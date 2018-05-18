我家的“田螺姑娘”—O-quick强效清洁石

田螺姑娘的神话故事，想必已经人尽皆知了，田螺姑娘被一位青年农民在田里耕作的时候捡到了，后来，田螺姑娘为了回报农民的救命之恩就每天都为农民打扫屋子，做美味的饭菜，最后终于有一天，田螺姑娘和青年见了面，幸福生活在一起。

说起打扫屋子，厨房是最最最让人受不了的重油渍区域，特别是每个家庭的灶台，每日必用，就算每次都擦也避免不了积攒下来的很多油垢都沾在了上面，网上在铺天盖地的传着各种去油渍的小妙招，面粉去油渍、啤酒去油渍、小苏打去油渍，我通通都试过了，不光是效果真的不怎么样，而且每次再小心也会弄得到处都是，费劲又费时间。

为了我家的灶台，我可是没少花钱买清洁剂啊，各种瓶瓶罐罐都能攒个一箩筐了，像威猛、安利、万洁灵、 Astonish等很多的清洁产品我都用过，很多产品效果是很好，但腐蚀性比较强，每次带着手套打扫完也会感觉手拔干，还有一些清洁剂一开盖子就传的满屋子刺鼻的味道，再有就是颗粒大的会把物体表面划得都是道等一系列的问题。

不过最近烦人的问题被我家的灶台 “田螺姑娘”解决了，其实就是O-quick多用途强效清洁石啦，用了这么多清洁产品还是O-quick最和我心意，祛油垢效果好还没有味道，又细腻不会划伤物体表面，安全性也是有保障的，O-quick强效清洁石是唯一获得了国际食品安全认证的清洁类产品，当然是没有腐蚀性的了，现在用这款清洁石我都敢直接用手去拿情节泡沫蘸着擦油渍，一点都不会腐蚀手，而且我还是敏感肌肤，平时一接触了不好的清洁剂之类的就会红成一片，清洁石完全不会，还有敏感肌肤测试认证呢，“田螺姑娘”还是满贴心的。

所谓多用途强效清洁石当然用处也有很多了，不光是可以祛除油渍，水渍也可以祛除，除了家里的灶台重油渍，油烟机、瓷砖、锅碗瓢盆、水槽、橱柜、灶台、烤箱、瓷质洗手盘、运动鞋、汽车轮毂等都可以用它来擦拭，来回擦拭的过程中会产生荷花效应（自动清洁效应），就是清洁过的地方不会再留有水渍 /油渍哦。

O-quick强效清洁石省时省力又安全，可谓是全能的“田螺姑娘”啊！