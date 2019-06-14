我为《黑凤凰》鸣冤！（《X战警》故事结构分析文）

《X战警：黑凤凰》上映以来，负评不断，几乎所有的舆论都给出了“烂尾”的论断。

20年，比漫威10年还要长许久的陪伴，《X战警》积累了广泛的群众基础，也承载了太多的期待与厚爱。

作为一名看过所有X战警影片的骨灰级影迷，我怒其不争，却又在心底里为之鸣不平。

它真的烂尾了么？！那些落井下石的人你们为此欢呼雀跃么？

亲者痛，仇者快！





说它“烂尾”，首先必须得回答：它是“尾”么？

1、真正的第一次“烂尾”

《黑凤凰》从立项到拍摄之初，根本就不是“尾”！

所谓的“尾”是迪士尼收购福斯后强加给它的！院线为了营销造势强加给它的！媒体为了博人眼球强加给它的！不明真相群众为了缅怀强加给它的！

《X战警》系列沉浮20年，经历了太多的“尾”与“启”，它的发展过程如同教科书一般展示着系列电影大结构布局的得与失。

不了解整个系列的格局与它背后的成因，贸然定论“烂尾”是武断与不合情理的。

《X战警》开启于2000年，比漫威影业的《钢铁侠》（2008年）早很多，算是元老级的超级英雄电影了。

开国元老布莱恩·辛格参与了前两部的编剧并亲任导演，一手缔造了《X战警》初代纪元。遗憾的是他并没有亲手完结它，三部曲的终曲《X战警3：背水一战》（2006年）由布莱特·拉特纳执导，西蒙·金伯格（请记住他）从该集开始才参与编剧。

事实上，《X战警》真正的烂尾始于此，《X战警3》是三部曲中评价最差，X教授、琴（宿命般的凤凰黑化暴走）等重要人物死去，变种人之间的冲突强说新愁，再也榨不出新意，故事走到了尽头。

这是第一次“尾”，烂尾。





2、构想中的宏大“结尾”

这么大一个IP，不容闲置。福斯决定让高人气角色单飞，于是就有了英雄起源性质的《金刚狼》（2009年）的诞生。

有别于漫威“分-合-分-合”统一时间线的绵长布局，《X战警》以团队群戏起家，并一直以此为己任。《金刚狼》只是一次试水，之于主线系列有点儿并行时间线的外传性质，互动性不强。

漫长的5年等待后，正儿八经的前传《X战警：第一战》（2011年）横空出世。编导核心换成了鬼才马修·沃恩（我极其偏爱他的《海扁王》与《王牌特工》系列），这让万千粉丝看到了“新希望”。









有别于正传三部曲拘泥于两派变种人正邪不两立的对抗，马修·沃恩构想的前传系列更强调人物的两面性，黑白分明已不那么重要，人物之间的内心情感与相爱相杀才是重点。

马修·沃恩充分利用前传这一特质挖掘了核心人物的性格发展与情感纠葛，比如万磁王为何憎恨人类，而他又是如何与X教授相识相知继而分道扬镳，X教授为何建立变种人学校，魔形女又为何选择站队万磁王而不是亲如家人的X教授……此外X教授如何坐上轮椅并失去那一头“秀发”，万磁王的标志性头盔、镭射眼的眼镜从何而来等等小插曲都极大丰富了前传系列的看点。

可以想象，在马修·沃恩原本的前传系列构想里一定还有金刚狼、琴、镭射眼三角关系的成因，夜行者投靠万磁王的黑化之路，万磁王与快银的父子关系，野兽的从政之路等等都会逐一得以解密。

这无疑是在复制《星球大战》前传三部曲的成功之路。观众明知正传里的达斯·维达是大恶人，仍旧痴迷于前传里阿纳金·天行者的黑化之路，以及为何达斯·维达、卢克、莱娅这三父子（女）会在正传伊始天各一方。





