《圣鹿之死》令人鄙夷的平庸之作。

2017年《圣鹿之死》的导演和编剧与2015年的《龙虾》一样，所以这两部电影可以看做是相同制作团队的炮制作品。通过对比两部电影，可以看出希腊导演欧格斯·兰斯莫斯为这两部电影注入了一些相同的电影因素：两部电影同样是超现实主义的故事题材，且电影配乐同样诡异、令人心悸。甚至两部电影同样于戛纳电影节颇有眼缘。《龙虾》拿下了第68届戛纳电影节评审团奖，而《圣鹿之死》则拿下了第70届戛纳电影节最佳编剧奖。

我认为这两部电影盛名之下其实难副。如果说《龙虾》尚可以理解为“新颖的题材”、“超现实主义的故事”构想打动了评委，那么以同样的形式去讨好戛纳评委“剑走偏锋”审美口味的《圣鹿之死》则是完全令人鄙夷的平庸之作。

《龙虾》颇有奇味，而《圣鹿之死》只是一堆令人鄙视、厌烦的电影形式辞藻。

《龙虾》以超现实的故事隐喻现代人对单身这件事的恐惧。电影好在言之有物、叙之有理。《龙虾》以超现实的故事去反应人们心中现实的感受，电影情节中真实的情感流动足以打动观众去相信《龙虾》这样的故事有可能会发生在未来或者某个荒诞平行宇宙的时空里。

而《圣鹿之死》则完全不同。《圣鹿之死》在电影人物价值观的塑造上太过急切、单薄、不近人情。让我们看看这些“杰出”的电影角色吧：为求丈夫同事口中的“真相”，一言不合就给人打飞机的贤妻；一根毛都没有却执着于看别人胸毛的小儿子；爱上一个一点也不英俊且患有中二症晚期男孩的女儿；宁愿一枪打死亲人也不愿意报警解决问题的丈夫。。。。。。在一部所有角色都看起来精神分裂的电影里，这部电影对现实生活还有什么指导意义？这部电影超现实主义表达形式的存在价值又是什么？

同是超现实主义电影，《龙虾》尚且对现实生活有指导意义，《圣鹿之死》则完全没有。如果导演和编剧要讲一个“报应不爽”或者“正义必须得到声张”或者“人必须做出选择”的故事，为什么还要塑造这么多近乎精神分裂一般不近人情的电影角色去毁掉故事呢？这样的故事观众认同感又有多少呢？观众会在乎什么来自于“希腊悲剧”的狗屁戏剧灵感吗？所以我认为《圣鹿之死》是一部没有任何存在意义的超现实主义电影。

《圣鹿之死》是如此的令我愤怒。导演投机取巧，以超现实主义去谄媚戛纳评委、谄媚艺术电影。其想法让人鄙视，其做法令人作呕。所以在观影过程中，整部电影在失去故事意义的前提下，所有镜头都变得冗长到让人烦躁不堪，难以忍受。