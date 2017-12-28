“霸王硬上弓”式的大胆狂妄—《妖猫传》里的“兴衰”

《妖猫传》改编自日本著名作家梦枕貘的魔幻之作《沙门空海之大唐鬼宴》，依据 沙门空海入唐 求佛法这一段历史而写的。共4卷，分别为入唐、咒俑、胡术、不空；简要浏览该原作，也是荡气回肠，用另一种方式将大唐盛世呈现。

而作为影片本身，“霸王硬上弓”式的将该故事压制在两个小时内以至于面目全非，紧赶慢赶的“赶毛驴”式的叙事，更 以入大唐求密宗佛法的日本高僧空海和白居易为主角， 大胆且狂妄地 以《长恨歌》为主脉，利用玄宗、李白、 高力士 、阿倍仲麻吕 等作衬托， 继2005年《无极》之后的一个生肖轮回，而“猫”永远在这个轮回之外。影片结束后不免为陈凯歌这个中国电影代名词之一的大导演唏嘘嗟叹。

一、过于宏大的命题

从影片初衷来说也是算是一部用心良苦的商业大片，在影片中无论是舞美还是场景设计处处充满了“文人画”气息；但似乎内地大导们更热衷于在影片中探讨“人与生命”这样的宏大命题，然而影片的时空开合度在一定程度上毕竟是有限的，一个过于紧凑的故事之于一个宏大的主题，就似将一个四百斤的大胖子非要塞进一个S码的衣服里，这种“紧”给观众一种非常强大的不适感，而这种不适感又作用于观众对影片本身的感性和理性认知，脱离票房因素，影片的风评自然就没那么好了。

玄宗的“极乐之乐”，空海在结尾处所说“在杨贵妃的生死”中找到的无上意义，“白鹤”少年，影片无处不在的“虚幻”佛学意义等，在中华元素里无不都是“无极有极”这种人与生命的宏大探讨，佛家的“极乐”世界不更是如此。而“云想衣裳花想容”清平调一出，更是在追求人为的妖异之下清平的诉求。

二、流于表面的角色

在影片中 染谷将太的“空海”还是可圈可点的，尤其他的“迷之微笑”，再加之其外形条件的“亲和力”，即小和尚一休的既视感，让他成为了众演员中的亮点 ，老戏骨成泰燊（shen）的“丹翁”亦是神来之笔 ，老戏骨刘佩琦（饰黄鹤）、田雨（饰高力士）、辛柏青（饰李白）、秦怡（饰老公女）的加盟似乎让整个演员提升了一个八度。

而作为主角之一的黄轩（饰白居易）与他在《芳华》所表现出的功力也相差甚远，在想将诗魔白居易的放荡不羁演绎出来的同时似乎有些用力过猛，流于人物表面化了，与李白等人齐名的大诗人那种傲骨似乎并没有体现出来；而“春琴”张雨绮那种一贯要死不活的演技和语调更是让人乍舌；至于“白鹤少年”刘昊然和欧豪可能是因为年轻的缘故，在爱恨情仇的把握上还是欠缺些火候；秦昊，张鲁一，阿部宽还算中规中矩。

而该片中最让人费解的莫属张榕容的“杨贵妃”，虽说陈导想通过混血，用该角色将盛世唐朝的开放性体现出来，就像画外音“她要借极乐之宴来抒发她心中真正的大唐气象”点题一样；然而这种设定似乎有些儿戏了：首先，杨贵妃作为古代四大美女之一，倾国倾城的概念并不是张榕容的颜值能够担当的；再者，张榕容的演技，尤其对爱恨缠绵悱恻的那种细微感完全无法驾驭，从头至尾耷拉个脸一种表情，就像片中老宫女所言“像睡着了一样”，从出场到结束完全处于“沉睡状态”。本人看其与“春琴”为本片败笔中浓重的一笔。

影片另一主角猫（luna），一定惊骇众多喵主们，而惊骇的同时，更多的可能是怜悯，片中“猫”不仅代表着妖异神秘，爱恨情仇，更是故事的主脉络，从猫的引导中得知“真像”；“一入猫身则再不可为人”，更是在探讨人的皮囊存在之意。而在“猫”本身的部分CG上还是略显虚假。

三、过于急凑的叙事节奏

本片从一开始玄宗驾崩，到各种妖异之事，以及众多人物走马灯式的出场，整个故事似乎是将几个板块急忙拼凑而成，而过于急凑的叙事节奏，不仅使观众审美疲惫，急凑的叙事讲的更是一个蹩脚的故事：阿倍仲麻吕，白鹤少年，唐玄宗，双重猫格的猫，白乐天等人说不清的爱恨情仇；而空海又作为一个处世的世外之人慢慢洞悉着一切。而这种叙事似乎亦是在给后面的“极乐之宴”腾出时间。

再讲一个唯美的爱恨情仇的故事同时又想将此打造为一部魔幻主义大片，二者似乎皆点到即止，显得有些不伦不类；无论创作团队初衷如何，预期怎样，与同期的《芳华》相比，则显得心有余而力不足。

六年筹备，斥重资搭建实景，请演员，却拍了一个蹩脚的故事。鉴于陈凯歌国际大导的声名，虽然票房很快破亿，不免让人担忧该片是否会赔个底朝天。

四、“极乐之宴”花萼相辉楼

“极乐之宴”可谓是该片的重中之重，不仅紧扣主题，体现作品诉求，也是该片最为华丽之所在；斥巨资实景搭建的长安城以及花萼楼，这是任何电脑CG技术无可比拟的；这也是该片不成为一部失败作品的关键所在，实景＋特效完成下的“极乐之宴”更是直接提升了整部片子的整体调式。陈凯歌自称花萼相辉楼是一个梦中之梦，这个梦从兴盛到衰败，栩栩如生，淋漓尽致，不禁让人想起了大唐盛世。

女的画着小胡子，男女奇装异行，尊卑、上下、男女、高低界限都被打破，舞美，色彩，置景等都完美再现了盛唐歌舞升平的繁华景象，同时这估计也是导演对盛唐的自我理解。而说“放肆”的侍女，更是该段落细节的体现，简直就是《仕女图》走出的侍女一般。说明导演在影片细节上还是用了心的。

该片在实景布景的拿捏上还是不容置疑的，对于色彩的把握亦是可圈可点；对于民族传统性的表达上还是保持着第五代导演一贯的风格。但就本片故事本身而言的确是蹩脚，而特效上与“大片”相比还是有点逊色。从《无极》《梅兰芳》《赵氏孤儿》《道士下山》再到《妖猫传》，陈凯歌似乎再也未能达到自己的“盛世”，而该片也是对此的最好表达，由盛则衰，上演了一出导演自己的“霸王别姬”。而相比于《无极》少了些华丽，故事也讲得好了许多，但依旧没有大的质的飞跃。