正传在先、前传在后是一种倒叙溯源的叙事模式，从正传的核心人物关系里不断挖掘谜团才是前传的吸睛之处。

马修·沃恩深谙其道，在他所构建的前传系列里，《第一战》只是序幕，诸如《天启》或《黑凤凰》这样的故事只是逐步解谜的过程之作，真正的结尾是《逆转未来》！

让两代X战警的扮演者在一部完结之作中齐聚一堂，新老两代四个阵营为了一个共同目标放下争执，在多条的时间线上携手战斗，完成相互和解（包括老年与青年两个自己之间的和解），整个X战警群体团结一心并肩完成时间线的改变。









这其实与《复仇者联盟4》异曲同工，而这一结局多年前马修·沃恩就构想好了，所以我甚至觉得是漫威借鉴了他的点子才有了《复联4》的成功。

而《逆转未来》最重要的任务其实是和《复联4》一样的，那便是让初代X战警谢幕，以完成新老交替，老一代演员（包括休·杰克曼，汤姆·哈迪将接任他出演“更年轻”的金刚狼）都将从此退出历史舞台。

马修·沃恩这样回忆：“我的原计划是先拍《第一战》，接着第二部讲70年代年轻时期的金刚狼来延续这批角色的故事，这就是我设想的《X战警》系列。所以你会真正了解他们所有人，然后我规划的完结篇是《逆转未来》，将所有角色集结起来……原因就是，有什么是比将麦克兰（老年万磁王）、迈克尔（青年万磁王）、斯图尔特（老年X教授）和詹姆斯（青年X教授）召集到一块更宏大的呢？”

这将是一次华丽的谢幕，真正的阶段性完结之作！





3、名不副实的“伪尾”

然而目光短浅的福斯高层看到这个好故事便迫不及待的让《逆转未来》提前上马，打乱了马修·沃恩的整体布局，为此他与福斯分道扬镳。这也是为什么我们会在《逆转未来》的编剧名单中看到马修·沃恩的名字，而导演却又重新变回了布莱恩·辛格的原因。

《第一战》与《逆转未来》是20年来整个《X战警》系列里评分最高的两部。离开了前传灵魂旗手马修·沃恩，《X战警》又会何去何从？

马修·沃恩说，“好莱坞根本不懂循序渐进。公司那些高管们以100英里/时的速度看着后视镜开车，等到撞车了都不明白为什么。”

第一出车祸便是《天启》（2016年），然后便是如今的《黑凤凰》（2019年）。

这两次肇事都离不开西蒙·金伯格，他是《天启》的编剧之一，也是《黑凤凰》的编剧+导演。回想他第一次参与的《X战警3》，似乎天意注定，这个系列的每一次车祸，他都在现场。









过早启动（2016年）的后遗症暴露了，时间线完全重启可以抹去很多正传里的BUG，但同时也抹杀了马修·沃恩所建立并试图挖掘的解谜趣味性。从此人物的走向完全失去了约束性与目标性，年轻版与年老版的X战警完全失去了内在联系，可以天马行空随意改写。

万磁王可以继续黑化，也可以就此变为好人；金刚狼、琴、镭射眼可以有三角关系，也可以像《黑凤凰》里的没有；魔形女可以最终黑化，也可以早早死去；金刚狼可以再次成为主角，也可以就此抹去……

时间线过早重启后，与正传完全不相关，其结果是老粉纷纷吐槽，新粉丈二和尚摸不着头脑。









《黑凤凰》便是这种情况下的权宜之计，试图在后金刚狼时代利用另一个核心人物琴的凤凰之力再现X战警的昔日辉煌。然而连布莱恩·辛格都不再看好它，只落得西蒙·金伯格独撑大梁。

原计划拍两部，后来压缩为一部。途中又因为与《惊奇队长》情节撞车而被迫重拍结局，修改了原本凤凰女大爆发飞天摧毁整个外星人舰队的结局（不仅长得像大脸队长，连技能都和金发队长一样）。

在迪士尼收购福斯已成定局的预期下《黑凤凰》草草收尾，落得如此下场。片中还用MCU（Mutant Control Unit）绑走一整车厢变种人的桥段自嘲了X战警终归要被MCU（Marvel Cinematic Universe）收编的结局。









