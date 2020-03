银河内外鲜有敌手——《神盾局特工第6季》 今天聊聊美剧《神盾局特工第6季》。 片名Agents of S.H.I.E.L.D. Season 6(2019),别名神盾特工/神盾局。 第五季时,神盾局经历千辛万苦终于成功拯救地球,麦克Mack也成为新任神盾局局长,他将带领神盾局走出困境,重振辉煌。 麦克接受的时机可不是和平年代,而是几乎要从无到有再次组建神盾局的初始阶段。西蒙斯带着黛西去外太空寻找菲兹了,寇森病情恶化离开人世,麦克能打的只剩下梅姨和哟哟球,智囊团全在天上飘着。 在第五季中,菲兹Fitz穿越时间回到过去,为打赢最终决战贡献了关键力量。但同时也造成一个问题,菲兹穿越回去后的时间线里,同时存在了两个菲兹。 所以为了解决悖论,也为了解决菲兹和西蒙斯可能产生的狗血感情戏,让两个菲兹之间死掉一个最合情合理。既能赚一波眼泪,又能让编剧少死些脑细胞,保护头发。 剧中出现三角恋的时候,如果这部剧的主打元素不是狗血虐恋,那么最简单粗暴的解决办法就是写死其中一人。这个道理不仅适用于菲兹和西蒙斯,也适用于哟哟球和麦克。当哟哟球和另一位特工产生感情时,麦克其实并没有放下俩人之前的感情,只是为了尽快适应局长工作而暂时中断了感情。当感情复燃时,让其中一个人挂掉是最简单粗暴的解决方式。 有了第五季的背景,第六季开场就是两条线索并进。外太空一条线、地球一条线。 西蒙斯带着黛西寻找冷冻仓里的菲兹,而菲兹和长生人伊诺克也遇到极为棘手的问题,随时上演绝地求生。 地球上的故事则更符合老派神盾局特工的风格,突然出现的外星人扰乱了地球平静,神盾局需要找出外星人的真实目的。 地上地面两条线最终汇聚到毁天灭地的尖叫鸟。 原来一个名叫艾泽尔Izel的外星人,想借助地球为跳板,占领整个银河系。她所在的星球都是些只有精神没有实体的存在,这次想接着地球人类的身体以实体形式生存。 与此同时,一个名叫萨吉Sarge,长得和寇森一模一样的男人在追杀艾泽尔。两人相爱相杀多年,在最后一集完成最终对决。 和美剧的常规套路一样,反派们在前几集各种耀武扬威,占尽上风,在最后一集的时候则会被很快斩落于马下。观众们不必纠结于此,好像反派被强行写死,反正大家看的是过程,结果早就是意料之中的事情。 神盾局在时间线上乱窜,这也可以勉强解释一下,为什么复仇者联盟们一直没有出现。 前面几季,《神盾局特工》还会和复仇者联盟玩点互动,通过台词或者场景,疯狂暗示观众大家同处MCU。最初《神盾局特工》也是按照美剧常见的单元剧形式拍摄,但很快就面临低口碑的窘境。 当《神盾局特工》选择放飞自我后,整体质量反而有了肉眼可见的提升。越到后面玩得越大,隔壁DC重启宇宙还要带上工具人闪电侠,神盾局反而更加省事,只要弄几块石头就行了。 神盾局掌握克里巨石后,简直不要太好用。三块克里巨石分别掌握空间、时间、质量,用好之后可比紫薯精灭霸辛辛苦苦打到的无限宝石好用多了。 别管来地球捣乱的是克里人还是长生人,不管是没有实体的尖叫鸟还是毁天灭地葬海的大佬,神盾局特工早就强到不惧怕任何对手。除了谈恋爱会触霉头,剩下的时间里,神盾局特工们遇强则更强,就怕来的敌人不够给力。 菲兹和西蒙斯不能在一起,这个应该是《神盾局特工》的一个“优良传统”了。Fitz-Simmons甚至被人误以为是一个人。 编剧每次都逮着这两位使劲撒糖撒狗粮,又是穿越几十年时间的爱恋,又是穿越星际空间的爱恋,反正怎么煽情怎么来,没事就让两人来一段深情告白,哪怕是吵架也都是爱的味道。 两人至死不渝的感情成了解决重大技术难题源源不竭的能量源,一旦出现重大事件,编剧就会让两人分开,依靠他们之间的强吸引力,最终解决问题。 虐完菲兹和西蒙斯后,本季再虐一下寇森和梅姨。再看看黛西和历任男友、哟哟球和麦克,结论就是不能在神盾局谈恋爱。 菲兹和西蒙斯不能在一起,与此对应的就是寇森不能死。 整个MCU里复活次数最多的应该就是寇森了。外星黑科技将寇森从洛基抖森复活了一次,与恶灵骑士同宗同源的黑暗力量又延续了寇森的生命,现在长生人的技术再次将寇森带了回来。 毕竟原汤化原食,对付科技文明等级更高的长生人,最好的办法就是用上长生人的科学技术。 可以预见的是,第七季的主力反派将会是长生人。 在2号长生人星球被毁天灭地者弄死后,残余的长生人猎人选择将地球作为3号长生人星球。原本类似观察者的长生人完全背离了初衷,本是没有感情的机器,现在却为了一个星球而开始侵略。 长生人准备大举入侵殖民地球,将地球作为自己的备用计划。为了阻止长生人,神盾局特工们再次穿越时间,回到过去。预知后事如何,只能等到第七季。 银河内外鲜有敌手, 回到过去另起炉灶。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 漫画(823) 美国(8624) 科幻(3254) 酷(1658) 剧情片(3709) 美剧(2347) 赞(705) 娱乐片(1008) ABC美国广播公司(34)

