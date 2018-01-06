全世界第一部同性恋电影诞生记

前不久，澳大利亚宣布同性婚姻合法。

成为全球第27个允许同性结婚的国家。

与此同时，英、法、美、德等大国，也早已实现了同性婚姻自由。

我不禁要问：

其实，性学家李银河从2000年起，每年都给两会提议同性婚姻自由。

但年年提，年年被拒。

全国政协新闻发言人吴建民一语道破：

同性婚姻在中国仍太超前。

是啊，一个农民含辛茹苦地种了一辈子地，指望老了能抱孙子，结果唯一的儿子跟一个男的在一起了。

这换谁受得了？

知乎@夏言说得好：

“真正阻碍同性婚姻立法的不是政府，是身边的亲人。”

所以国外爱拍同志电影。

这是在做群众的思想工作。

有了群众基础，才能给同性恋争取更多的权利。

但其实， 国外的同志电影起步也很艰难。

比如今天这部，就经历了许多意想不到的坎坷。

它拍摄于1919年，是全世界第一部正面描写同性恋的电影。

它的观点，即使今天看来，很多人怕也接受不了。

它就是德国默片 《与众不同》

和今天的同志电影一样，它是以“斗士”的身份登场的。

故事得从19世纪末说起。

那时的德国是真正的腐国，同性恋被称为“德国病”。

光柏林，就有30家同性恋酒吧、2万名男妓。

邮电庭里，甚至公开售卖同性恋杂志。





整个欧洲的男同志，连厕所暗号都是：你会德语吗？

他们就这样，过着自由、博爱的生活，但很快，乌云笼罩了他们头顶。

这乌云就是： 刑法第175条。

这是1871年颁布的一条法律，旨在反对同性恋。

它规定： 只要是反常的性行为，不论男男、人兽都可以判监禁，还要被剥夺人身权利。

你可能要问：女女呢？

我可以说，他们眼里没有“女同性恋”这种东西。

这条法律的颁布，让德国同性恋的生存环境恶劣起来。

他们一旦暴露身份，就可能成为敲诈者攻击的目标。

有记录称，一个慕尼黑人几年下来被敲诈了54万马克，拿今天的汇率算，相当于200万人民币。

更有甚者，因为受不了压力而自杀。

因此，为同性恋争取权利迫在眉睫。

这时有一个人，在同性恋维权运动中，起到了重要作用。

他就是德国著名性学家， 马格努斯·赫希菲尔德。

在全社会都认为同性恋是种病时，他第一个提出“同性恋先天说”，并称其为“第三性”。

“异装癖”这个术语也是他发明的。

除此以外，他还在1897年成立了—— 人道主义科学委员会。

是全世界第一个为同性恋争取权利的组织。

因为他贡献巨大，后人称他为“性学爱因斯坦”。

那么，为啥他这么积极地推动同志维权呢？

因为他本人就是个同志啊。



*马格努斯·赫希菲尔德和他的中国爱人

据说年轻时，他的一个同性恋病人不堪忍受周遭压力，自杀了。

从此人的遗书中，他读到了前所未有的绝望，和对亲人的愧疚。

他觉得这不公平。

凭什么同性恋生来就要被人歧视？

凭什么同性恋就一定要躲躲藏藏、掩饰身份。

因此，他决定穷其一生，为同性恋群体争取权利。

他成立的人道主义科学委员会 ， 头号目标 ， 就是废除刑法第175条。

为此，他们起草了请愿书，并邀请社会名流在上面签字。

除此以外，他还出版了一系列关于同性恋的书，比如《人民对第三性应该知道些什么？》

当时这本书连版19次，印量超过50000册。

但这些，恐怕都不如电影《与众不同》有影响力。

赫希菲尔德在这部电影中担任编剧和性学顾问，同时，还演了一个至关重要的角色——他自己。

电影讲的是——

一个男同小提琴家，在音乐会上认识了一个男学生，两人很快坠入了爱河。

可不幸的是，他们的恋情很快被一个小混混发现。

小混混来敲诈小提琴家。

可小提琴家坚决不跟小混混谈判，两人对薄公堂。

最终，小混混因敲诈罪被绳之以法。

而小提琴家也因为刑法175条被监禁。

名誉扫地的他，选择了自杀。

片中，小提琴家迷茫无助时，求助了一位性学家，这个人，就是马格努斯·赫希菲尔德。

他告诉小提琴家：

“喜欢同性和喜欢异性一样纯粹而高尚，只有愚昧无知的人才会谴责性向不同者。”

