投资ip电影什么优势？个人投资电影能获得收益吗？

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如何保护电影版权、电影IP产品何如开发……12月18日下午，电影版权运营新趋势主题论坛在佛山南海举行。4名电影及衍生品版权保护运营方面的国内学界业界大咖论道电影产业发展，把脉电影版权运营新趋势。佛山市政协副主席朱华仙、广东省委宣传部版权和印刷管理处处长杨基炫出席并致辞。

近年来，电影版权运营是备受业界人士和观众的关注，电影版权问题直接关系到电影产业能否健康发展。今年以来，佛山市在版权保护领域的工作力度进一步加大，出台实施了《佛山市作品著作权登记资助办法》《佛山市版权示范单位、园区、基地和优秀版权作品认定资助办法》，建立了版权行政与司法保护联席会议制度等。另外，大力鼓励影视版权交易，按实际成交额的20%给予奖励，吸引了大量影视制作企业落户佛山。目前全市共有影视制作企业613家，与三年前的65家相比，增长843%，成效显著。

珠江电影集团总经理、党委副书记、董事钱永红就佛山如何为功夫IP开发文化衍生品提出意见。她认为，佛山沉淀了非常丰富的功夫IP资源，应打造功夫爱好者喜爱的品牌，也可以从动漫方向出发，制作功夫IP的动漫版，用多种表达形式研发功夫IP的文化衍生品。

另外，钱永红透露，按照省委、省政府工作部署，珠江电影集团正在加快珠影文化创意产业园建设，力争用三年时间升级打造为珠影粤港澳大湾区电影港（珠影粤港澳大湾区电影博物馆），目前已获评广东省版权兴业示范基地，正积极开展软件正版化、影视素材资料库建设、电影档案数字化修护、电影媒体深度融合等工作。

上海哔哩哔哩网站法务总监、北京知识产权法研究会竞争法专委会副秘书长刘楠则从互联网新媒体、传统电视、院线的权利基础，网络运营的权利来源，购买类、投资类、自制类项目注意事项等方面，探讨网络环境下的影视版权运营及法律问题。

在主题演讲后，钱永红、刘楠以及北京电影学院教授张杰、广东原创力文化传播有限公司总经理黄伟明结合《哪吒之魔童降世》这部电影，就电影及衍生品版权保护与经营这一主题开展互动研讨。