《黑凤凰》无论从那个角度来看，都不像阶段性的完结之作，因为它最初剧本就不是朝这个方向去写的。彼时迪士尼还没开始收购福斯，也就谈不上终结《X战警》系列。

把它宣传为20年终结之作完全是院线尝到了漫威10年大结局《复联4》票房大卖的甜头，从而为《黑凤凰》不实营销所为。而媒体跟着起哄，观众信以为真，才使之背下了如今强加其身的“烂尾”黑锅。

如果不从20年大结局来评判，《黑凤凰》只能被定性于“平庸”，与众多英雄单飞电影（《金刚狼2》《美国队长1》《钢铁侠2》《雷神2》《黑豹》《惊奇队长》）一样过目即忘。它的动作场面至少高于《惊奇队长》，没理由被说得如此之“烂”。

阴差阳错，《黑凤凰》成为了《X战警》事实上的最后一部，被“烂尾”了。





4、无心插柳的最佳“结尾”

在《黑凤凰》里看不到金刚狼，也是它被评史上最差的原因之一，毕竟观众已经习惯了在20年里的所有X战警电影里都看到他的身影。

《金刚狼》无法融入重启后的时间线，而金刚狼的扮演者休·杰克曼年龄渐高，为了出演金刚狼而常年累月高强度健身使他付出了常人难以想象的艰辛，他实在是太累了，多次提出辞演金刚狼，于是便有了《天启》中他在正统系列里的最后一幕：

在《逆转未来》结尾被史崔克将军抹去记忆的1973年代金刚狼逃出实验室，碰到了新时间线里素未谋面的琴与镭射眼，在恢复部分记忆后跑进了林海雪原，只留下一个背影，与镭射眼的那句断头话：“我想我们不会再见到他了……”

从此，金刚狼在X战警新时间线的故事里，消失了。













而在老的时间线里，《逆转未来》的结尾给了他一个很好的结尾，意识穿越到1973年的金刚狼一觉醒来，发现自己回到了2023年。他看到了尚在人间的琴（这与同一时间线里本次《黑凤凰》中琴的死形成BUG），明白“逆转未来”的行动已经成功。

而当他说“需要补习从1973年以后所发生的一切”时，新时间线里的老年X教授意识到他等候了50年的那个功臣终于意识恢复了，他说出了那意味深长的一句：“欢迎回来。”

保留了老时间线里1973~2023年记忆的唯有金刚狼一人，他就像同时活在了新老版X战警纪元里的活化石。这一点与《复联4》里穿越回过去慢慢变老的美队很相似，有一种阅尽沧海桑田的疲惫感。









而在更类似于平行宇宙的《金刚狼3》（原名《Logan》，本不属续集作品）中，变种人在基因事故中逐渐衰亡，金刚狼与X教授在2029年迎来了生命的终点。

这其实是有别于X战警主线故事的另类作品，却取得了意料之外的成功。与《逆转未来》里皆大欢喜的大团圆结局不同，《金刚狼3》里略显孤独绝望的凄美结局打动了所有观众，使它成为了一个无心插柳的最佳“结尾”。





以上所述的《X战警》系列的四次结尾里，《黑凤凰》是最不像“尾”的一个。从整体故事架构与时间线关系来看，《逆转未来》的结尾才是真正的完美结局。故事到那儿就已经讲完了。

真正熟悉《X战警》的粉丝不会纠结于《黑凤凰》是不是结尾。只有追求仪式感的伪影迷才会抱怨“我等了20年，你就给我看这个。”也只有故意混淆视听以博人眼球的媒体才会幸灾乐祸的大呼“《黑凤凰》烂尾了。”

我为《黑凤凰》鸣冤，是因为我喜爱这个系列，并惋惜它的波折命运。它有着与MCU完全不同的叙事模式与故事亮点，也曾经拥有足以改变其命运的灵魂舵手。然而这个系列终究与幸运相遇却又擦肩而过，这种遗憾令人扼腕。

不用过于在意《黑凤凰》的成败，《X战警》的故事早已完美收官。

或者，它仍将继续……