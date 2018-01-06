全世界第一部同性恋电影诞生记

前不久，澳大利亚宣布同性婚姻合法。
成为全球第27个允许同性结婚的国家。
与此同时，英、法、美、德等大国，也早已实现了同性婚姻自由。
我不禁要问：
其实，性学家李银河从2000年起，每年都给两会提议同性婚姻自由。
但年年提，年年被拒。
全国政协新闻发言人吴建民一语道破：
同性婚姻在中国仍太超前。
是啊，一个农民含辛茹苦地种了一辈子地，指望老了能抱孙子，结果唯一的儿子跟一个男的在一起了。
这换谁受得了？
知乎@夏言说得好：
“真正阻碍同性婚姻立法的不是政府，是身边的亲人。”
所以国外爱拍同志电影。
这是在做群众的思想工作。
有了群众基础，才能给同性恋争取更多的权利。
但其实，国外的同志电影起步也很艰难。
比如今天这部，就经历了许多意想不到的坎坷。
它拍摄于1919年，是全世界第一部正面描写同性恋的电影。
它的观点，即使今天看来，很多人怕也接受不了。
它就是德国默片《与众不同》
和今天的同志电影一样，它是以“斗士”的身份登场的。
故事得从19世纪末说起。
那时的德国是真正的腐国，同性恋被称为“德国病”。
光柏林，就有30家同性恋酒吧、2万名男妓。
邮电庭里，甚至公开售卖同性恋杂志。
整个欧洲的男同志，连厕所暗号都是：你会德语吗？
他们就这样，过着自由、博爱的生活，但很快，乌云笼罩了他们头顶。
这乌云就是：刑法第175条。
这是1871年颁布的一条法律，旨在反对同性恋。
它规定：只要是反常的性行为，不论男男、人兽都可以判监禁，还要被剥夺人身权利。
你可能要问：女女呢？
我可以说，他们眼里没有“女同性恋”这种东西。
这条法律的颁布，让德国同性恋的生存环境恶劣起来。
他们一旦暴露身份，就可能成为敲诈者攻击的目标。
有记录称，一个慕尼黑人几年下来被敲诈了54万马克，拿今天的汇率算，相当于200万人民币。
更有甚者，因为受不了压力而自杀。
因此，为同性恋争取权利迫在眉睫。
这时有一个人，在同性恋维权运动中，起到了重要作用。
他就是德国著名性学家，马格努斯·赫希菲尔德。
在全社会都认为同性恋是种病时，他第一个提出“同性恋先天说”，并称其为“第三性”。
“异装癖”这个术语也是他发明的。
除此以外，他还在1897年成立了——人道主义科学委员会。
是全世界第一个为同性恋争取权利的组织。
因为他贡献巨大，后人称他为“性学爱因斯坦”。
那么，为啥他这么积极地推动同志维权呢？
因为他本人就是个同志啊。
*马格努斯·赫希菲尔德和他的中国爱人
据说年轻时，他的一个同性恋病人不堪忍受周遭压力，自杀了。
从此人的遗书中，他读到了前所未有的绝望，和对亲人的愧疚。
他觉得这不公平。
凭什么同性恋生来就要被人歧视？
凭什么同性恋就一定要躲躲藏藏、掩饰身份。
因此，他决定穷其一生，为同性恋群体争取权利。
他成立的人道主义科学委员会 ， 头号目标 ， 就是废除刑法第175条。
为此，他们起草了请愿书，并邀请社会名流在上面签字。
除此以外，他还出版了一系列关于同性恋的书，比如《人民对第三性应该知道些什么？》
当时这本书连版19次，印量超过50000册。
但这些，恐怕都不如电影《与众不同》有影响力。
赫希菲尔德在这部电影中担任编剧和性学顾问，同时，还演了一个至关重要的角色——他自己。
电影讲的是——
一个男同小提琴家，在音乐会上认识了一个男学生，两人很快坠入了爱河。
可不幸的是，他们的恋情很快被一个小混混发现。
小混混来敲诈小提琴家。
可小提琴家坚决不跟小混混谈判，两人对薄公堂。
最终，小混混因敲诈罪被绳之以法。
而小提琴家也因为刑法175条被监禁。
名誉扫地的他，选择了自杀。
