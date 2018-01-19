王源领衔《大主宰》，体现了超大IP的合理性

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从《爵迹》到《青云志》，王源的星途已然成功从音乐铺到了演艺之路。事实证明，鲜肉的成长明显而又坚实！如今，又一爆炸性的好消息——王源主演IP大剧《大主宰》牧尘一角，是玄幻大IP之幸事，也是作为演员的王源之幸事，更是无数书粉儿和影迷们的幸事。而冥冥中似乎早已注定：牧尘的成长，与王源的成长，终究要有这一次“大主宰”的精彩合一！！

古装奇幻剧《大主宰》的诞生之路，一直纠结和吸引着无数书粉儿们的眼球儿，自然也相当有一部分人十分而且非常地在意谁将领衔男一号牧尘这个角色。因为，当年《大主宰》自天蚕土豆那一问世，就引发了不小的关注，几千万的点击和无数的书粉儿的热议，特别是小说中酣畅淋漓的叙事节奏和通俗易懂的文字风格，怎叫一个爽字了得。

而书中关于远古和上古等各大神魔势力的描述，以及诸多人物间关系纠葛的演绎，简直让无数年轻读者欲罢不能，堪称是近年来奇幻类型与现代文学碰撞出的又一朵艳丽的火花。特别是故事中关于牧尘这个集合了神秘身世与特殊能力的年轻人的成长和冒险之途之路，有着特别地吸引力。并且，也早有圈内外的人士，对此超大IP的预测和看好——《大主宰》剧版早晚会成为古装奇幻题材的又一个标杆！

当然，关键是除了从文字到影像的改编工艺和水准外，另一大成功的关键就在于卡司的选择。特别是牧尘一角的选择上。王源之所以被出品方锁定，或者说王源自身对主演牧尘以及《大主宰》的看好，也说明了两方皆看到了剧集本身与演员上升趋势的必然联系。

正如前面提到的，王源从音乐的成功之路上可谓已经成功过渡或者说成长到了更广泛的演艺层面。无论是从内容到表现形式都堪称划时代的《爵迹》里看，还是成熟的类型剧《青云志》里说，虽然依旧很年轻的王源，却处处表现出愈发成熟甚至老道的状态来。这与《大主宰》中牧尘似乎也相当的合拍“成长——修炼——改变——困境——再成长……”想必大主宰的死忠粉儿们对这样的节奏再熟悉不过了，再热血不过了吧！

况且，从TFBOYS这个目前国内最成功的偶像组合里成功闪耀出来的王源，也是三个成员里最亮眼的一个。在公众眼中，不仅是阳光、健康、向上的艺人，他还是联合国儿童基金会的青年教育使者，也是美国《时代》周刊评选出的2017年30位全球最具影响力青少年之一。

愈发成熟的表演经历，对于万千影迷歌迷剧迷都无可挑剔的颜值和外型，真的太期待王源这一版牧尘的全新表现了。《大主宰》文字的酣畅淋漓，与王源的清爽宜人和演技，充分体现了超大IP剧版改编工艺的合理性！翘首吧！