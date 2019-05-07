剧透解析：为什么说《复仇者联盟4》彻底改变了MCU

无限传奇正式结束, 未来的漫威电影宇宙让人感到前所未有的陌生.....。

经过多年布局, 跨越11年的故事线终于迎来最后高潮, 作为 MCU 首个史诗传奇的最终篇章,《终局之战》确实不负万众期待。

罗素兄弟通过《无限战争》成功完成了不可能的壮举, 结尾一举抹去了整个宇宙中一半的生命, 彻底改变你对漫威电影系列的所有认知。到了《终局之战》, 不仅对过去十多年来所有电影的故事线进行了收尾总结, 也为下一个传奇纪元开辟了起点, 而未来的电影的背景也将会与自2008年钢铁侠首次亮相以来, 影迷们一直所喜欢的这个宇宙截然不同。

正如预期的那样, 在阻止灭霸、逆转上一部电影结尾的宇宙级大毁灭的过程中,《终局之战》除了挥手告别一些重要角色之外, 还对多元宇宙进行了惊喜拓展, 而老英雄们也将火炬传递给了下一代..。

剧透警告。

9. 灰飞烟灭的英雄们又回来了

这一幕必然发生, 在带上无限手套的绿巨人打完响指之后, 上一部电影结尾消灭了半个宇宙生命的诅咒被解除。所有在《无限战争》结尾变成尘土的英雄都瞬间被奇异博士传送到了最后一战的战场上。

这一逆转并没有被完全展开, 但每一个转生的人似乎都恢复到了事件发生前的状态--彼得·帕克甚至暗示他不太记得自己的死亡。那么, 这也让那些死而复生的人陷入了一个有趣的境地;他们虽然回来了, 但五年过去了, 他们现在得去面对一个完全不同的世界。

也许更有趣的是, 虽然浩克能够把那些被响指消灭的人带回来, 但他却无法让其他人死而复生。据我们所知, 像洛基, 卡魔拉和幻视-那些在响指之前死掉的角色-仍然还是死的, 而黑寡妇为了灵魂宝石牺牲了自己性命也不可逆转。

因此, 这个宇宙虽然被拯救了, 但仍有很多人没能活着看到这一幕。

8. 浩克长期处于教授状态

说到绿巨人, 继在整部《无限战争》中无法召唤出他的另一个自我之后,《终局之战》表明布鲁斯·班纳终于在他和另一个自我之间找到平衡。这并不能准确地解释他究竟如何解决了这个问题, 但在五年的时间跨度中, 班纳终于接受了他的另一身份, 不再将绿巨人看作是一种 "疾病", 把两者的智力和体力融合在一起。

不过, 从外观上看, 这也意味着新的浩克教授的角色形象不会再发生变化, 在未来的电影中他还会继续处于这种状态。我们唯一一次看到班纳的人类形态是在时间跳跃后他与古一的对抗中, 古一把他从浩克教授的身体里分离出来, 但这并不算是真正的变身。

鉴于教授浩克在《终局之战》中低调但令人印象深刻的精彩表现, 他现在这种状态无疑非常受欢迎, 如果漫威接下来还不给他争取单人电影的话, 那就太令人灰心丧气了。

7. 银河阿斯加德护卫队正式成立

之前大概没有人想到雷神混搭银河护卫队会如此匹配, 他们在《无限战争》中的配对不仅出人意料的自然融洽, 而且不可思议的热闹搞笑。

当然, 因为银河护卫队大多数人已经灰飞烟灭, 所以在《终局之战》中雷神跟他们共处的时间并不多, 直到电影结尾, 大伙才再次相聚。索尔最终放弃了阿斯加德的王位, 摆脱了为了不辜负大家的希望而一直努力扮演领导者的负担, 转而寻求自己的生活, 与刚复活的银河护卫队成员一起登上了飞船, 成为了他们团队的最新成员。

