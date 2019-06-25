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再添一员接班人——《漫威崛起：钢铁之心》

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2019-6-25 22:25:20

再添一员接班人——《漫威崛起：钢铁之心》

今天介绍一部美漫动画剧《漫威崛起：钢铁之心》。

片名Marvel Rising: Heart of Iron (2019)。

 

漫威出品的动画美剧。

 

《漫威崛起》这个动画系列可以看做是惊奇队长带着一群小朋友做热身。

目前已经出了一季动画，三部动画短片，观看顺序如下：

2018-08-13首播的《漫威崛起：源始第1季》，一共6集；

2018-09-30首播的《漫威崛起：秘密勇士》；

2019-01-16首播的《漫威崛起：幽灵蜘蛛》；

2019-03-31首播的《漫威崛起：钢铁之心》。

 

《漫威崛起：源始第1季》《漫威崛起：秘密勇士》《漫威崛起：幽灵蜘蛛》可以看做一个整体，观众们连起来看会比较容易理解。

《漫威崛起：钢铁之心》和前作有联系，人物关系得以保留。如果看过前面三部作品，再看《漫威崛起：钢铁之心》会比较容易理解，如果没看过前三部作品，直接看《漫威崛起：钢铁之心》，影响不会特别大。

 

《漫威崛起：钢铁之心》片长44分钟，长度差不多就是《漫威崛起：源始》加《漫威崛起：幽灵蜘蛛》的长度，其实内容也和这两部差不多，主要就是介绍秘密勇士组织新成员——铁心。

 

《漫威崛起：钢铁之心》中的角色基本在前作《漫威崛起：秘密勇士》都出现过，剧情则和之前的《漫威崛起：幽灵蜘蛛》有所联系。

《漫威崛起：幽灵蜘蛛》中提到过哈拉，千呼万唤始出来的哈拉在本片中担任一号反派。

大家伙儿先是抢夺哈拉飞船上飞探测器核心，哈拉主要想抢到探测器的能量球离开地球，秘密勇士一边则想研究研究这个能量球的作用。

哈拉能力很强，能够和惊奇队长打得有来有回，而惊奇队长则长时间忙于美发事业，打架的时候经常缺席，因此哈拉毫无悬念地抢回了能量球。为了表明这是一个反派，哈拉在离开地球时顺便恶心一下地球人，让秘密勇士们手忙脚乱地拯救地球，权当练练手。

 

于是秘密勇士组织在震波女的带领下，惊奇女孩、松鼠妹、火娃但丁、幽灵蜘蛛格温、爱国者小子、异人美国查韦斯、锁齿狗，齐心协力阻止哈拉的坏点子，拯救了一把地球。

同时在片中占据不少戏份的小女孩瑞丽·威廉姆斯Riri Williams正式出道。她依靠不亚于钢铁侠的科技水平，创造出了钢铁战衣和人工智能，以新角色铁心Ironheart加入秘密勇士。

 

至此，秘密勇士里已经有了美国队长的接班人爱国者小子，钢铁侠的接班人铁心，蜘蛛侠的接班人幽灵蜘蛛。

观众们有机会可以看看这些接班人的初始表现。如果以后加入女雷神、女绿巨人等接班人，观众们不要感到惊讶。旧人去新人来很正常，总有一天我们熟悉的漫画角色会全部刷新一遍。

 

年轻团队练练手，

再添一员接班人。

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标签： 美国(8457) 动画(3571) 科幻(3182) 动作片(1464) 娱乐片(888)

漫威崛起：钢铁之心 (2019)

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漫威崛起：钢铁之心/Marvel Rising: Heart of Iron(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8192982/
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