不吐不快！《复仇者联盟4：终局之战》的4大硬伤

MCU 的第一个纪元已经结束。无限传奇迎来落幕, 初代复仇者部分成员的故事也收获了令人满意 (或心酸) 的结局。如果你感觉有点不好受, 那是因为你确实经历了波荡和磨难。《复仇者联盟3：无限战争》和《复仇者联盟4：终局之战》都大幅增强了故事中的情感深度和困难强度, 有点伤怀是很自然的。

还好, 哭花了脸可以再补妆, 哭红了眼也会很快消退, 到最后我们可以明确的是, 过去11年来漫威影业令人赞叹的拓展宇宙打造出了一系列影史上最有商业价值、最具娱乐性的电影。

不可避免有很多人对《复仇者联盟4：终局之战》的期待和评价很极端很片面(是好是坏？比《无限战争》更精彩还是更差？), 实际上《终局之战》是一次复杂的观影体验。既非常有趣, 同时也有问题。既精彩有时又令人失望。不过重要的是做到了平衡处理, 就像上一部对灭霸的塑造一样。

现在, 随着电影在影院上映, 国外媒体对这部电影的溢美评价再度受到了一些理性观众的质疑。下面就来简单说说这部续集的缺憾与不足..。

4. 剧情漏洞太多

这部电影里有很多非常非常令人满意的精彩时刻。有些场景会让你忍不住振臂欢呼 (但转念考虑到会影响他人观影, 又赶紧正襟危坐), 也有一些时刻会让你又哭又笑。多亏了那些精彩时刻, 观众们会很容易忽略这部电影非常荒谬的剧情。

《终局之战》选择的故事角度貌似很高明, 还添加了一些有趣的奇思妙想, 但很多时候完全是自欺欺人 (比如试图解释因果关系和时空悖论, 推翻那些经典科幻电影约定俗成的设定, 阻止你产生自己的思路), 一旦你开始认真梳理, 就会发现这部电影充满了无法圆说的剧情漏洞。

特别是有两个漏洞很可能会破坏电影的结局以及两个主要角色故事弧线的结局, 你越无法融入到令人目瞪口呆的奇观场面中, 就越能发现各种漏洞的普遍存在。

3. 雷神的精神创伤设定弄巧成拙

在不剧透细节的前提下, 只能这样说, 由于在《无限战争》结尾未能成功阻止灭霸, 索尔在这部电影中发生了重大变化。幸存者愧疚自责, 甚至出现了创伤后应激障碍, 鉴于MCU 此前也处理过这两种问题, 你也许认为这次也能结合的非常好。

尽管雷神的新造型很有话题性, 但他的角色存在一个让人无法忽视的问题, 即他的喜剧形象 (继《雷神3：诸神黄昏》之后) 和创伤后应激障碍这种严肃主题严重割裂。

参照索尔的新面貌, 影片展现他的心理健康问题感觉纯粹是为了制造笑料 (考虑到他所经历的一切, 他完全有理由精神崩溃) 。完全没办法让人认真对待。

2. 过于迎合粉丝

漫威电影之所以往往争议很大, 很大程度上是因为忽视了普通观众和粉丝的区别。《终局之战》尤其如此, 特别是电影前三分之二,几乎是专门为粉丝制作的。

甚至有时候, 导演们也乐意呈现一些粉丝能够意会的镜头。比如, 就像美国队长的屁股, 或者他的新武器, 或者《雷神3：诸神黄昏》中两个受欢迎的另类配角的再次出场。影片明确告诉我们, 他们知道我们想要什么, 而且很高兴满足我们的意愿。但他们呈现的方式无疑过于刻意了。

没错, 能够看到很多我们想看的东西确实是件好事, 但如果一切都如你所愿, 也就没了惊喜。

同样, 还有美国队长故事的结局, 安排了一条完全让人不得要领的线索。尽管的确为接下来的续集安排了一个新方向, 但这样的决策完全应该在之前的电影中提前有所铺垫,在最后一刻揭示出来才会显得格外有意义,否则只会让人莫名其妙。

1. 一些 CGI特效真的很糟糕

这个问题无关银幕大小, 明眼人只要稍加注意就能发现。基本上,第一幕的很多 CGI特效都很劣质。

展示蚁人时间穿梭实验的场景尤其明显,保罗·路德的脸显然是特效添加到头盔面罩里的, 看起来被大幅放大了。

还有更糟糕的, 在复仇者基地的大多数场景中, 绿幕的痕迹非常令人分心。银幕越大, 特效的问题应该会更明显, 但既然决定这些场景要拍摄这么多背景,还要加上更多的数字背景,那么就应该经受起高规格银幕的考验才行。

另外,从一开始就憔悴瘦弱的托尼·斯塔克和"时间劫持" 片段中另一个本应该更年轻的托尼·斯塔克的特效化妆也很难令人满意。

对于《复仇者联盟4：终局之战》你怎么看？欢迎在下面的评论中分享您的感触。【 电影角 】系头条号签约作者