交易完成, 如果漫威决定让死侍加入MCU, 那么情况会更加混乱。当死侍再次现身大银幕的时候, 我们必然会再次面临这种问题。

你喜欢《死侍2》吗？欢迎在下面留言评论分享您的感受。