片中，小提琴家迷茫无助时，求助了一位性学家，这个人，就是马格努斯·赫希菲尔德。
他告诉小提琴家：
“喜欢同性和喜欢异性一样纯粹而高尚，只有愚昧无知的人才会谴责性向不同者。”
同时，电影还穿插了他的性学演讲。
演讲中，他向听众普及了很多同性恋知识，比如：
“娘娘腔和女汉子不是同性恋，同性恋的外表可能完全正常。”
而且，还表达了对德国法律的不满。
最后，电影呼吁大家理性看待同性恋，相信科学，反对迷信。
电影上映后，评论界一片哗然，各大报纸、宗教团体吵得不可开交。
但群众却非常喜欢。
所以在影院放映了整整一年。
可第二年，它被禁了，只有少数科研人员可以观看。
审查人员给出的理由是：
“这部电影会危害公共安全，还会把年轻人带成同性恋。”
它的坎坷命运还没有就此结束。
1933年，纳粹掌权。
当时德国的同性恋有120万，占总人口的7%。
希特勒认为他们会妨碍德国的人口增长计划，导致德国人血统不纯。
因此，下令镇压。
刑法第175条，成了他们施暴的依据。
他们关闭了德国的所有妓院、同性恋酒吧。
烧毁了所有和同性恋有关的书籍、影片。
使同性恋文化迅速灭绝。
《与此同时》的所有胶片，也在这场浩劫中化为灰烬。
后来，镇压升级成了屠杀。
1935年，纳粹修改了刑法第175条，加大了它的适应范围，和惩治力度。
那段时间，只要是同性恋，不论男女，就会被抓。
7年间，共有5万人被定罪，1.5万人被抓进集中营，参与“同性恋掰直试验”，很多人惨遭阉割。
无奈之下，马格努斯·赫希菲尔德只好出逃，从此周游列国，宣传他的思想。
游到上海时，他结识了自己的中国情人，并与他渡过了余生。
他还记录了世界上千奇百怪的性习俗 ， 写 成 了《男男女女：一个性学家的环球旅行记》一书。
有生之年，再也没有踏足故乡。
幸运地是，《与众不同》并没有从此销声匿迹。
战争结束后，有人在俄罗斯发现了它的片段，共计40分钟。
于是，俄罗斯国家电影基金会又把这本胶片的拷贝送给了德国。
这是怎么回事呢？
原来在1927年，赫希菲尔德为了做一部关于同性恋的记录片《爱的法律：无辜的排斥》。
从《与众不同》里剪下了40分钟内容，作为演示资料。
*《爱的法律：无辜的排斥》
片子后来流传到了俄罗斯，幸运地避开了纳粹的烈火。
但可惜的是，片中一些重要人物、重要情节都丢失了。
包括英国著名同性恋作家奥斯卡·王尔德的客串。
这个残缺版流传甚广，直到今天，网上还能找着。
但有的人并不满足。
2005年，美国加州大学洛杉矶分校档案馆，从俄罗斯人那买来了一些《与众不同》的高清剧照和资料。
把剧照和字幕，补充到影片相应的地方。
最后，做成了一个50分钟的版本，是目前为止最完整、准确的版本。
这样，观众终于可以目睹，100年前，就有人在宣传“同性恋不是异类”的思想。
学术界普遍认为，发生在1969年纽约的“石墙事件”是同性恋维权运动的起点。
当时，警察按照惯例，在纽约格林威治村石墙旅馆，对同性恋进行搜捕。
结果遭到了一名同性恋者的反抗。
随后，搜捕升级为殴打，并引发了几百名同性恋与警察连续5天的暴力冲突。
闹得全世界都出了名。
骚乱平息后的第二年，美国同性恋群体举行了万人游行，纪念“石墙事件”，被世界瞩目。
开起世界同性恋权利运动的新篇章。
但其实，这些思想50年前就已经诞生，也一样产生过巨大的社会影响。
我想，不管是《与众不同》还是“石墙事件”，都提醒了我们一件事。
那就是——
权利这东西，等别人给是不行的。
只有积极努力地争取，才会有降临的一天。
参考资料：
《欧洲同性恋史》，弗洛朗斯·塔马涅著
Anders als die Andern，Wikipedia
Magnus Hirschfeld，Wikipedia
《为什么说“同性恋”这个词是的古人发明的？》——澎湃新闻
《被纳粹迫害的同性恋者：沉默至死》——腾讯文化
电影《与众不同》，1919
对待好片要像春天般温暖，对待烂片要像严冬一样残酷无情