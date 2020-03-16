逆转未来胜利可期——《神盾局特工第5季》





今天聊聊美剧《神盾局特工第5季》。

片名Agents of S.H.I.E.L.D. Season 5(2017)，别名神盾特工/神盾局。

原来第四季结尾的时候，观众们眼看着寇森等人飘到外太空，一时间纷纷猜测，《神盾局特工第5季》是不是准备推出天剑局（S.W.O.R.D.）。

而第5季则用了两三集的时间“自证清白”，天剑局什么的没有，穿越倒是可以玩一玩。

寇森为首的一群神盾局特工被传送穿越到了七十年后的地球。彼时的地球早已不是我们熟悉的小蓝星了，而是被炸得分崩离析的各种碎片。为数不多的幸存人类被克里人（Kree）奴役，生活在一个名叫灯塔（Lighthouse）的空间站内。

寇森一行很快就被眼前的景象震惊了，观众们也被编导大胆的想法惊到了。没想到神盾局可以玩这么大，不论漫威的复仇者联盟各种大事件还是DC闪点悖论等各种大事件，都不曾把地球玩没了，第五季开局就把地球玩炸了，就看编导怎么圆回来吧。

七十年后，人类生活卑微如蝼蚁，每天都要小心翼翼地在克里人的监视下生存。克里人禁止人类一切文明活动，剥夺了教育、生育权利。纵是如此，人类之间依旧流传着一则预言，神盾局特工们会穿越时间来拯救人类。

本季完成穿越奇效的就是一块克里巨石。

这次的神奇克里巨石和第三季的克里巨石颇为相似。第三季的石头是黑色的，可以穿越空间，菲兹、西蒙斯被这块克里巨石整到了蓝色的外星球。而这次的克里巨石是白色巨石带有三道红条纹，可以穿越时间，神盾局特工一行人被丢到了几十年后的地球。

《神盾局特工第5季》有22集的长度，为了让本季的太空科幻味道更足，七十年后的戏份被加长不少。直接设定克里巨石为单程旅程，再把七十年后的克里巨石做一些技术处理，增加一些工具人，这样剧情就丰富起来了。

于是乎，仅仅神盾局特工弄清楚事情起源，再到找到穿越方法，就花掉本季一半时间。

剧情被拉长后，《神盾局特工第5季》后几集的播出时间正好和《复仇者联盟4》上映时间衔接起来。

于是，观众们可以在后几集看到本剧在台词方面疯狂联动《复仇者联盟》。不过说实话，这种程度的联动也只能算是彩蛋级别的，对两边的剧情影响都微乎其微。

整季故事发生在《复仇者联盟4》之前，因此最后肯定要留下一个完整的地球给电影。否则灭霸在《复仇者联盟3》里消灭完宇宙一半人口回去种田赏日了，他在《复仇者联盟4》再回到地球的时候发现地球炸没了，岂不是很尴尬。

本季主打时间穿越，《逆转未来》证明了时间穿越这个元素经久不衰，只要玩得用心，利用时间悖论很容易创作高分剧。

本季前半部分克里人勇挑重担，负责给神盾局特工提供行动阻力，后半部分则由九头蛇和万力王共同扛起反派大旗。

一次次被消灭，一次次又卷土重来的九头蛇在这里怒刷存在感，用实力证明他们的格言：“If they cut off one head, two more shall take it's place... HailHydra.”（砍掉一个头，就会有两个长出来。）

地球被炸时，黛西就在事发现场，被后世认为是引起地球炸毁的“世界毁灭者”。而真实情况如何，就需要观众们跟着神盾局特工们去发掘。

九头蛇这次卷土重来打着拯救地球的旗号，和包括克里人在内的联盟搞到一起。他们出卖了地球异人和重力鎓资源，企图换取联盟保护地球。

九头蛇得知灭霸将再次来到地球摧毁地球，便想着出卖无法利用的异人和高级资源重力鎓，以求自保。可是在编剧的强行安排下，手眼通天的九头蛇居然不了解灭霸的真正实力，联盟都根本不是灭霸的对手。

九头蛇做了地球的球奸后，空军将军格伦·塔伯特站了出来。

塔伯特打着赎罪旗号，想要成为地球的“盾牌”。受尽折磨的塔伯特脑子不太好使，这反而成了他能够抵抗精神攻击的关键。塔伯特吸收了大量重力鎓后，摇身一变成了万力王。

宇宙四大基本力是强吸引力、弱吸引力、电磁力和万有引力。万力王能够控制重力因子，改变重量、制造力场等等。

其实在美漫剧集《复仇者集结》中，第一集就出现了可以控制万有引力的反派万力王Graviton。当时复仇者联盟全军出动迎战敌人，最后是依靠绿巨人的蛮力偷袭成功，击败了万力王。

走火入魔后，塔伯特的结局早已注定。电视剧中的万力王被弱化了不少，最终大战显得有些草率。美剧毕竟只是美剧，不可能像《复仇者联盟》系列电影那样，画上大量篇幅拍摄战斗场景。

既然是为了抵抗灭霸，为啥塔伯特闹出这么大动静，复仇者联盟一个都没出现过呢。除了在台词里各种暗示各种联动，真的需要复仇者们的时候，鬼影子看不到一个。

第三季中，两名深受观众喜欢的特工芭比和亨特离开了神盾局，准备开始属于他们的衍生剧《最高通缉》（Marvel’s Most Wanted）。可惜衍生剧没开的起来，一次又一次的夭折，观众们至今无缘看到这部衍生剧。

第五季中，亨特又回来客串了一把。时隔这么久，不知道观众们是否还会记得他。

本季在感情戏方面让观众们颇为满意。

被编剧折磨了四季的菲兹和西蒙斯，这次终于结婚了，苦哈哈的神盾局终于甜了一把。并且他们的结合充分考虑时间悖论，颇具人文关怀，避免一女二夫的情况。从未来穿越回来的菲兹，在最终大战现场牺牲，而同一时间线的菲兹则在外太空飘着。也就是说，死掉的菲兹是从未来穿越回来的菲兹，而同一时间的外太空还飘着一个菲兹。同时存在两个菲兹总会出问题，趁着大战写死一个，免得后面麻烦。所以只要神盾局特工们想，就可以把在外太空冬眠的菲兹拉回来。

寇森和梅姨这对CP也是一样命运多舛。第一季时关系平平，但明显是老相识；第二季时梅姨和前夫复合，寇森和梅姨依旧只是同事关系；第三季时，寇森和罗莎琳德组了CP，梅姨落了单；第四季时，寇森和梅姨互诉衷肠，可惜梅姨是个仿真机器人，俩人思想是真实的，行动却差了点味道；第五季时，寇森和梅姨终于走到一起，相伴走完最后岁月。能把“我爱你”说的那么霸气的，也只有梅姨了。

有喜就有悲。迈克成为神盾局特工的道德标杆后，一直存在圣母情结。迈克和哟哟的感情为此受到不少冲击。

还有一个就是黛西。貌似《神盾局特工》一直没有想好安排谁去和黛西组CP，再早一些的林肯、沃德，前一季的恶灵骑士，这一季的迪克。似乎和谁都能来电，但又走不到最后。也不知道到《神盾局特工》完结的时候，能不能给黛西安排上一个。

冲出地球走向宇宙，

逆转未来胜利可期。

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