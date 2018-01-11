《勇敢者游戏：决战丛林》：20年后，我们还敢玩游戏么？

20年前红极一时的《勇敢者的游戏》终于推出续集了！

环顾四周……小屁孩儿们，你丫没听说过吧？！

再次环顾四周……以前一起撸片儿的伙伴们，都失散到哪里去了？

1、它是一部情怀片

初看演员名单和故事梗概，我断定它是一部重启片，和前作没半毛钱关系。但影片却在一开头便给了我一个惊喜。故事紧接1996版的结尾，侏曼棋静静的躺在海边沙滩上，伴随着由远及近的标志性鼓点声，一双年轻的手拾起了它……

仅这一幕，便勾起了我一波遥远的回忆杀。那时我还在上大学，电脑CG技术才刚开始运用到电影里。《勇敢者的游戏》最大的卖点便是高仿真的全CG野生动物，我记得当时有部宣传片专门介绍该片如何3D渲染那头雄狮纤毫入微的毛发，在当时也算是里程碑式的技术突破了。

换到20年后，在《奇幻森林》这种全CG电影出现之后，大型凶猛动物在本片里已然不再是卖点，但丛林环境和动物们仍然是值得怀旧的一个G点。所不同的是，前作是将丛林动物穿越到城市环境里，这一次是把都市人穿越到丛林环境中去。仍然有巨大的反差“笑”果，比如现代人的手机情结与社交网络癖好。

影片还有其他致敬前作之处，比如注定会有一个困在游戏里20年的孩子，以及由此引发的亲情泪点。可惜前作的主演罗宾·威廉姆斯故人已逝，要不也许会让他来客串一下，绝对满满的回忆杀。





2、它是一部游戏片

《勇敢者游戏》当然离不开游戏这个大背景。从前作的纸质桌面游戏到本次的任天堂红白机，看似进化了若干年，骨子里还是在打怀旧牌，为的还是想唤起上了些年纪的大叔大婶们的童年（青年）记忆。

选择拥有不同技能的角色这一点颇有街机的味道；三条命的设定与死光后可以“偷人”（互相借命）的规则明显是向魂斗罗这一类经典红白机游戏致敬；总是重复单调对白的NPC（非玩家角色）则会让当年沉溺于《仙剑》类RPG游戏的玩家们会心一笑；而道具的运用、第三人称视角、任务式的闯关设定则更多是向《古墓丽影》等后期电脑或PS类游戏投来橄榄枝，毕竟在几十年的游戏发展史里，一个游戏忠粉都不能落下。

团队合作则是对当下网络手游的示好，因为在以上列举的游戏时代里，单人、双人是标配，四人同玩的街机已是极限，5人以上各司其职的角色扮演类游戏代表着现在的主流方向。

“游戏”的精神有启智、冒险、竞技、团结等，这些在本片里都有价值观输出。但归根结底“游戏”是要给人带来快乐的，所以本片最为核心的主题，仍然是“快乐”。





3、它是一部喜剧片

20年时光匆匆过去，昔日的喜剧明星罗宾·威廉姆斯那亲切的笑容仿佛还萦绕在我们的脑海里，可现实世界里他却永久的离开了我们。续作作为一部爆米花喜剧片，最终选择了不朝这个方向去挖掘泪点，这是一种自信，源于对巨石强森与杰克·布莱克这两位主演的充分信任。

布莱克自然不必说，贱贱的本色发挥，再加上集男女性于一身这一量身定做的强“笑”设定，喜剧效果爆棚。

而大块头巨石强森体内融合了外强中干的懦弱宅男属性，随时随地迸发出精神与肉体分裂的巨大反差。好似金刚的躯体里住着个霍比特人的心灵，演技要求不低。强森很好的完成了这一任务，充分展示了他的喜剧天分，让我们仿佛又看到了若干年前《幼儿园特警》里的那个施瓦辛格。









4、它绝对不是一部科幻片

《勇敢者游戏》虽然披着穿越的光环，但怎么看都不能把它划入科幻片的行列。所以，如果观众要计较它的科学性，那就是秀才遇到兵了。不要纠结于布莱克吃了蛋糕为什么会爆炸，也不要用理性角度去分析每次死掉一条命时会从哪儿诈尸天降，更不要回味游戏里与游戏外的时差关系……

这部电影就是来搞笑、搞怪、搞事情的，它绝对不想来讲课、讲理、讲科学。也许它并不符合新时代的三观导向，但它绝对顺应了旧时代里众多宅男宅女们昏天黑地电游后由心而发大声呐喊“侏（fang）曼（bian）棋（mian）”的心理与生理需求:）