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秘密勇士初步成型——《漫威崛起：幽灵蜘蛛》

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2019-6-24 21:52:56

秘密勇士初步成型——《漫威崛起：幽灵蜘蛛》

今天介绍一部美漫动画剧《漫威崛起：幽灵蜘蛛》。

片名Marvel Rising:Chasing Ghosts (2019)。

 

漫威出品的动画美剧。

 

《漫威崛起》这个动画系列可以看做是惊奇队长带着一群小朋友做热身。

目前已经出了一季动画，三部动画短片，观看顺序如下：

2018-08-13首播的《漫威崛起：源始第1季》，一共6集；

2018-09-30首播的《漫威崛起：秘密勇士》；

2019-01-16首播的《漫威崛起：幽灵蜘蛛》；

2019-03-31首播的《漫威崛起：钢铁之心》。

 

看过《漫威崛起：源始第1季》和《漫威崛起：秘密勇士》后一定要看《漫威崛起：幽灵蜘蛛》，这样之前的坑都填起来了。而在看《漫威崛起：幽灵蜘蛛》之前，一定要补一补《漫威崛起：源始第1季》和《漫威崛起：秘密勇士》，否则会对人物关系感到迷茫，越看越懵圈儿。

 

《漫威崛起：源始》中牵扯出幽灵蜘蛛格温后，剧情戛然而止。格温能否抓到刀鞘还都是未知。

紧接着《源始》的《漫威崛起：秘密勇士》没有借着拍格温这条线，而是先把秘密勇士这个新组织完善了一下。经过《秘密勇士》一集的辛勤劳动，这个组织成员基本成型，队长是震波女，队员有惊奇女孩、松鼠妹、火娃但丁、爱国者小子、异人美国查韦斯、异人族皇室御用神宠锁齿狗。格温到没有出现。

 

但大家并没有忘记格温，在《漫威崛起：幽灵蜘蛛》中花了一集短片时间专门填坑。《漫威崛起：幽灵蜘蛛》片长22分钟，和《漫威崛起：源始第1季》6集时间差不多。

《漫威崛起：幽灵蜘蛛》书接《漫威崛起：源始第1季》，格温继续单枪匹马地抓捕刀鞘。刀鞘杀害格温挚友后，逃了近半年，这次终于被格温追上了。

 

如果仅仅抓刀鞘这种不入流的小反派，22分钟的时长显得过于长了。于是本片中加入了另一个反派。在《漫威崛起：秘密勇士》中和大家伙纠缠了半天的反派“放逐”在这里也登场。

放逐和刀鞘自然是一拨的，两个家伙联手做坏事。他们追随克里人哈拉，台词中提了一句哈拉的探测器，想利用哈拉的探测器联系上所有的异人族。

 

强调父女冲突的线索在本片中也完成收尾，格温洗刷了幽灵蜘蛛的罪名，又和父亲完成和解。虽然比较套路，但好歹不留坑。

 

影片结局自然是正义的小伙伴们大获全胜，格温也收获了一群新朋友，并且加入了秘密勇士组织。至此秘密勇士组织在震波女的带领下，又增添一员猛将，惊奇女孩、松鼠妹、火娃但丁、爱国者小子、异人美国查韦斯、锁齿狗，加上幽灵蜘蛛格温。

 

完善前作故事剧情，

秘密勇士初步成型。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 美国(8455) 动画(3567) 科幻(3180) 动作片(1462) 娱乐片(886)

漫威崛起：钢铁之心 (2019)

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漫威崛起：钢铁之心/Marvel Rising: Heart of Iron(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8192923/
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