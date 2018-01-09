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《唐璜》：强撸灰飞烟灭

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2018-1-9 7:49:27

 

2013年上映的《唐璜》有一个讨巧但鄙俗的中文译名：《情圣囧色夫》，看似颇有「创意」地把片名和主演约瑟夫·高登-莱维特串联了起来，却没有把握到约瑟夫的初衷——虽然形似三俗性喜剧，可我是在跟你严肃地探讨爱情问题。英文片名简简单单的一个「唐璜」便道尽了此片的层次，用英国浪漫主义诗作的名篇来命名，显然不是「情圣囧色夫」所能比拟的。

 

说到英国浪漫主义诗人，华兹华斯、雪莱、济慈等人个个闻名遐迩，不过拜伦却是我当年最为钦慕的一个。无它，热情如火、愤世嫉俗、为了理想而战斗，这样的一位诗人怎会不吸引少年儿郎。在他短暂的一生中，《唐璜》无疑是最具代表性的作品之一，堪称一座容纳了欧洲社会风情、人物百态、山水名城的艺术宝库，被歌德誉为「绝顶天才之作」。

 

「唐璜」这一人物最初源自一部西班牙小说，是一个以占有女性肉体来满足男性虚荣心的好色之徒，后来被莫里哀、莫扎特、拜伦等大家用于文学与音乐的创作中。在拜伦的诗体小说《唐璜》里，主角唐璜从年轻时的风流成性、毫无道德观念成长为一个对爱情和自由有着执著追求的人，其爱情观亦从「有性无爱」到了「灵肉结合」。在这个意义上，影片《唐璜》是与之相通的。


 

主角小璜璜始终处于情欲勃发、荷尔蒙爆棚的状态，三大爱好「健身」、「撩妹」、「看A片」。身为夜店酒保，本来就已「近水楼台先得月」，以至于下班携女回家来一炮成为了家常便饭。不过，对于有着超常性瘾的璜璜而言，真刀真枪的爱爱仍比不上边看A片边撸管来得刺激。在他看来，A片里的妞儿不仅身材一流，而且能够满足各种姿势和体位的需求，哪儿像现实中的女人既不能这样又不会那样。孰优孰劣，显而易见。

 

虽然《唐璜》披着性喜剧的外衣，用每隔几分钟就上演一次的情色戏码吸引眼球，看似三俗泛滥、节操碎尽，但实际上要说的事儿却是相当正儿八经。在影片的设定中，璜璜出身意裔家庭，每周要去教堂做礼拜，特别是璜璜还每次都要到告解室前向神父忏悔「非婚性行为」以及「打手枪」的罪过。即使他只是把这看作例行公事，并未真正悔过，然而影片的是非观已然底定。

 

更严肃的方面在于《唐璜》讨论了爱情观与价值取向。影片展示了璜璜的两次爱情经历，第一个是年轻貌美、曲线婀娜的芭芭拉。斯嘉丽·约翰逊饰演的芭芭拉当然是璜璜心目中的女神，然而她的意识形态却十分传统，比如上床之前先得相互了解甚至见过双方家庭，而且性行为也矜持呆板，还喜欢在各方面对璜璜作出限制和约束，最终因连续发现璜璜看A片而分道扬镳。


 

第二个是年老色衰、丧父丧子的单身妇女埃丝特。用一般的眼光看，由年近六旬的朱丽安·摩尔饰演的埃丝特着实没有吸引力，可是这位既不介意璜璜看毛片，也愿意配合璜璜车震的「老女人」反而用温柔和体贴弥补了他空虚的精神世界。埃丝特对璜璜的剖析一针见血：你爱爱的方式是单向的，这也是你喜爱A片胜过性爱的原因，但既然你希望在性爱中迷失自我，你就得让彼此相互迷失在对方的身体里。

 

看上去「性爱」在璜璜和两个女子的分合中占据着主因，但根源还是在于价值观是否合拍。全片只有一句台词的主角妹妹道出了其中关窍：「她（芭芭拉）有自己的计划，她才不关心璜璜呢，她才不管他的人生大事呢，她只想要一个对她唯命是从的男人。」可见男女由性到爱的真实诉求，依然是以「灵肉合一」为最高境界，即便达不到这个层次，至少也得有相似的爱情观与价值观。否则就凭埃丝特的年纪长相是怎么也无法征服「情圣」小璜璜的。

 

《唐璜》是约瑟夫·高登-莱维特自编自导自演的影片。大神克里斯托弗·诺兰曾告诫约瑟夫不要轻易尝试这样的挑战，但之前已有执导短片经验的约瑟夫仍出色地完成了这部长片处女作，并且收获了积极的评价。本片中有毫无掩饰的真「情」实「色」，也有与约瑟夫·高登-莱维特、朱丽安·摩尔过去形象不符的大胆演出，最成功的是用自嘲的方式提醒我们必须兼顾本能和灵魂。正所谓：小撸怡情，大撸伤身，强撸灰飞烟灭。诸位爱撸达人们还是要悠着点，省点纸巾吧。


标签： 爱情(7440) 喜剧(4083) 斯嘉丽·约翰逊(242) 朱丽安·摩尔(62) 约瑟夫·高登莱维特(4)

7.0 

情圣囧色夫 (2013)

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情圣囧色夫/Don Jon(2013)
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There something inside me,it's hard to explain

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