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幽灵蜘蛛登场——《漫威崛起：源始第1季》

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2019-6-22 21:49:03

幽灵蜘蛛登场——《漫威崛起：源始第1季》

今天介绍一部美漫动画剧《漫威崛起：源始第1季》。

片名漫威崛起：源始第1季，别名漫威崛起：启蒙。

 

漫威出品的动画美剧。

 

《漫威崛起》这个动画系列可以看做是惊奇队长带着一群小朋友做热身。

目前已经出了一季动画，三部动画短片，观看顺序如下：

2018-08-13首播的《漫威崛起：源始第1季》，一共6集；

2018-09-30首播的《漫威崛起：秘密勇士》；

2019-01-16首播的《漫威崛起：幽灵蜘蛛》；

2019-03-31首播的《漫威崛起：钢铁之心》。

 

这部《漫威崛起：源始》片长很短，每集只有3分钟，一共6集，全部看完也就不到20分钟的样子。

这么短的篇幅其实讲不了太多的内容，这一季《漫威崛起：源始》主要功能就是介绍漫威新角色。

 

除了女蜘蛛侠格温，剧中还有很多我们熟悉的角色，比如风头无两的惊奇女士、可以结果美国队长衣钵的爱国者、《神盾局特工》中女主角震波女、漫威世界中轻松神奇担当、能够一只手打败灭霸的松鼠女。

他们将组成新的超级英雄团队，说不定是在为今后漫威电影宇宙做铺垫。

 

为了给2018年的《蜘蛛侠：平行宇宙》做好铺垫，《漫威崛起：源始》着重亮相介绍女蜘蛛侠格温。

女蜘蛛侠格温通过这部短剧正式亮相，她的正式名字叫做幽灵蜘蛛。

《漫威崛起：源始》给格温的故事起了一个头，格温深陷谋杀案泥潭。一方面，格温的好友被反派刀鞘杀害，格温拼尽全力抓捕刀鞘；另一方面，刀鞘行凶时隐匿了自己的行迹，出现在凶案现场的格温成了警方嫌疑犯，遭到警察追捕。

 

格温能力和蜘蛛侠类似，行事风格和蜘蛛侠类似，平时也是喜欢飞檐走壁，蒙面示人。知晓格温真实身份的人屈指可数。

为了强化戏剧冲突，格温的父亲就是负责抓捕幽灵蜘蛛的警长。父女之间的亲情和警匪之间的矛盾集中在一起。

 

格温究竟能否抓到刀鞘洗刷罪名，还自己一个清白呢？本剧最后给出一个开放性结局，只能且听下回分解了。具体的说，格温找回清白的答案在后续《漫威崛起：幽灵蜘蛛》中详细表现。

 

幽灵蜘蛛登场，

预热后续作品。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 美国(8453) 动画(3565) 科幻(3178) 动作片(1460) 美剧(2282) 娱乐片(884)

5.8 

漫威崛起：秘密勇士 (2018)

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漫威崛起：秘密勇士/Marvel Rising: Secret Warriors(2018)
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