他也来得正是时候, 因为现在卡魔拉肯定还不会回来 (至少主时间线的不可能回来了) , 他们需要一个新的成员。这对于《银河护卫队3》究竟意味着什么还值得探讨, 但既然发生在《终局之战》之后, 那么这部续集绝对主要围绕着新成立的银河阿斯加德护卫队。

也许更有趣的是, 这会如何影响潜在的《雷神4》, 尽管《雷神4》还没有官宣, 但传言已久, 毕竟上一部《诸神黄昏》大获成功。虽然很多复仇者联盟初始成员在《终局之战》中都完成了他们个人的故事弧线, 但雷神的故事才真正开始, 未来几年他可能会在一系列不同的子电影系列中继续出场。

6. 卡魔拉回来了..。

虽然《无限战争》中的卡魔拉肯定是死了 (《终极之战》竟然没有详细解释为什么灭霸上次打完响指之后立即出现在了神秘的灵魂宝石幻境中), 但由于一些时间旅行的小把戏, 这个角色将继续存在。

在《终极之战》的高潮部分, 一个由恶棍变成英雄的卡魔拉与灭霸一起穿梭到了未来, 最终帮助星云反抗她们的父亲, 并遇到了彼得·奎尔, 不过她显然与后者毫无瓜葛。

那么, 问题来了, 她接下来会发生什么？影片最后, 我们没有看到她和索尔一起在护卫队的船上, 显然表明她不会简单地变为原来的卡魔拉, 那样导演就太省事了。而且, 就在片尾字幕之前, 我们还看到奎尔在飞船上搜索她, 这可能意味着寻找她将成为《银河护卫队3》的叙事推动力。

无论怎样发展, 她都将是一个完全不同的角色, 完全没有原来的卡魔拉之所以成为银河护卫队的核心和灵魂的那些经历, 自然也不是彼得·奎尔所爱的那个人。

5. 瓦尔基里成了阿斯加德的新领袖

在《无限战争》的毁灭性开场之后, 大家都迫切想要知道的一个重要问题就是阿斯加德人究竟下场如何。他们前往地球所乘坐的飞船已经被摧毁, 而像瓦尔基里、寇格和米克这样的关键角色都不知所踪。终于,《终局之战》揭晓, 灭霸只杀了一半的阿斯加德人, 幸免于难的其余阿斯加德人则在地球上建立了新阿斯加德。

从理论上讲, 索尔仍然是那里的国王, 但他除了和寇格一起在沙发上喝啤酒, 玩《堡垒之夜》恶语威胁15岁的游戏玩家之外毫无作为。瓦尔基里承担起了大部分的重担, 所以索尔在《终局之战》结尾中赞许了她的功劳, 并正式将王位交给了她。

阿斯加德人在接连失去了他们的领袖、他们的星球, 然后又被灭霸残酷屠杀之后, 终于得到了暂时的和平, 虽然令人欣慰, 但这也可能会对 MCU的未来走向产生更广泛的影响。漫威漫画大事件《围城》的故事情节就涉及到了搬到地球上的阿斯加德遭到了洛基的攻击。当然, 洛基并没有复活, 但总体思路仍然足以成为未来故事情节的基础。

更何况, 说不定, 也许瓦尔基里还有可能会成为粉丝一直期待的女雷神呢。

4. 黑寡妇电影绝对是一部前传

之前在猜测哪些英雄会在《终局之战》中死去的时候, 大概没有人会想到黑寡妇。在这么多角色中, 大家始终专注于美国队长和钢铁侠, 而娜塔莎基本处于被忽视的状态, 所以在《终局之战》中为了获得灵魂宝石黑寡妇选择牺牲自己时, 让人猝不及防而极其震惊。

因此, 那部宣布在2019年晚些时候拍摄的黑寡妇电影绝对是一部前传。不管怎样, 黑寡妇的个人电影传言依旧, 在整个 MCU 中提及了大量黑寡妇以往的背景故事, 但没有进行适当的探索, 而现在这部早已暗示许久的电影成了这个早在五年之前就应该有自己单独电影的热门角色的最后挽歌。

