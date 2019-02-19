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衔接两部电影版——《蜘蛛侠第1季》

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2019-2-19 19:08:13

衔接两部电影版——《蜘蛛侠第1季》

**《蜘蛛侠第1季》片名Spider-Man Season 1 (2017)，别名漫威蜘蛛侠 / 蜘蛛侠：返校季(动画版) /Marvel's Spider-Man。

 

动画美剧。在《终极蜘蛛侠》完结后，《蜘蛛侠》2017版第1季上线。从本剧的另一个译名叫做《蜘蛛侠：返校季(动画版)》，我们不难看出，这部动画美剧应该和电影版有所关联。

 

整体画风十分简单，人物动作也不复杂，画面没有多少炫技成分，完全是冲着小蜘蛛的面子去看。本剧比起制作精良的《终极蜘蛛侠》差距较大，不过想补全蜘蛛侠各个宇宙的话，还是看看吧。

 

本剧中小蜘蛛还是高中求学的孩子，和电影版保持一致。剧中的角色又和《蜘蛛侠：平行宇宙》完成衔接，主角这边是蜘蛛侠高中生彼得·帕克、女蜘蛛侠格温、蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯，和动画电影一样。反派也是大家很熟悉的角色，秃鹫、章鱼博士、蜥蜴人、胡狼等人悉数登场，当然少不了蜘蛛侠的宿敌大绿魔和小绿魔。章鱼博士当初还只是一个醉心于研究新奇玩意儿的工科博士，一次次被打击和利用后，章鱼博士逐步黑化，开始了自己的报复计划，他和四条机械臂融为一体，成了我们熟知的章鱼博士。

 

迈尔斯的能力和介绍的一样，拥有超越常人的体能，体能、耐力、敏捷等级、反应速度等大概和彼得帕克相似，具备墙上爬行能和蜘蛛感应，具有重要的蜘蛛伪装，他可以随时随地进行隐身，完成许多重要操作。最厉害的技能就是能量爆发，这相当于迈尔斯的大招R技能，可以瞬间释放强大能量，用过之后会进入长时间CD。另外剧中没有表现出迈尔斯的毒刺技能

 

女蜘蛛侠格温的能力和蜘蛛侠几乎一致，除了她以真面目示人不戴面具外，几乎就是女版蜘蛛侠。剧中发生了一个有趣情节，胡狼研发蜘蛛大军未果，胡狼实验室被摧毁后，蜘蛛毒气散步全岛，整个城市150万人全部获得了蜘蛛侠的超能力。“能力越大、责任越大”，好在这150万人大多选择善良，让蜘蛛侠一行人过得轻松惬意，否则这日子真是没发过。

 

本季由交叉骨和黑寡妇收尾，九头蛇势力也亮了个相，怒刷一波存在感。结尾留下格温的一个悬念，期待第二季。

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标签： 漫画(803) 美国(8332) 动画(3494) 科幻(3151) 动作片(1420) 美剧(2256)

7.6 

超凡蜘蛛侠2 (2014)

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