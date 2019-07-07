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有情怀有爆点承上启下——《蜘蛛侠：英雄远征》

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2019-7-7 22:03:07

有情怀有爆点承上启下——《蜘蛛侠：英雄远征》

今天介绍美国科幻动作漫改电影《蜘蛛侠：英雄远征》。

片名Spider-Man: Far From Home (2019)，别名蜘蛛侠：决战千里(港) / 蜘蛛侠：离家日(台) / 蜘蛛侠2 / 蜘蛛侠：归来2 / 蜘蛛侠：英雄归来2 / 蜘蛛侠2：英雄离乡 / 蜘蛛侠2：远离家乡 / 蜘蛛侠：远离故乡 / 新蜘蛛侠2 / 蜘蛛侠2：离家出走(豆友译名)。

 

这是漫威联手索尼出品的蜘蛛侠最新一部。

影片的主体毫无疑问是我们可爱的小蜘蛛，故事却又不完全关于这只可爱的小蜘蛛。《蜘蛛侠：英雄远征》在漫威电影宇宙（Marvel Cinematic Universe）中肩负重任，这是《复仇者联盟4》之后的第一部电影，也是整个漫威电影宇宙第三阶段的收官之作，意义重大。

 

看过《复仇者联盟4》的人肯定会知道，在这场惨烈的胜利之后，漫威电影宇宙一哥钢铁侠舍生取义，永久地离开了这个世界。

漫威电影宇宙需要新的一哥，钢铁侠的衣钵也需要有人来接过，这一切都在最新这部《蜘蛛侠：英雄远征》有了答案。

 

《蜘蛛侠：英雄远征》故事发生在《复仇者联盟4》五年之后。此时老一辈复仇者联盟纷纷离去，钢铁侠、黑寡妇都挂了，美国队长老死了，雷神跟着宇宙卡拉OK尬舞天王星爵去外太空谈情说爱了。

美国队长找到猎鹰做接班人，而钢铁侠的接班人作为悬念，一直留到现在。影迷们翘首以盼终于等来了答案，在前几部作品中钢铁侠以领路人的身份指引蜘蛛侠成长，现在终于放心地将自己的衣钵传给蜘蛛侠，让这位“有好邻居”能够保卫地球。

 

蜘蛛侠在片中的五套战衣对应五张海报

经过这么多部影片铺垫，其实观众们肯定会理解钢铁侠的选择。但如果有人没有连续看过漫威电影宇宙，那就会产生理解困难。

我就遇到这样的情况。观看时，没有看过过往作品的人问我，为什么钢铁侠选择蜘蛛侠做接班人？

考虑到对方不了解相关背景知识，我选择了最直白的解释：因为蜘蛛侠是全球最好卖、最赚钱的IP。

 

正如本片最开始所说，这是漫威联手索尼出品的电影。为什么要强调漫威和索尼联手，原因正在于此。

2008年，当乔恩·费儒 Jon Favreau成功打造钢铁侠，开启漫威电影宇宙时，漫威正处于摇摇欲坠快要破产的边缘。谁能想到乔恩·费儒竟然能够把这些老掉牙的二线漫画角色成功打造成世界顶级IP，不仅挽救了漫威，也让全世界都知道了漫威电影宇宙的存在。两年后，乔恩·费儒乘热打铁，又拍摄了《钢铁侠2》，进一步奠定了钢铁侠的一哥位置。

当初漫威为渡过难关，将蜘蛛侠、X战警等一票IP打包卖出。趁着版权到期前，索尼将手里这些IP翻来覆去地拍真人电影，好不热闹。过多版本和多位主演会造成世界观不统一，但版权不在漫威手里，大家干着急也没用。

 

人算不如天算，谁知道这么多版本蜘蛛侠真人电影后，各个版本的蜘蛛侠各有千秋，直到荷兰弟版本出现，大家才一致觉得最像蜘蛛侠的人出现了。随着蜘蛛侠即将回归漫威，让蜘蛛侠在漫威电影宇宙挑起重担就成了重点。

漫威电影宇宙第三阶段收尾完全可以落在《复仇者联盟4》，这么多部作品故事已经形成完整故事。想要开启第四阶段，完全可以拍摄几部新的接班人的单人电影，然后再来一部大乱斗整合一下。

而摇钱树蜘蛛侠回归后，情况发生变化。为了让蜘蛛侠保持热度，也为了让蜘蛛侠在漫威电影宇宙中保持热度，承上启下的重任自然就交给了小蜘蛛。《蜘蛛侠：英雄远征》成了阶段性收尾和开启下阶段的重要一部分。

 

