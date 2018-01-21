喜欢的诞生｜第一季《演员的诞生》总决赛

2018年1月20日，星期六，没错，纵然听闻，《演员的诞生》已“被万千百姓送来的臭水泼干净了”，那我也满心期待地迎接其第一季总决赛的播出。而在本期节目进行过程中（我还是忍不住，先后回看了几遍），又不得不“稀里糊涂”地经历了复杂的内心波动——从错乱到惶恐，甚至最后居然以愤怒收尾！

一贯，我秉持着娱乐精神去理解综艺，又唤醒“意识”，不禁以欣赏的姿态去透视这个独特的商业节目……但这篇评论，我却不针对任何参与录制的演员（的表演细节）以及他们所谓的“好与坏”；任何文字内容，也只能依然代表我个人的看法（或许，你能有同感）：

翟天临vs凌潇肃：《白鹿原》

首先“澄清”，我基本上是不相信抽签的，连世界杯分组抽签我都不信。一切安排来自安排，纵使它，不如就是“最好的安排”。况且，这个最好的“好”，人人对它的理解往往都不尽相同。

所有来参与节目的演员，我整体上都比较喜欢，但由于没人拿刀逼着我搞“优胜劣汰”，所以每个节目，我都以“自己内心所描绘的中立”的角度去评判。从这个意义上讲，《演员的诞生》让我这个普通观众有了隔空看沙盘的“参与感”，它可谓算是一种成功了。不过，话说回来，“成功”引来更多关切；一旦程序出现“纰漏”，对走心的观众来说，也同样是最“扎心”的！连续白白滴“扎心”，竟不敌我一厢情愿吐老血啊！

好了，“铺垫”结束，结束在翟天临和凌潇肃的“大战”前。这套隶属于我的“观战守则”，也同样适用于对后面多组“撕战”的独自围观。

《白鹿原》，这戏本身不能评，甭管它被改成了什么样、活在哪种形式里……对于一个综艺节目而言，只要能顺下来，没有极端炸裂的“违和感”，也就没必要多评。于是，在观摩各位特邀评审（陆川、波叔、陶虹……想起，华妃娘娘等，“死”得好惨啊）的言辞后，我又来回倒带了几遍，隔了一晚还是不下雪的夜，最终在第二天早起刷牙的时候，用一天之中本该最敏锐的“沼气”，灵机一动，“选择”了一贯灵动的翟天临，仅此而已。

开头说了，这会儿不评价具体的演员，你们不妨理解为，我大概是下意识投给了翟天临一票。不过，按节目画面中呈现的数字，老凌与天临的票差可不小啊！仅仅是这数字，有一点离谱了……

“地与地的差价”，似乎也不完全取决于特邀评审团的落槌。但是我唯一能感受到的，就是陆川导演始终以“陆川+导演”的“意识形态”去“客观/主观”评价每一出“主观/客观”表演；而波叔始终用衣着下、骨子里的“暗香”去“拆穿”自个儿被外界披上的“国民第一印象”——这既不像是“深藏不露”，也不像是刻意“膨胀”，或许是一种难得的……“暗香”！

不管是演员，还是导演，我始终坚信，一个从业者的灵性才是最可贵的。从灵性出发，细致入微的你才有可能最终感染到别人。

当然，作为主要评审之一，丹丹阿姨“却”刮了几场“言简意赅”的“感谢风”；火华……还是那个火华、那个哥；收官阶段的子怡姐姐，和早前相比，多多少少有了反差，不敢说是否绝对是“你情我愿”的“收之自然”，但“放之果断”还是那么有引力波……也就丹丹阿姨，在国际大腕儿面前，能有些许“不死之身”护驾……山头比高高，轮换着坐，久而久之，还不是一样得坐下说话？

总是在过场片花里戴“护膝”的天池老师格外敬业，想必我吐的血还不及她的。万能的国立阿玛呀，您能抚平袁立，抚平一切，但是您能抚平我和天池老师吗？

对，这统统和《翟天临vs凌潇肃》，无关。

周一围vs舒畅：《孝庄秘史》

这戏，相对看得舒服。

要不说，还是主人（该剧导演尤小刚）来了，说的话才最有分量呢！

我说，翟天临是“变”的代表；那么周一围，就是“不变”的代表。

这话应该好理解。之前我写过一篇评论，把凌潇肃比喻成“火”，把周一围奉为“冰”。

但最后一期了，借此，我反而想下个“结论”：

翟天临的好在于他的“变”，即非人的灵动和天资。“先人一步”，一切游刃有余，但更重要的是，一切又超乎想象！

而，周一围的魅在于他的“不变”，即脱俗的气质与格调。像深深扎入泥土的树根，却在最显眼的枝头，开出了一朵不同寻常的幽白的花……

说好咱不评论具体演员的嘛！但你再看看，我也并没有食言啊？

我最渴求的一种“态度”，是对二人的欣赏与选择。天临和一围，甚至把老凌也拉进来，他们每个人都是无法替代的。各自的戏不能互“换”，各自的路不能看“歪”。

好在，现在的市场定能容得下彼此。千万种需求，造就千万种选择，就会有你想不到的可能。按需所取，理性选择，用心灌注，终会成“精”。我想，那些导演们、制作团队，他们应该比我要懂得多……

