目前国产喜剧各方面不尬就可以买票了

如果想去电影院放松一下，电影《超时空同居》 是可以贡献下票房的。我觉得目前国产爱情喜剧每三年能出一部可以看的就不错了，这部距离佳作还差得远，但是绝对能看。当然了，最好是带着男女朋友看，或者和闺蜜一起去，我一个人等到最后一个彩蛋就觉得被男女主欺负了。



浮动在平均水平线（就更别提根本达不到的）国产爱情喜剧随处可尬——剪辑、演技、桥段、情感、剧情...只有你想不到，没有创作团队尬不到，所以当找不到明显尬点时，就算遇到不错的作品了。这部电影无论各种桥段都很自然的让人发笑，雷佳音自带催笑演技，佟丽娅也比较放得开，看得很舒服。顺便说一句，请其他导演放弃突如其来的男女主高速慢镜头+low 特效粒子好嘛？！



想夸夸雷佳音的演技，喜剧部分不用多说，最近在补电视剧《和平饭店》,满脑子都是他回眸：“blabla莎士比亚。”陆鸣这个角色对他来说绝对驾轻就熟，然而他饰演的陆石屹绝对是不同于陆鸣的B面啊！一点都不刻意装冷酷，就是很冷很酷啊，而且get到了雷佳音（难得）帅的一面！雷佳音戏路是宽的~（作为鞍山人，我为有这样的老乡而骄傲）





听说过佟丽娅现代装曾被诟病说土，那时我还不怎么看国产影视剧，不太关注，但是电影里几个镜头特别漂亮。“老娘天下最美”，自信的女孩子更美呢！其实我并不觉得“雷佟”很有CP感，但是看着不出戏。



然后友情出演的演员中好多喜欢的，去年补了电视剧《红色》，对小陶虹的兴趣还没有减退。但是我觉得《红色》里田丹的确不够好看，造型显得她眼窝很深，而且演的不够聪明，和男主没有化学反应，而按照人设应该是我很喜欢的CP呀。后来看《演员的诞生》中，小陶虹做飞行嘉宾，看到她和彭昱畅搭戏，觉得还是蛮有风情的。但是在《超时空同居》中短短的两场戏里，感受到迎面而来店长的高颜值~我们猪哥哥的小龙女还是美的！



李念的绿茶塑料姐妹花演得很合适，她也算是和tf老boys都合作过的人了~我更期待电视剧《都挺好》里和郭京飞演成丽夫妇呀~







雷佳音和佟丽娅的男女主在李光洁那两分钟客串中那破绽百出的假扮夫妻，让我瞬间cross到《和平饭店》，雷佳音你在窦仕骁面前抖机灵的劲头哪儿去了？果然陆鸣和王大顶之间差一百个陈佳影呢。







当然了，说它远不是佳作也是有很多问题的，“喜剧”和“爱情”完成了，然而“科幻”就太弱了，可以理解“科幻”只是搭载这个故事的背景元素，但编剧也应该对这一部分了解更多一些，框架会更成熟。陀螺那个《盗梦空间》梗其实是有些突兀的。还有扫地机器人和美团外卖的植入，情节倒是蛮自然，后者还有些有趣，但是一个生活那么窘迫的人会用扫地机器人也是有点奇怪，被骗得卡里只剩一千五后点了一份徐峥上场扯面的火锅？



写这条微博时，循环播放主题曲《初恋的地方》，但是他俩并不是初恋啊，歌词也不是很符合剧情，不过编曲在正片中还是蛮感人，喜欢其中的两句是：“那是一个好地方，高山青青流水长~”