多线婆婆嘴叙事——《斗篷与匕首第2季》 今天聊聊美剧《斗篷与匕首第2季》。 片名Cloak & Dagger Season 2 (2019)。 《斗篷与匕首第2季》接着第1季的结尾。斗篷和匕首在第一季里看似解决了各自问题,而实际情况就是两人只是在自己能够努力的最大范围里解决问题,根本没有实现预期目标。 第一季结局很明确的给出了令人失望的答案。斗篷期待的是将杀害兄长的黑警绳之以法,可目的根本没有达到,自己还成了杀害警察的通缉犯。匕首期待的是大众认清垄断公司的肮脏操作,结果也只是得到一个不痛不痒的说明。 斗篷和匕首在挫折中逐渐对社会运行方式有了点儿了解,于是他们准备用自己的方式改变社会。 斗篷朝着各种贩毒集团使劲,仗着自己能够瞬移大肆略多毒贩子的钱和货。匕首加入互助会,试图帮助更多遭受欺凌的妇女。 与此同时,前一季打酱油的女警察布利姬德戏份得到强化,痛失爱人后,布利姬德成长了很多。 于是第二季三条线索并进,来回穿插叙事。 斗篷、匕首和布利姬德共同推进故事,往往是拍摄完一条斗篷的线,紧接着拍一下匕首的线或者插入布利姬德的线,关键是这三个几乎总是扎堆在一起,结果就是同一件事情恨不得通过三种视角拍三遍。 这种方法拍好了是多线叙事,有一种悬疑感觉,拍飞了就是颠来倒去。很遗憾,这里给观众的是颠来倒去的感受。 斗篷和匕首的精力旺盛无处发泄,观众们可不是吃饱撑的闲人。同一件事情讲一遍就行了,剩下角色快速闪回掠过就行,完全没必要再拍一遍。 本季引入了新的矛盾线索,新boss安德鲁·德肖恩以他人的绝望为生。 安德鲁·德肖恩也是大爆炸的受影响者,大爆炸激发了他类似斗篷和匕首的超能力。就像斗篷和匕首可以看到别人心底的痛苦和希望,安德鲁·德肖恩直接诱发别人心里最深的绝望,并以此控制别人,增强自己的能力。 整个第二季就是围绕斗篷和匕首打败安德鲁·德肖恩来的,结局早已注定,但偏偏能够拖拖拉拉拍10集。这就要“归功”于婆婆嘴一般的三线叙事了。 如果不是为了突出编导的啰嗦叙事能力,整季大概3、4集就能讲完。 好在《斗篷与匕首》两季完结了。一部青春剧没有靓丽的主角,没有引人入胜的矛盾冲突,还能硬生生拖到两季,也是挺神奇的。 《斗篷与匕首》和漫威电影宇宙的联系很弱,仅仅在第9集中通过报纸提了一下卢克·凯奇的名字。除此之外,不是老粉根本看不出这个系列和漫威电影宇宙有啥关系。 整季与第一季保持了大体一致的调调,就是躁动青春期的两名叛逆青年人在发泄无处可去的精力,此外有所进步就是更加关注社会问题。借着神棍安德鲁·德肖恩引出了对自杀问题的关注,但也仅此而已,并没有多少有趣探讨。 多线婆婆嘴叙事, 拖沓青春剧完结。 点击这里: 近期影视推荐