对对对，这Part里，女主角是舒畅。舒畅，论水平，我心目中，她已然快成女版的“翟天临”了。就是这样，演员太多，但好演员似乎又不多了……观众可以不珍惜舒畅，但事实一定会珍惜舒畅。

结语，我是想选舒畅来着，仅此而已。

杨玏vs蓝盈莹：《橘子红了》

这么说吧，我是真没想到杨玏走到了最后的决赛……但横竖一想，加之这一场场的表演，我觉得杨玏进决赛也没什么可质疑的。但是，我个人喜不喜欢杨玏不重要，重要的是，我超喜欢他和蓝盈莹“加场”的那段卖手机的戏……哈哈，波叔你又“卖”的什么药！

底子，面子，加上汗水与灵气，谦和的杨玏不继续进步才怪！

你怎么又说演员本人了！

没有，没有，我在说这出“子承父业”以及我对它未来的展望……

“人艺”，要有人，要有艺。蓝盈莹，完全符合了。还是那句，演员太多，但好演员似乎又不多了……你不珍惜没关系，事实会珍惜。

这组里选，很难！

最后，翟天临、周一围、蓝盈莹的“封王”之战：《赵氏孤儿》

开篇提到，在本期节目进行过程中，我不得不“稀里糊涂”地经历了复杂的内心波动——从错乱到惶恐，甚至最后居然以愤怒收尾！

这错乱，多体现在“Cut”，以及“Cut”造成的多个事件与过程；那惶恐，则体现在“选择与被选择”的犹豫和（外界）纷扰中……那么现在，对于愤怒，着火的尾巴来了！

好比我多次“阐明”，我是来看节目的，也唤醒了“欣赏”的韵味，但是你不能把最本质、最根基、最独立的“产品”，这样浇上石油、撒点盐碱，还一本正经地拌了拌，就递给我，“逼”我用品尝的姿态去咽进肚里！

这真的太毁翟天临、周一围和蓝盈莹了！

要不说中国影视有一种挥之不去的“悲哀”……逼格缺失，毁艺术；有逼格，但理解很偏（要我怎么说！），也毁艺术。“文盲”与“文豪”，现在都乐此不疲地为了生计“毁”艺术！

我也在毁艺术，因为我无能，无法唤醒自己多加学习、多加努力，用真情实意，连同更瑰丽的修饰，去表达让人舒适而又不失台面儿的艺术！（没有力气，地气都接不上……）

我此刻特别“后悔”，不曾把葛大爷捧上天，也没有把冰冰姐视作神，还一提晓明哥就自觉地想起baby……

不说初始的文言文记载，也不提IP改编后的电影或电视剧，就论舞台剧/戏剧而言，这版《赵氏孤儿》是什么玩意儿！我是个粗人，我要骂街，“天理”何在！

就算逻辑没了，感情还在，行不行？就算感情没了，常识还在，行不行！

力道呢？合适吗？有病啊！

这次，我这个观众切实感到了一种“愚弄”！这版《赵氏孤儿》把我彻底嘲弄到了一种好尴尬的“幻境”……殊不知，都不用干冰造雾，这竟然就是此刻的环境！

非常遗憾（但也十分正常），几个月的节目，大家的“嘈点”几乎都花在了“人与人之间的纷争”上，而不是“就戏论戏”的本质。

特朗普说如今媒体都是垃圾（CNN为主）。有时候，我们也觉得媒体挺“冤”，但最冤的是，并非所有人都能把真正的垃圾找到，然后分类整理、毅然倒掉……

我很喜欢刘天池老师。我不愿意相信这版《赵氏孤儿》的剧本就是她负责主要撰写的……不过，没关系，天池老师可以是指导学员演戏的最佳老师，她凭什么就不能导出一些令我不喜欢、不赞同的戏呢？没关系，记住你的好，没有一丁点“仇”……况且，说不好到底是谁非要这么“整改”《赵氏孤儿》！

该说的都说了，痛快了。最后一句，翟天临、周一围和蓝盈莹都是好演员！

补充个“就戏论戏”（也未曾对谁有鲜明的反感与“鄙夷”），十几期节目下来，我最喜欢的表演是凌潇肃和蓝盈莹的《最爱》；最让我感动、流泪不止的是翟天临、俞灏明和于月仙的《团圆》；最喜欢的演员，就是翟天临。

你们肯定能择清楚，自己的喜欢、自己认定的好坏与自己“看见”的成绩，这三者之间的辩证统一吧？（以及你的“三个指标”和其他人的“三个指标”的辩证统一……）

说好一句Over，食言，肯定是吃咸了……

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