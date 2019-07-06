剧透！解读《蜘蛛侠：英雄远征》的两个片尾彩蛋

就当你以为超级英雄电影的片尾彩蛋已经完全沦为鸡肋的时候，漫威却在MCU第3阶段最后一部电影的末尾给了我们不只一个，而是两个让人意想不到的震撼彩蛋，让所有人喜出望外。

《复仇者联盟4：终局之战》王冠加身，《蜘蛛侠：英雄远征》必承其重，作为“无限传奇”的最后一部，《蜘蛛侠：英雄远征》也尽可能地与前者捆绑营销。值得雀跃的是，这部续集确实不负期待，不仅通过精彩的故事讲述了一次滑稽有趣，且动作戏纷呈的欧洲历险记，而且还打造了一些放眼整个MCU也足以令人印象深刻的动作场面。

最后，在你离开电影院之前，最好不要错过片尾的两个彩蛋。两个彩蛋都是很精彩，而且其中之一绝对是目前为止漫威电影最佳片尾彩蛋之一。事实如此，绝非夸大胡吹。

对于已经看过这两个彩蛋的影迷来说，他们应该都有很多自己的解读。那么，这两个彩蛋究竟预示着什么呢？

神秘客

2。神秘客的复仇（出人意料的客串）

第一个片尾彩蛋让人耳目一新（感觉非常彼得·帕克），彼得回到纽约后，带着MJ在城市上空兜风（MJ飞得心惊胆战），玩尽兴后两人挥手告别，彼得正要离开，却被时代广场的突发新闻报道打断了。

然后紧跟着三个完全出人意料的惊喜瞬间。第一个惊喜来自于神秘客，新闻主播透露了一份神秘客临死前的声明。恰巧，他死前录制了一段视频，被重新剪辑的视频声称是蜘蛛侠杀死了他，污蔑蜘蛛侠是伦敦灾难的罪魁祸首。在录像画面中，我们听到蜘蛛侠命令托尼·斯塔克的安全系统伊迪丝“杀光所有人，一个不留”，而神秘客躺在旁边濒临死亡，与此同时，时代广场上的纽约市民似乎正厌恶地看着彼得·帕克。

这一幕已经很精彩了，但下面还有更多惊喜。

J·K·西蒙斯再次扮演J·乔纳·詹姆森

第二个惊喜，也是最意外的惊喜，在老版《蜘蛛侠》三部曲中扮演J·乔纳·詹姆森的J·K·西蒙斯竟然加盟MCU再次客串了这个角色。（诚然，他在《蜘蛛侠：英雄远征》世界首映式上亮相一定程度上已经提供了一些暗示）。而且他的角色形象似乎也发生了变化，不再仅仅是《号角日报》的编辑，更像是Infowars那种推崇阴谋论的激进派。

虽然他并没有大叫“杀死蜘蛛侠”，但他已经把蜘蛛侠树立成了公众之敌。这一幕的转变实在出人意料、令人瞠目结舌。显然，接下来他将一如既往地担当起讨伐蜘蛛侠的带头人。

然后是第三重惊喜。

双重惊喜还不够，彩蛋最后又增添了一个重磅转折，最后神秘客还向全世界公布蜘蛛侠的真名是彼得·帕克（国外版本中还曝光了彼得·帕克的照片）。彩蛋戛然而止，但是带给我们的冲击源源不绝。蜘蛛侠秘密身份被曝光，接下来彼得（以及他所爱的人）将成为每一个欲杀之而后快的恶棍的目标，同时政府、警察和所有想要除暴安良的义警也会对其有所行动。那么，第三部蜘蛛侠电影会参考《蜘蛛侠：仅剩之日》吗？

更甚至，如果复仇者们不知道神秘客的阴谋，他们大概也会向蜘蛛侠开战。难怪凯文·费奇曾经称《蜘蛛侠：英雄远征》是漫威下一阶段的“内战”......

斯克鲁人

1。尼克·弗瑞的秘密计划

通常情况下，如果第一个彩蛋很有分量的话，那么第二个彩蛋就很可能完全是凑合事了，但《蜘蛛侠：英雄远征》却一而再再而三地让人惊喜。

到了字幕彻底结束后的最后一个彩蛋，我们看到尼克·弗瑞和玛利亚·希尔驾车行驶在纽约街头，一边讨论着彼得·帕克，突然玛丽亚变成了一个斯克鲁人，然后尼克·弗瑞也变形了。尼克·弗瑞原来是本·门德尔森饰演的塔罗斯变化的，而玛丽亚的替身则是塔罗斯的妻子。

接着塔罗斯点开手机向某人报告了这部电影中发生的所有事件，然后镜头一转，手机的另一端正是真正的尼克·弗瑞，他在一艘斯克鲁飞船上享受“太空度假”，周围一群外星人正忙着做一些神秘的事情。显然，尼克·弗瑞和玛利亚·希尔之所以利用替身掩人耳目是因为他在太空的工作非常重要。

假·尼克·弗瑞

我们看到的这可能就是专门处理外星威胁的反恐情报机构天剑局。事实上，在《神盾局特工》第5季中就有提及。菲尔·科尔森说他没听说有在太空中部署人类前哨基地的消息。悠悠·罗德里格兹挑衅他说：“难道神盾局没有一个叫做神矛局或者其他什么名字的太空分部吗？”

除了揭示斯克鲁人隐藏在地球上之外（更有趣的是，这不由又让人遐想克里人的卧底又潜伏到了哪儿），这个彩蛋本身也暗示了漫威下一阶段的重要方向。显然漫威将进一步扩展宇宙领域。

说真的，在电影彻底结束之前不要离开座位。这两个彩蛋真的不容错过，不然的话，等到下一部漫威电影，说不定你就跟不上趟了。【 电影角 】系头条号签约作者

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