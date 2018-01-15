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《水形物语》以水为情爱线索贯穿整部电影。

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2018-1-15 23:43:40

《水形物语》的英文名字为The Shape of Water，水的形状。在这部电影里水的形状就是情爱。导演以水为情爱线索贯穿了整部电影。

 

女主人公艾丽莎是小时候在河边被人捡到的，那时候她脖子受到了野兽的抓伤。这个爪形伤痕暗示命运中她与水兽的相爱是必然的。

 

艾丽莎的生活简单，每天上班前煮好鸡蛋同时沐浴，在浴池温水包围下自我慰藉达到高潮。煮鸡蛋的水壶沸腾的画面也象征了她性高潮完成的事实结果。水代表了艾丽莎的爱欲和情欲，鸡蛋代表了她的情爱果实，她将此赠与亚马逊水兽，和它展开了一段跨种族的禁忌爱恋。纵观整个故事，情欲也就是两人的定情信物。

 

两人第一次对话，鸡蛋为定情信物。而经过电影开端的铺垫，观众此时非常清楚，鸡蛋象征着艾丽莎的情欲结晶。也就是说，艾丽莎把自己的情欲奉献给水神。

 

艾丽莎每天为水神带来鸡蛋，且开始尝试为他播放浪漫的歌曲。随着鸡蛋的增多，故事情节显示两人情感更进一步，情欲的气氛也呼之欲出。

 

最终他们在水中完成了结合。初尝禁果的艾丽莎第一次品尝了爱情的甜美，在公交车上她试图抚摸雨滴，那是水的形状，是爱的形状。

 

最终两人在水中紧紧相拥，得到了爱情和自由，电影也走向了结局。诗歌表达了影片主旨：水的形状千变万化，虽然无法感知但它却温暖的包围着你，那就是爱。整部电影非常连贯地以水的形状表达情爱，一气呵成。

 

《水之形》这部电影是个简单的奇幻爱情故事，但若深挖掘，则会发现电影中反应了很多对美国社会的思考。比如电影的背景是冷战时期，无论是想杀死水神的美国政治部或是苏联特务部，皆以失败告终。亚马逊当地土著人民称它为“god”，政治高压怎么能杀死神性呢？艾丽莎一个大龄处女哑青年，她最好的朋友兼合租伙伴是个失业的性无能同性恋老头。两个主角身体上是弱势群体，身份都是社会底层的贫民，他们却以爱完成了对“神”的营救。在这部影片中营救神的正是浪漫的爱、人心中善良的爱。这样我们就能窥见导演的一个观点主张：爱的力量大过政治的角力。

 

 

在电影中黑人夫妇被餐馆伙计赶走，不做他们的生意；电视上播出了1967年底特律大暴乱，被艾丽莎换到了贝蒂的歌舞电影频道；同性恋老头对餐馆伙计表达爱意后被勒令绝交再不准踏入餐馆；美国与苏联的军备战争一触即发，冷战的气息弥漫着整部电影。种族歧视、性取向歧视、阶级歧视、对弱势群体的歧视、对于战争的恐慌。导演吉尔莫·德尔·托罗在《水之形》这部电影里展现了美国在冷战时期令整个社会焦虑不堪的矛盾元素。吉尔莫在电影中试图以爱、以歌舞电影、以音乐等种种美的形式去温暖调和电影的基调。

 

总的来说，《水之形》这部电影重在描绘一个奇幻完整的温情故事。猎奇、惊悚、动作等常见的传统cult元素被无限地缩小了,所以《水之形》看起来更像是一个成人爱情童话故事而非重口的cult电影。威尼斯电影节和美国金球奖为这部电影献上了大量的荣誉奖项，我则认为这部中规中矩的怀旧风电影在叙事手法上过于保守和克制，让人难以兴奋。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 

水形物语 (2017)

影评(7)

收藏(395)

水形物语/The Shape of Water(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/4459820/blog/8028386/
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楼主

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2018-1-16 0:07:15

水形物语》 The Shape of Water (2017)

 

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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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