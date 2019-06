秘密勇士初步成型——《漫威崛起:幽灵蜘蛛》 今天介绍一部美漫动画剧《漫威崛起:幽灵蜘蛛》。 片名Marvel Rising:Chasing Ghosts (2019)。 漫威出品的动画美剧。 《漫威崛起》这个动画系列可以看做是惊奇队长带着一群小朋友做热身。 目前已经出了一季动画,三部动画短片,观看顺序如下: 2018-08-13首播的《漫威崛起:源始第1季》,一共6集; 2018-09-30首播的《漫威崛起:秘密勇士》; 2019-01-16首播的《漫威崛起:幽灵蜘蛛》; 2019-03-31首播的《漫威崛起:钢铁之心》。 看过《漫威崛起:源始第1季》和《漫威崛起:秘密勇士》后一定要看《漫威崛起:幽灵蜘蛛》,这样之前的坑都填起来了。而在看《漫威崛起:幽灵蜘蛛》之前,一定要补一补《漫威崛起:源始第1季》和《漫威崛起:秘密勇士》,否则会对人物关系感到迷茫,越看越懵圈儿。 《漫威崛起:源始》中牵扯出幽灵蜘蛛格温后,剧情戛然而止。格温能否抓到刀鞘还都是未知。 紧接着《源始》的《漫威崛起:秘密勇士》没有借着拍格温这条线,而是先把秘密勇士这个新组织完善了一下。经过《秘密勇士》一集的辛勤劳动,这个组织成员基本成型,队长是震波女,队员有惊奇女孩、松鼠妹、火娃但丁、爱国者小子、异人美国查韦斯、异人族皇室御用神宠锁齿狗。格温到没有出现。 但大家并没有忘记格温,在《漫威崛起:幽灵蜘蛛》中花了一集短片时间专门填坑。《漫威崛起:幽灵蜘蛛》片长22分钟,和《漫威崛起:源始第1季》6集时间差不多。 《漫威崛起:幽灵蜘蛛》书接《漫威崛起:源始第1季》,格温继续单枪匹马地抓捕刀鞘。刀鞘杀害格温挚友后,逃了近半年,这次终于被格温追上了。 如果仅仅抓刀鞘这种不入流的小反派,22分钟的时长显得过于长了。于是本片中加入了另一个反派。在《漫威崛起:秘密勇士》中和大家伙纠缠了半天的反派“放逐”在这里也登场。 放逐和刀鞘自然是一拨的,两个家伙联手做坏事。他们追随克里人哈拉,台词中提了一句哈拉的探测器,想利用哈拉的探测器联系上所有的异人族。 强调父女冲突的线索在本片中也完成收尾,格温洗刷了幽灵蜘蛛的罪名,又和父亲完成和解。虽然比较套路,但好歹不留坑。 影片结局自然是正义的小伙伴们大获全胜,格温也收获了一群新朋友,并且加入了秘密勇士组织。至此秘密勇士组织在震波女的带领下,又增添一员猛将,惊奇女孩、松鼠妹、火娃但丁、爱国者小子、异人美国查韦斯、锁齿狗,加上幽灵蜘蛛格温。 完善前作故事剧情, 秘密勇士初步成型。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