这也引发了一些关于漫威下一个传奇如何宏观规划的问题。第三阶段以《蜘蛛侠：英雄远征》作结, 就像《蚁人》之于第二阶段, 以一部自成一体的小体量电影作为收官之作, 不会对漫威的其余影片产生太大的影响。

不过, 《黑寡妇》紧跟其后上映, 如果它确实是一部前传 (除非漫威计划让娜塔莎死而复生), 这可能意味着粉丝们一时半会还是无从知晓漫威电影宇宙下一步大的发展走向。

3. 钢铁侠的牺牲

虽然大家都很肯定, 美国队长会在《无限战争》或《终局之战》中某个时候倒下, 但实际上最终却是钢铁侠成为了最后伤亡的英雄之一。至少他是以最史诗般的方式离开的, 他利用无限手套的力量消灭了灭霸和他的军队, 在此过程中牺牲了自己的生命。

对托尼·斯塔克来说这几乎是一个完美的结局, 史蒂夫·罗杰斯曾经指责他从来没有足够的勇气作出牺牲, 而他的离去无疑会给 MCU 留下一个巨大的空洞。斯塔克--也可以说是小罗伯特·唐尼--从一开始就是整个系列的灵魂, 只有他自己的故事结束了才意味着 MCU首个传奇系列的阶段性终结。

没有了托尼·斯塔克的 MCU 几乎让人无法想象, 但也确实为未来提供了一些有趣的可能性, 也象征着火炬从创始元老传递给了新一代英雄。

毕竟漫威电影宇宙并非钢铁侠这一个角色独大, 虽然他的死亡的影响无疑会渗透到未来的大量电影中, 但是没有什么方式能够比杀死这个当初让MCU成为可能的先驱者, 更能表示MCU的更新换代了。

2. 史蒂夫传递了美国队长的头衔

虽然托尼显然是《终局之战》最大的遗憾, 但不应忽视的是, 接下来, 我们迎来的这个宇宙不仅没有钢铁侠, 同时也没有史蒂夫·罗杰斯。在电影尾声, 史蒂夫回到过去, 归还无限之石时, 决定不再回到自己的时代, 而是留在过去和佩吉·卡特一起过上幸福的生活。

他消失后在过去过着充实的生活, 最后再次出现与朋友见面时已老态龙钟。不过, 更重要的是, 他任命山姆·威尔逊为新的美国队长。尽管此前有很多传言称接下来接任的会是巴基, 而不是山姆, 但在电影宇宙的故事中, 由猎鹰接任肯定更有意义。

我们已经知道, 一部所谓的《猎鹰与冬兵》剧集计划登陆迪斯尼流媒体平台, 现在的问题仍然是, 猎鹰是否适合担任新的美国队长。漫威可能会利用这部剧集让观众接受这种过度, 或者可能会在下一部复仇者电影, 甚至新的美国队长独立电影中让他作为新任队长首次亮相。

1. 复仇者联盟现在有了时间机器

《终局之战》如何逆转无限, 完全改变MCU, 其方式可能比此前大家所猜想的更进一步, 现在时间旅行已完全实现。不仅如此, 复仇者们甚至可以在任何需要的时候使用时间机器。

当然, 接下来电影主创们一定会限制时间旅行的使用, 因为时间穿越不可能成为解决复仇者联盟所有问题的万全之策, 不过当故事情节涉及到跨越交替维度时, 它绝对可以发挥作用。

这也提供了一个可以让死去的角色在某个时候重新现身作战的理想方式。当然, 漫威并不愚蠢, 不会立即让那些已经离开的重要角色死而复生, 但今后完全可以顺理成章地让美国队长 (即史蒂夫·罗杰斯的版本) 甚至托尼·斯塔克再次回归--不管是客串还是担任自己的角色-不可否认, 都非常令人兴奋。

不管最终如何利用时间穿梭继续发展剧情, 有一点是肯定的: 多元宇宙的大门已经敞开, 各种新的维度等待探索, 编剧们现在已经有了一个完美的故事起点, 就看他们如何进一步升级情节了。