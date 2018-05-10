我的“骑士”不仅长得帅，用起来也很贴心呢，你懂的~

谈起骑士总是第一反应就会想起公主和王子的童话故事，想必听都听腻了吧，反正我是听腻了，无非大结局就是公主和王子幸福的生活在一起了，骑士可能只是故事中路过的人常常被人忽略，但最近，我爱上了一个 “骑士”，他的外表简洁大方，长得又很帅，唯一的缺点就是黑了点，但也没耽误我们的颜值在线啊，借用贾乃亮女儿的一句话“我们白着呢~”有人说颜值高没什么用啊，可我的黑骑士可是与众不同的，不仅长得帅还很结实着呢~

想什么呢？我说的黑骑士可是我的赛普瑞斯黑骑士不粘锅炒锅，高硬度的 PEEK材质耐磨又耐用，我最近空闲时间经常会拿它来烹饪，我的黑骑士非常 实用 ，能蒸、能炖又能爆炒，简直就是厨房的一大利器。

除了这些，我的黑骑士还是很贴心的哦，密封微压的硅胶锅盖能让食物熟的更快，很省时间，而且锅盖上还带有智能泄压阀，可以智能控压。锅具的把柄上还带有智能感温设计，烹饪中温度如果过高就会变色提示你，这样你就可以安心烹饪美食啦，当然，最出色的还是要属它的不粘性了，就算少油，也不会粘锅，可是给清洗工作带来很大便利呢，说了这么多，给你们分享一下我最近做的美食吧，用它烹饪出来的食物，真的是吃嘛嘛香 ~

土豆牛肉

首先要将牛肉切方块，土豆洗净去皮切块，注意焯牛肉用冷水，然后用炒锅热油至 5分熟，再加入牛肉块和土豆块，同时烹入生抽、盐等调料。接着要加入足量开水（没过牛肉），烧开后撇去浮沫。将锅盖盖上，炖上几十分钟左右至牛肉酥烂，这时黑骑士的泄压阀会智能泄压，打开锅盖就可以啦。

爆炒虾仁

首先要将虾仁剥出来，洗净，然后将青辣和红椒切块准备好备用。把食用油倒入炒锅，油烧热后，可以放入葱姜爆香。放入虾仁和青红椒块进行大火翻炒。放入适量的盐调味，虾仁变红后再炒一分钟，放入鸡精调味就可以出锅了。

酱爆大虾

首先要准备虾，葱姜蒜，甜面酱，黄豆酱，然后将 30克甜面酱和60克的黄豆酱放在一起，然后加适量水调制成酱汁，在炒锅内倒入酱汁和虾然后大火翻炒至变色，最后收汁，出锅，完全不会粘锅，所以完全不用担心清洗问题哦。

蒸螃蟹

把螃蟹背朝下铺在盘子里，把盐、味精、姜末均匀的撒在螃蟹上面。在炒锅内放入水，一般蒸 20分钟左右就够了。（因为螃蟹是吃腐烂的东西，所以要蒸15分钟才能比较完全的杀菌）在蒸螃蟹的时候可以调蘸得螃蟹汁哦，我一般都是用水兑过的醋，加入2、3滴海鲜酱油。然后挤点姜汁、蒜汁进去，在蒸的过程中如果温度过高就会变色提示你哦~