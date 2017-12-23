《妖猫传》：爱情传奇说不出绵绵绝期

导演: 陈凯歌 编剧: 王蕙玲 / 梦枕貘

主演: 黄轩 / 染谷将太 / 张雨绮 / 秦昊 / 张榕容





没看过原著，只知道原著名为日本人所作，有个副标题叫做《沙门空海之大唐鬼宴》。显然这不是历史，大概连野史也算不上，那么，想必这便是所谓的玄幻题材吧。据说电影已经很大幅度的改编了原著，可看完电影反正我是没有兴趣找来原著一睹究竟。





我想陈凯歌导演是在讲一个爱情故事、一段爱情传奇，或许在大唐盛世之下的皇帝之爱应为可歌可泣，不从历史入手来讲一段历史，就像影片最后白居易说的“《长恨歌》虽假，可情是真的”，这部电影也是故事虽为杜撰，可情却是真一样。但问题是《妖猫传》写不过《长恨歌》，写出了“后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身……”、写出了“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色……”，却写不出“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”。





总觉得电影后半段就是在憋着劲儿想感动观众，可观众就是难以动情，生离死别、爱恨情仇的戏码轮番上演，真情假爱到底孰爱孰恨一次次的反转上演，却迷失了情感的真意，观感只停留在华而无实的美丽，不见深情款款的细腻。大概就是因此才看不到感动，只看到泛泛而谈的概念，《妖猫传》最终没有离开那只可爱的黑猫，可历史和传奇都随着电影灰飞烟灭。





总觉得很难评价这部电影，因为不知道究竟好还是不好，虽然个人似乎不怎么喜欢这部影片，可是在影片之中又是能看到导演的用心，当然可能也是野心。太想在大时代的背景下上演一出伟大的爱情，可节外生枝得玄幻元素将这种爱也变得虚无缥缈。当然，必须说对于大历史的驾驭本身很难，毕竟人人心中都已有个轮廓，以这种形式入手不失为一次非常有想法的尝试，尤其是在中国拍一个日本作品改编出来的中国历史，本身是有问题的，可导演想即便问题不是障碍，故事还是为先。的确，本片从妖猫入手，拍到李隆基和杨玉环确实有新意，可新意能不能成心意，我看还是未能到真心实意。





电影拍得很美，确实画面很漂亮，这点毋庸置疑，是不是和自己想象的大唐盛世一样，也没什么必要特别的考据，甚至唐朝究竟有没有猫，其实也无伤大雅，反正《全唐诗》中已有写猫的诗歌，那就证明肯定有猫传入中国了，只是《全唐诗》中只有三首写猫之诗，那想必皇家是不可能养猫的。但现代人喜欢猫，也觉得猫有灵性，那用猫来作为叙事线索也未尝不可，反正这都是幻术，情真即可。





有人评价从《无极》到《妖猫传》，12年依旧没有看懂陈凯歌，确实，我也只能说我没有看懂，没看懂不是故事，而是陈凯歌所追求的这种表达的方法，人性、爱情、东方之美这些元素在电影中在画面里所呈现出的观众知道，10多年过去了，或许还是无法接受。至少，很多方面作为普通观众看不出共鸣和感动。





我觉得不能说《妖猫传》是一部烂片，因为它绝非粗制滥造，它好精致，尽管精致得我只能看出它的精致了。



