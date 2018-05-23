最近天气突然飙升三十多 度 着实让人扛不住，这春困还没走夏乏又接着来了。晚睡早起实在是一种折磨，准备材料做顿早餐至少要花个半小时，觉还没睡饱，匆匆忙忙塞嘴里就迷迷糊糊出门上班，这样的早晨实在影响一天的工作，在外面买早餐虽然方便，但是一想到不知道什么食材什么工序就不是很有安全感，思来想去还是自己在家做早餐实在。

不过最近我学会了一道吐司鸡蛋烤火腿，几分钟就能搞定全家人的早餐，简直有如神助，早上的闹钟都推迟了半个小时，别小看这半小时，多眯两眼带来的幸福感和满足感，每个早起上班族都能感同身受。

自从关注了 90秒厨房视频小程序，我这做饭的绝招是一天天的长进，不仅学到了很多拿手好菜，最重要的是Get到了各种提高生活质量提升幸福感的“懒人”技能。下班路上插个耳机，看一两遍视频，就大概记住了步骤，视频最后有一页材料分量画面，截屏保存到手机里，回家的时候菜市场溜达一圈，照着买买买就行，一般上面大厨做的菜都不复杂，简单的食材，平常的菜市场都能买到，不像有些做法APP，全是高级的烘焙，高大上的美食，别说做了，光看过程都觉得太麻烦没兴趣动手。

90秒厨房最大的特点就是短小精悍。这可不是个贬义词，在这个信息快速流通的高效社会背景下，时间是最宝贵的财富，真正的精英分子一天的“睡后收入”都够你奋斗一辈子了，我们这等向着中产阶级奋斗的小白领，自然是要把一分钟掰成两分钟来用，才赶得上人家的一个尾数。

下班路上看一遍，买完菜回到家，一边准备食材一边看视频，然后动手做起来，感觉真的是如行云流水般自在。当然好料还得好物配， 90秒厨房里面用的可都是好厨具，赛普瑞斯这个品牌的不粘锅，在不粘锅 行业 是佼佼者，有高品质的锅做菜，用起来自然得心应手。

赛普瑞斯不粘锅是一个健康时尚的厨房生活用品品牌，在炊具行业中具有独特的技术研发优势，尤其在不粘锅具领域，拥有先进不粘技术。最新的不粘锅还开创性的应用了航天纤维 PEEK材质，让不粘锅做到了真正的不粘，不仅高效性能，而且还耐磨使用寿命相当长。