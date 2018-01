《唐璜》：强撸灰飞烟灭

2013年上映的《唐璜》有一个讨巧但鄙俗的中文译名:《情圣囧色夫》,看似颇有「创意」地把片名和主演约瑟夫·高登-莱维特串联了起来,却没有把握到约瑟夫的初衷——虽然形似三俗性喜剧,可我是在跟你严肃地探讨爱情问题。英文片名简简单单的一个「唐璜」便道尽了此片的层次,用英国浪漫主义诗作的名篇来命名,显然不是「情圣囧色夫」所能比拟的。 说到英国浪漫主义诗人,华兹华斯、雪莱、济慈等人个个闻名遐迩,不过拜伦却是我当年最为钦慕的一个。无它,热情如火、愤世嫉俗、为了理想而战斗,这样的一位诗人怎会不吸引少年儿郎。在他短暂的一生中,《唐璜》无疑是最具代表性的作品之一,堪称一座容纳了欧洲社会风情、人物百态、山水名城的艺术宝库,被歌德誉为「绝顶天才之作」。 「唐璜」这一人物最初源自一部西班牙小说,是一个以占有女性肉体来满足男性虚荣心的好色之徒,后来被莫里哀、莫扎特、拜伦等大家用于文学与音乐的创作中。在拜伦的诗体小说《唐璜》里,主角唐璜从年轻时的风流成性、毫无道德观念成长为一个对爱情和自由有着执著追求的人,其爱情观亦从「有性无爱」到了「灵肉结合」。在这个意义上,影片《唐璜》是与之相通的。

主角小璜璜始终处于情欲勃发、荷尔蒙爆棚的状态,三大爱好「健身」、「撩妹」、「看A片」。身为夜店酒保,本来就已「近水楼台先得月」,以至于下班携女回家来一炮成为了家常便饭。不过,对于有着超常性瘾的璜璜而言,真刀真枪的爱爱仍比不上边看A片边撸管来得刺激。在他看来,A片里的妞儿不仅身材一流,而且能够满足各种姿势和体位的需求,哪儿像现实中的女人既不能这样又不会那样。孰优孰劣,显而易见。 虽然《唐璜》披着性喜剧的外衣,用每隔几分钟就上演一次的情色戏码吸引眼球,看似三俗泛滥、节操碎尽,但实际上要说的事儿却是相当正儿八经。在影片的设定中,璜璜出身意裔家庭,每周要去教堂做礼拜,特别是璜璜还每次都要到告解室前向神父忏悔「非婚性行为」以及「打手枪」的罪过。即使他只是把这看作例行公事,并未真正悔过,然而影片的是非观已然底定。 更严肃的方面在于《唐璜》讨论了爱情观与价值取向。影片展示了璜璜的两次爱情经历,第一个是年轻貌美、曲线婀娜的芭芭拉。斯嘉丽·约翰逊饰演的芭芭拉当然是璜璜心目中的女神,然而她的意识形态却十分传统,比如上床之前先得相互了解甚至见过双方家庭,而且性行为也矜持呆板,还喜欢在各方面对璜璜作出限制和约束,最终因连续发现璜璜看A片而分道扬镳。

第二个是年老色衰、丧父丧子的单身妇女埃丝特。用一般的眼光看,由年近六旬的朱丽安·摩尔饰演的埃丝特着实没有吸引力,可是这位既不介意璜璜看毛片,也愿意配合璜璜车震的「老女人」反而用温柔和体贴弥补了他空虚的精神世界。埃丝特对璜璜的剖析一针见血:你爱爱的方式是单向的,这也是你喜爱A片胜过性爱的原因,但既然你希望在性爱中迷失自我,你就得让彼此相互迷失在对方的身体里。 看上去「性爱」在璜璜和两个女子的分合中占据着主因,但根源还是在于价值观是否合拍。全片只有一句台词的主角妹妹道出了其中关窍:「她(芭芭拉)有自己的计划,她才不关心璜璜呢,她才不管他的人生大事呢,她只想要一个对她唯命是从的男人。」可见男女由性到爱的真实诉求,依然是以「灵肉合一」为最高境界,即便达不到这个层次,至少也得有相似的爱情观与价值观。否则就凭埃丝特的年纪长相是怎么也无法征服「情圣」小璜璜的。 《唐璜》是约瑟夫·高登-莱维特自编自导自演的影片。大神克里斯托弗·诺兰曾告诫约瑟夫不要轻易尝试这样的挑战,但之前已有执导短片经验的约瑟夫仍出色地完成了这部长片处女作,并且收获了积极的评价。本片中有毫无掩饰的真「情」实「色」,也有与约瑟夫·高登-莱维特、朱丽安·摩尔过去形象不符的大胆演出,最成功的是用自嘲的方式提醒我们必须兼顾本能和灵魂。正所谓:小撸怡情,大撸伤身,强撸灰飞烟灭。诸位爱撸达人们还是要悠着点,省点纸巾吧。 ♑