插个题外话，这个7月，那个救了漫威的男人乔恩·费儒又一部新片《狮子王》上映。他之前拍过一部《奇幻森林》，完全是为了测试技术，结果十分成功，电影十分好看。这次的《狮子王》同样值得期待。

 

本片副标题Far From Home，一方面指的小蜘蛛跑去欧洲游玩，远离家乡，另一方面指的复仇者们纷纷不在，要么化作泥土，要么在外太空。

能够接过钢铁侠的衣钵，蜘蛛侠自然有两把刷子。

比如，蜘蛛侠以属于他的方式向复仇者联盟三巨头致敬。看到小蜘蛛一手盾、一手锤加反应堆时，大家激动不已。盾牌代表美国队长、锤代表雷神、反应堆代表钢铁侠，在这一瞬间，三巨头灵魂附体。

 

蜘蛛侠定位就是高中生，身上带着浓浓的青春气息和少年感。他除了要照顾学业，还要照顾家人感受。

当小蜘蛛引以为傲的蜘蛛感应能力spider sense被梅姨叫做“彼得一激灵”时，纵使心中万般不愿以，也只能忍着。毕竟你妈说什么都对，说的对的对，说的不对也对，怎么办呢，这就是高中生的烦恼吧。

 

小蜘蛛消失了5年，重新出现时年龄没有变化，依旧是16岁。因此他不会对老牌摇滚队员有过多了解。

其实这是一个梗。当小蜘蛛在哈皮的飞机上开心地说道“我最喜欢齐柏林飞艇啦！”，哈皮没有揭穿，只是说自己很懂音乐。

哈皮放的歌可不是齐柏林飞艇Led Zeppelin，而是AC/DC乐队的《Back in Black》。这是哈皮在《钢铁侠》中的初始配乐，随后钢铁侠以一身黑盔甲回归，在这里，蜘蛛侠也以一身红黑经典色回归。

 

说到本片的反派神秘客，他还是有点来头的。他最为著名的身份就是专门对抗蜘蛛侠的邪恶六人组元老。

神秘客是蜘蛛侠的死敌之一，一共出现过四代，电影中出现的是第一代昆汀·贝克，初次登场于《神奇蜘蛛侠》第13期。

神秘客没有超能力，而是一名精通制造幻想的欺诈专家。漫画中的神秘客原本是一名电影特效师，在好莱坞工作，精通电影特效的设计和催眠术的运用。电影中的神秘客则是斯塔克公司的离职员工，产品开发方向和老板钢铁侠的需求出现严重偏差，被辞退后一直怀恨在心，于是开始报复。

 

神秘客不仅制造特效的能力出众，演技也是一级棒。扮演者杰克·吉伦哈尔Jake Gyllenhaal不仅要扮演神秘客，还要不停地出演戏中戏。

神乎其神的演技骗过了所有人，神秘客对小蜘蛛说“不要为自己的聪明感到抱歉”，观众们第一反应是在安慰小蜘蛛，看到后面就会知道，其实这是神秘客自己夸奖自己。

”现在的人们，你说什么他们都会信。”信仰缺失的时期，人们亟需一个可以寄托心理的目标。神秘客深谙此道，想着利用这个真空期演一把。事实证明，神秘客说的无比正确。当一个爆炸性经过剪辑的视频出现时，大家的第一反应不是查证，而是轻信。

 

蜘蛛侠暗恋的女同学MJ痞痞的酷酷的，扮演者赞达亚超有味道。美的千篇一律没有意思，美的有自己的特点，才能让人记住。继续为赞达亚打Call，《马戏之王》之后就粉她了。

一直期待片中能够出现著名的倒挂之吻，或者赞达亚能够秀一下舞技，可惜均未实现。

 

《蜘蛛侠：英雄远征》视觉效果很棒，用大量乒乒乓乓地打来打去的特效镜头炫技，从头到尾都很热闹，不会冷场。片中还要大量笑点，如果是资深漫迷，还会发现更多有趣细节。

 

【彩蛋剧透预警】

本片最后有两个彩蛋。两个彩蛋均至关重要，一定要看完。

第一个彩蛋关于蜘蛛侠身份暴露。当初为了保持超级英雄们的匿名身份，双方不惜爆发《内战》，现在可倒好，直接被人栽赃陷害还背贴大字报。

第二个彩蛋关于漫威电影宇宙后续发展。在漫威电影宇宙中已经洗白的斯库鲁人再次出现，很可能下一阶段会是有关斯库鲁人的“秘密入侵”大事件，也可能和神盾局分支天剑局有关，目标对准星辰大海。

 

特效足笑点密观感俱佳，

有情怀有爆点承上启下。

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8.1 

蜘蛛侠：英雄远征 (2019)

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8193723/
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