同时，电影还穿插了他的性学演讲。

演讲中，他向听众普及了很多同性恋知识，比如：

“娘娘腔和女汉子不是同性恋，同性恋的外表可能完全正常。”





而且，还表达了对德国法律的不满。

最后，电影呼吁大家理性看待同性恋，相信科学，反对迷信。

电影上映后，评论界一片哗然，各大报纸、宗教团体吵得不可开交。

但群众却非常喜欢。

所以在影院放映了整整一年。

可第二年，它被禁了，只有少数科研人员可以观看。

审查人员给出的理由是：

“这部电影会危害公共安全，还会把年轻人带成同性恋。”

它的坎坷命运还没有就此结束。

1933年，纳粹掌权。

当时德国的同性恋有120万，占总人口的7%。

希特勒认为他们会妨碍德国的人口增长计划，导致德国人血统不纯。

因此，下令镇压。

刑法第175条，成了他们施暴的依据。

他们关闭了德国的所有妓院、同性恋酒吧。

烧毁了所有和同性恋有关的书籍、影片。

使同性恋文化迅速灭绝。

《与此同时》的所有胶片，也在这场浩劫中化为灰烬。

后来，镇压升级成了屠杀。

1935年，纳粹修改了刑法第175条，加大了它的适应范围，和惩治力度。

那段时间，只要是同性恋，不论男女，就会被抓。

7年间，共有5万人被定罪，1.5万人被抓进集中营， 参与“同性恋掰直试验”，很多人惨遭阉割。

无奈之下，马格努斯·赫希菲尔德只好出逃，从此周游列国，宣传他的思想。

游到上海时，他结识了自己的中国情人，并与他渡过了余生。

他还记录了世界上千奇百怪的性习俗 ， 写 成 了《男男女女：一个性学家的环球旅行记》一书。

有生之年，再也没有踏足故乡。

幸运地是，《与众不同》并没有从此销声匿迹。

战争结束后，有人在俄罗斯发现了它的片段，共计40分钟。

于是，俄罗斯国家电影基金会又把这本胶片的拷贝送给了德国。

这是怎么回事呢？

原来在1927年，赫希菲尔德为了做一部关于同性恋的记录片 《爱的法律：无辜的排斥》。

从《与众不同》里剪下了40分钟内容，作为演示资料。



*《爱的法律：无辜的排斥》

片子后来流传到了俄罗斯，幸运地避开了纳粹的烈火。

但可惜的是，片中一些重要人物、重要情节都丢失了。

包括英国著名同性恋作家奥斯卡·王尔德的客串。

这个残缺版流传甚广，直到今天，网上还能找着。

但有的人并不满足。

2005年，美国加州大学洛杉矶分校档案馆，从俄罗斯人那买来了一些《与众不同》的高清剧照和资料。

把剧照和字幕，补充到影片相应的地方。

最后，做成了一个50分钟的版本，是目前为止最完整、准确的版本。

这样，观众终于可以目睹，100年前，就有人在宣传“同性恋不是异类”的思想。

学术界普遍认为，发生在1969年纽约的“石墙事件”是同性恋维权运动的起点。

当时，警察按照惯例，在纽约格林威治村石墙旅馆，对同性恋进行搜捕。

结果遭到了一名同性恋者的反抗。

随后，搜捕升级为殴打，并引发了几百名同性恋与警察连续5天的暴力冲突。

闹得全世界都出了名。

骚乱平息后的第二年，美国同性恋群体举行了万人游行，纪念“石墙事件”，被世界瞩目。

开起世界同性恋权利运动的新篇章。

但其实，这些思想50年前就已经诞生，也一样产生过巨大的社会影响。

我想，不管是《与众不同》还是“石墙事件”，都提醒了我们一件事。

那就是——

权利这东西，等别人给是不行的。

只有积极努力地争取，才会有降临的一天。

参考资料：

《欧洲同性恋史》，弗洛朗斯·塔马涅著

Anders als die Andern，Wikipedia

Magnus Hirschfeld，Wikipedia

《为什么说“同性恋”这个词是的古人发明的？》——澎湃新闻

《被纳粹迫害的同性恋者：沉默至死》——腾讯文化

电影《与众不同》，1919