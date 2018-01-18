《圣鹿之死》：复仇 牺牲 祭祀

导演: 欧格斯·兰斯莫斯

主演: 妮可·基德曼 / 科林·法瑞尔 / 艾丽西亚·希尔维斯通





对于这样的电影的理解总是会有很大程度上的困惑，似乎表达上的主旨和意图不那么清晰，故事在莫名其妙和荒诞的氛围中清晰，可意图却显得模糊，至少观众在观影之外的思索总显得模棱两可，再加上一个隐喻式的片名基本上完全混淆了视听，根本无法令观众能够完全理解故事的内涵，或许本片就是简单的一种牺牲，只是用以表达的手法更像是导演个人化一些。





不跳脱故事本身对于本片的理解也只能到一种互虐的层面，医生在手术台上因为某种可能非严重的过失导致马丁的父亲去世，而马丁便报复医生使得其家人中要死一个人剩下的才能活命，本来是一种社会伦理上的复仇，或许按照常态应该在复仇过程上大书特书，可本片中显然最令人困惑的便是两个孩子的突然瘫痪是如何导致，导演采取了一种荒诞而直接的手法，根本没有解释原因的做法为本片蒙上了一层神秘的面纱，也因此令整部电影显得有一种类似宗教式的牺牲和祭祀之感。





或许从这种诡异的瘫痪开始，电影和观众之间就设置了一种屏障，难以说清楚的是这样的事件本身意义何在，显然本片导演认为事件本身要比手段重要的多，而作为观众更习以为常的是对于方法的困惑，甚至一度没有跟着电影的发展而陷入了一种莫名其妙的困惑之中，直到发现这本身就不是电影要解释也非科学能解释的时候，才继续回到影片的节奏之中。





这种所谓对等的报复因为前因后果的牵强而使得影片反而更有值得讨论之处，一方面是医生觉得自己饮酒对于患者的死亡没有责任，一方面是马丁病态的认为自己父亲的死亡应该由医生负责，并且接近医生的目前显得可疑，并且马丁本人的病态让这个人物显得偏执，而当现代医学陷入到绝境的时候，作为医生也无助的采取了非理智的方式杀掉了自己的小儿子。





整个故事也随之戛然而止，复仇式的牺牲成为了一种结论，可究竟为何却没有再被讨论和分析，或许导演认为事已至此为什么已经没有意义，可是人们总是要问为什么，可惜不是什么事情都有为什么。





电影更多的是一种宗教感，最显而易见的便是音乐所烘托出的气氛，可实在对于这些音乐并不在行，也无法从中找到更具有说服力的蛛丝马迹，只是全片都被笼罩在其中，自然而然的令人感受到某种仪式感的存在，就像马丁的那种偏执的认为这一切都很公平并且理所应当一样，他成功的击溃了医生和其妻子的心里防线，最终开枪是一种选择，更是一种信奉。